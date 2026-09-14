Brad Pitt, actor: enamorado de la estética ovni compró una casa prefabricada de los 70

Diseño futurista, historia olvidada y una estética de ovni vintage: esos fueron los ingredientes que conquistaron a Brad Pitt, quien compró y trasladó a California la Casa Xasteros, una vivienda prefabricada griega de 1969 que se ha convertido en una rareza codiciada del diseño arquitectónico del siglo XX. La construcción, restaurada recientemente en España, se suma ahora a la colección privada del actor, un apasionado del diseño, la arquitectura y las casas con identidad propia.

Esta pieza de 45 metros cuadrados, hecha en fibra de vidrio con piso de madera, fue concebida por el arquitecto griego Nikolaos Xasteros como un prototipo habitable, compacto y de fácil ensamblaje. Fue redescubierta décadas después por el diseñador y restaurador francés Clément Cividino, quien la encontró abandonada en Grecia y la restauró para exhibirla en Terra Remota, una bodega y sala de exposiciones ubicada en Sant Climent Sescebes, Girona.

La vivienda prefabricada, diseñada en 1969 por el arquitecto griego Nikolaos Xasteros, se distingue por su estructura curva y estética futurista

La operación de compra se mantuvo en secreto durante varios meses. Según explicó Cividino a la agencia EFE, la vivienda fue desmontada —techo dividido en dos partes, paredes en tres— y enviada a Estados Unidos en contenedores a fines de 2023. Allí, en una propiedad del actor en California, pasará a formar parte de una exclusiva colección de residencias singulares.

La Casa Xasteros es una de las pocas que sobrevivieron al paso del tiempo: se estima que el arquitecto construyó ocho unidades entre 1973 y 1978. De ellas, cuatro están destruidas y las otras cuatro pertenecen a Cividino, quien conserva tres en talleres de restauración al noreste de Francia.

Desde el exterior y con iluminación interior, se aprecian la distribución del living y la relación entre los espacios habitables

El ambiente conserva una estética retro con muebles de época y un gran ventanal que conecta visualmente con el entorno natural

El interior presenta una paleta clara, dominada por el blanco

La pasión de Brad Pitt por la arquitectura no es nueva. En 2012 trabajó junto al célebre Frank Gehry en un proyecto de viviendas sustentables para víctimas del huracán Katrina en Nueva Orleans. También lanzó su propia línea de muebles y ha demostrado interés en piezas únicas de arquitectura moderna y de autor.

Durante más de un año, la Casa Xasteros estuvo expuesta en un entorno natural rodeado de viñedos y pinos, dentro del predio de Terra Remota, un proyecto que combina arte, paisaje y arquitectura. Allí, Cividino ha presentado varias obras restauradas que luego viajaron a diferentes partes del mundo, como París, Corea o China.

En el mismo espacio donde estuvo la Casa Xasteros, hoy se exhibe otra vivienda de colección: una casa tropical de 1947 diseñada por el arquitecto Ferdinand Fillod, también rescatada por Cividino con apoyo del Ministerio de Cultura francés.

El mobiliario blanco se complementa con un escritorio de líneas simples, ubicado junto a una pared curva que estructura el espacio interior

Desde otro ángulo, se destaca la fluidez espacial entre el interior y el paisaje exterior

La adquisición de esta vivienda por parte de Brad Pitt no solo pone el foco en su interés personal por la arquitectura, sino que también contribuye a revalorizar un tipo de construcción prefabricada experimental, que anticipó debates actuales sobre diseño compacto, movilidad y sostenibilidad.