Calvin Klein, diseñador de moda: la casa que tuvo en Los Hamptons está a la venta por un precio récord

Los Hamptons es un sitio conocido por ser uno de los núcleos de riqueza a nivel mundial. Ubicado en el extremo este de Long Island, en el estado de Nueva York, este enclave costero es desde hace décadas uno de los destinos predilectos de la alta sociedad estadounidense.

Por sus playas, mansiones y estricta privacidad pasaron celebridades como Neil Patrick, Robert De Niro y Robert Downey Jr. Pero entre los propietarios más emblemáticos también figura uno de los diseñadores más influyentes del mundo de la moda: Calvin Klein.

Calvin Klein tenía una mansión en East Hampton, frente al océano Atlántico compass.com

El cofundador de la reconocida marca de indumentaria Calvin Klein tenía una mansión en East Hampton, frente al océano Atlántico, sobre un terreno de 3,32 hectáreas. En 2021, Klein vendió la propiedad por aproximadamente US$85 millones. Actualmente, vuelve al mercado, aunque con un precio mayor: US$165 millones. De concretarse la operación, podría convertirse en la venta residencial más cara de Los Hamptons en más de una década, según informó The Wall Street Journal.

La historia de la mansión

“Se cree que la residencia es una de las más antiguas de las dunas de Georgica”, declaró James Petrie, el agente inmobiliario de Compass compass.com

“Se cree que la residencia es una de las más antiguas de las dunas de Georgica”, declaró James Petrie, el agente inmobiliario de Compass encargado de comercializar la vivienda.

La historia de la mansión comienza en 1894, y su protagonista es Laura Brevoort Sedgwick James. La mujer, proveniente de una prestigiosa familia estadounidense, encargó al arquitecto Joseph Greenleaf Thorp el diseño de la casa y contrató al constructor George Eldredge para que llevara adelante la obra, según relatan medios locales. Todo esto ocurrió antes de que conociera a quien sería su esposo, Henry A. James, con quien posteriormente contrajo matrimonio en la ciudad de Nueva York.

La historia de la mansión comienza en 1894, y su protagonista es Laura Brevoort Sedgwick James compass.com

Ese mismo año la vivienda fue ampliada por primera vez y, cinco años más tarde, se incorporó la característica torre del molino de viento que aún forma parte del conjunto arquitectónico.

La casa perteneció a la familia hasta 1935, año en el que la compró Juan Trippe, fundador de Pan American World Airways. Durante 46 años la propiedad perteneció al magnate; sin embargo, en 1981 Calvin Klein y su mujer Kelly Rector adquirieron la mansión y contrataron al arquitecto francés Thierry Despont para que realizara las modificaciones.

En 1981 Calvin Klein y su mujer Kelly Rector adquirieron la mansión, y contrataron al arquitecto francés Thierry Despont para que realizara las modificaciones compass.com

¿Cómo es la propiedad?

Con 152 metros de frente costero, la finca disfruta de una ubicación privilegiada con vistas al Atlántico. Además, según la publicación, cuenta con el último cobertizo para botes en funcionamiento de la laguna Georgica y una cancha de tenis.

La residencia principal tiene una superficie de 836 metros cuadrados y siete habitaciones compass.com

La residencia tiene una superficie de 836 metros cuadrados y siete habitaciones, entre las que se destaca la suite principal, con dos baños, chimenea y una amplia terraza.

Así se ve una de las terrazas de la propiedad compass.com

El complejo está dividido en dos parcelas y todavía ofrece potencial de desarrollo. Según destacaron desde Compass, la propiedad incluye “la última parcela edificable frente al mar disponible en la zona”. Para ese terreno ya existen planos arquitectónicos que contemplan la construcción de una residencia de tres niveles con garaje.