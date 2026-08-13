Créditos hipotecarios: Caputo analiza usar fondos del FGS de ANSES para reforzar los préstamos a largo plazo

En medio de una nueva etapa de discusiones sobre cómo ampliar el crédito en la Argentina, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este jueves que el Gobierno estudia utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para generar fondeo de largo plazo para los bancos y apuntalar el mercado de créditos hipotecarios. Sin embargo, descartó -al menos como mecanismo- que el organismo compre directamente las hipotecas originadas por las entidades financieras, como se habían propuesto desde el sector.

“El FGS no puede estar comprando hipotecas de personas humanas porque no es su trabajo. Lo que sí estamos viendo son formas que creemos que son más efectivas”, afirmó en la conferencia de prensa donde anunció créditos en dólares para empresas. Propuesta que fue bien recibida por un sector que espera que el crédito hipotecario reactive el mercado inmobiliario.

La propuesta, que todavía se encuentra bajo análisis, busca resolver uno de los principales problemas que enfrenta el sistema financiero para prestar a 20 o 30 años: los bancos otorgan hipotecas de largo plazo, pero se fondean principalmente con depósitos que vencen en periodos mucho más cortos, como los plazo fijo.

La alternativa que describió Caputo es concreta: que el FGS coloque parte de sus recursos en depósitos a plazo fijo de dos, tres, cuatro o cinco años, a través de licitaciones en las que las entidades financieras compitan por esos fondos ofreciendo distintas tasas. “Dado que el fondo del FGS es un fondo que tiene un objetivo de largo plazo, sí podría hacer plazos fijos de largo plazo”, explicó el ministro.

La apuesta es que ese fondeo permita ampliar el volumen de préstamos disponibles y, eventualmente, mejorar sus condiciones SuperOhMo - Shutterstock

De esta manera, los bancos conseguirían una fuente de recursos con mayor duración y podrían reducir el descalce entre los depósitos que reciben por montos acotados y las hipotecas que conceden por montos más altos. La apuesta es que ese fondeo permita ampliar el volumen de préstamos disponibles y, eventualmente, mejorar sus condiciones.

Desde hace meses, el Gobierno venía analizando distintas alternativas para que el FGS participe del desarrollo del mercado hipotecario. En junio, Caputo había planteado ante empresarios de la construcción la posibilidad de utilizar recursos del fondo junto con capital privado y organismos multilaterales para potenciar instrumentos destinados al financiamiento de viviendas.

La alternativa que ahora analiza Economía es distinta: el FGS no compraría los créditos sino que les prestaría, en los hechos, fondeo de largo plazo a los bancos, que seguirían siendo los encargados de originar y administrar las hipotecas.

Qué dicen desde el sector inmobiliario

Esta semana se conoció por el Boletín Oficial que el FAL no incluía la posibilidad de destinar sus recursos al financiamiento de carteras hipotecarias. La definición había generado cierta decepción entre desarrolladores y especialistas, que veían en esos fondos de largo plazo una oportunidad para aportar liquidez al mercado.

“Ayer estábamos enojados porque el FAL (Fondo de Asistencia Laboral) no incluía a las hipotecas. Pero la medida que se analiza sobre el FGS estaría en el sentido correcto y nos sentimos orgullosos de haber aportado nuestro granito de arena para que esto se motorizara”, señaló Damián Tabakman, presidente de la CEDU+AEV (Cámara de Empresaria de Desarrolladores Urbanos + Asociación Empresarios de la Vivienda).

“Es una gran noticia la posibilidad del FGS. Es equivalente al fondeo que pueden conseguir los bancos por Obligaciones Negociables”, aseguró Federico González Rouco, economista especializado en vivienda de la consultora Empiria.

Por su parte, Carlos Spina, CEO y socio de Argencons y vicepresidente de CEDU + AEV, puso el foco en la duración de esos depósitos y en la previsibilidad que podrían darle a los bancos para prestar. “Sé que se viene hablando y que sería una opción. Mientras se establecen los mecanismos, lo más inmediato es que el FGS haga esos depósitos a largo plazo en los bancos, inyectándoles liquidez. El banco sabe que no va a tener a ese depositante pidiéndole el dinero de vuelta en el corto plazo”, explicó Spina.