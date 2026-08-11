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Cuáles son los barrios de CABA que más subieron el precio de las propiedades en agosto 2026

Un informe reciente ofrece un nuevo panorama sobre cómo evolucionan los valores de compraventa en la ciudad de Buenos Aires

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El precio medio de publicación de los departamentos subió 0,1% en julio y se ubica en US$2471/m² en promedio en CABA
El precio medio de publicación de los departamentos subió 0,1% en julio y se ubica en US$2471/m² en promedio en CABARicardo Pristupluk

El reacomodamiento del mercado inmobiliario sigue su curso, aunque en cuestión de precios parece haber encontrado su freno.

En este sentido, el precio medio de publicación de los departamentos subió 0,1% en julio y se ubica en US$2471/m² en promedio en CABA, mientras que en lo que va del año el precio acumula un incremento de 0,9%.

En los últimos 12 meses, el aumento fue del 1,3%, el menor incremento interanual en los últimos 28 meses. En este sentido, el precio actual se mantiene 11,7% por debajo del máximo histórico de la serie.

En números, un monoambiente de 40 m² tiene un valor de US$108.377; uno de dos ambientes y 50 m² se encuentra en torno a US$131.034; y uno de tres ambientes y 70 m² alcanza los US$179.809, tomando precios promedio de publicación según Zonaprop.

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Un dato clave de la situación actual tiene que ver con que hacia fines de 2022, el 20% de los barrios registraba subas mensuales de precio. A partir de ese momento, el indicador creció hasta alcanzar el 90% de los barrios en junio de 2024 y a principios de 2025 esta situación se mantuvo. Pero desde entonces comenzó a retroceder y en julio de 2026, alrededor del 60% registró una suba de precios.

En CABA el precio medio de publicación de los departamentos subió 0,1% en julio
En CABA el precio medio de publicación de los departamentos subió 0,1% en julioRicardo Pristupluk

La variación interanual por barrios

Los barrios con mayor aumento de departamentos

  • Saavedra: 8,53% (US$2894/m²)
  • Parque Avellaneda: 7,61% (US$1683/m²)
  • Agronomía: 6,47% (US$2242/m²)
  • Villa Real: 6,44% (US$2003/m²)
  • Villa Riachuelo: 4,79% (US$1700/m²)

Los que bajaron de precio

  • Constitución: -6,61% (US$1832/m²)
  • San Nicolás: -5,34% (US$1791/m²)
  • Villa General Mitre: -2,68% (US$1956/m²)
  • Villa Luro: -1,92% (US$2134/m²)
  • Lugano: -1,65% (US$1053/m²)
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Qué pasa con el mercado de las casas

A la hora de evaluar el mercado de las casas, la situación no es muy distinta a la de los departamentos. En este caso, el precio medio en CABA subió 0,1% en julio y en los últimos 12 meses un 0,8% nominalmente.

En números, las casas de hasta tres habitaciones continúan liderando la suba interanual de precios y tienen un valor promedio de US$304.533; mientras que las de cuatro dormitorios y 260 m² alcanzan los US$485.873.

El precio medio en CABA de las casas subió 0,1% en julio
El precio medio en CABA de las casas subió 0,1% en julio Fabián Marelli

Los barrios que más subieron sus casas en un año

  • Constitución: 18,10% (US$1085/m²)
  • Parque Chas: 13,37% (US$1827/m²)
  • San Telmo: 7,80% (US$1833/m²)
  • Chacarita: 6,62% (US$1586/m²)
  • Villa Devoto: 6,40% (US$1323/m²)
Uno por uno: el ranking de precios de las cocheras de CABA en agosto 2026

Los que más bajaron

  • La Boca: -16% (US$689/m²)
  • Montserrat: -15,01% (US$1095/m²)
  • Villa Crespo: -7,96% (US$1534/m²)
  • Boedo: -6,13% (US$1119/m²)
  • San Nicolás: -5,68% (US$1079/m²)
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