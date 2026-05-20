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“Envidiosa”: la historia de la casa que aparece en la última temporada de la serie

Ubicada en el barrio de Núñez, la propiedad donde vive el personaje de Fermín despierta la curiosidad de los vecinos -y ahora de la audiencia- por su diseño arquitectónico

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Envidiosa se convirtió rápidamente en una de las más vistas entre los usuarios de plataformas digitales
Envidiosa se convirtió rápidamente en una de las más vistas entre los usuarios de plataformas digitales Fabián Marelli

La serie Envidiosa se convirtió rápidamente en una de las más vistas entre los usuarios de plataformas digitales y, como suele pasar con las tiras filmadas en diferentes barrios o ciudades, las locaciones cobran protagonismo. Entre ellas, una casa de Núñez que aparece en los capítulos de la última temporada y que ya genera comentarios entre vecinos y fanáticos.

En la producción de Netflix, protagonizada por Griselda Siciliani y Esteban Lamothe, Adrián Lakerman, en su rol como Fermín (el ex marido de Carolina, el personaje de Pilar Gamboa) se muda solo a una vivienda que rompe con la lógica tradicional del barrio. Desde afuera, la fachada despierta intriga inmediata: muros cerrados, líneas rectas y una estética minimalista que contrasta con las clásicas casas residenciales de la zona.

En varios capítulos de la última temporada se ve el exterior de la casa, la cocina, el dormitorio principal, la escalera, el living en altura y las terrazas en diferentes escenas que protagonizan Gamboa, Lakerman y Macarena Paz (el personaje de Marcela).

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El personaje de Pilar Gamboa en la serie caminando hacia la casa de su ex marido
El personaje de Pilar Gamboa en la serie caminando hacia la casa de su ex marido
La escena de Griselda Siciliani y Pilar Gamboa frente a la casa de Núñez
La escena de Griselda Siciliani y Pilar Gamboa frente a la casa de Núñez

Pero el verdadero impacto aparece al cruzar la puerta. Antes incluso de tocar timbre, un enorme ventanal permite ver un interior completamente abierto y luminoso. La casa fue diseñada por la arquitecta Victoria María Falcón junto al arquitecto Nicolás Pinto da Mota, socios del Estudio Pinto da Mota, y a la que LA NACION tuvo acceso para charlar con ellos.

Así es por dentro la casa en la serie Envidiosa
Así es por dentro la casa en la serie Envidiosa
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Así es la historia de la casa que aparece en “Envidiosa”

En un terreno de 9 x 13 m², ubicado en la esquina de Juan Pablo Sáenz Valiente y Bavio, en el barrio de Núñez, los arquitectos diseñaron una casa de 280 m² aprovechando cada centímetro con inteligencia, precisión y un diseño impecable.

La pareja en un principio había comprado una propiedad en esa esquina que luego demolieron para construir la que sería años después en su nuevo hogar, priorizando el mejor aprovechamiento del espacio.

Casa Esquina, diseño del arquitecto Nicolás Pinto da Mota y de la arquitecta Victoria Falcón, en Núñez
Casa Esquina, diseño del arquitecto Nicolás Pinto da Mota y de la arquitecta Victoria Falcón, en NúñezNicolás Pinto da Mota
El acceso a Casa Esquina por la puerta principal
El acceso a Casa Esquina por la puerta principal Santiago Cichero/AFV

Si bien sabían que construir en ese terreno era un desafío, en 2016 pusieron manos a la obra para diseñar un ámbito donde pudieran manipular la escala, lograr la integración de los espacios y aprovechar al máximo la verticalidad.

El objetivo era “vivir con el exterior”, como contó Nicolás. La casa original tenía un terraza que era muy poco utilizada y no tenía ni siquiera un patio. El desafío al que se enfrentaron fue lograr en un terreno pequeño, “tener la expansión propia de una casa”.

El domitorio en altura que tiene paso a dos terrazas es el ambiente que más se ve en la serie de Griselda Siciliani
El domitorio en altura que tiene paso a dos terrazas es el ambiente que más se ve en la serie de Griselda SicilianiSantiago Cichero/AFV
Comenzaron a construir la cas en 2016
Comenzaron a construir la cas en 2016Santiago Cichero/AFV

La idea de esta pareja de arquitectos fue utilizar materiales nobles, lograr continuidad entre los ambientes, aprovechar al máximo la luz natural y maximizar el uso de los espacios para cubrir las necesidades de su vida cotidiana.

Nicolás explicó que a la hora de decidir con qué construir, optaron por los ladrillos cementicios, algo completamente diferente al resto de las construcciones del barrio. Parte de esa decisión se basó en el hecho de conocer que los tradicionales ladrillos rojos se fabrican con tierra fértil y que, a su criterio, no deberían estar permitidos.

El living con el color blanco como protagonista, conjuga armoniosamente madera y el exterior
El living con el color blanco como protagonista, conjuga armoniosamente madera y el exteriorSantiago Cichero/AFV
La cocina es una clara muestra del concepto de utilizar materiales nobles
La cocina es una clara muestra del concepto de utilizar materiales noblesSantiago Cichero/AFV

Pinto da Mota explicó que al proyectar, trató de utilizar la “cualidad asociativa del pensamiento, recordar experiencias personales del habitar, porque este registro lleva asociado un saber cultural, que es el mayor valor de un arquitecto. El trabajo de proyectar es un proceso que comienza y vuelve al hecho del habitar” dijo. Y agregó sobre la importancia de tener la mirada orientada: “Porque nadie mira un sitio de igual modo si lo que va a poner ahí es una oficina o una casa”.

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Casa Esquina condensa un estilo despojado, materiales nobles, la utilización de la luz natural y fundamentalmente el aprovechamiento al máximo de un espacio reducido para que cumpla con las necesidades y expectativas de sus ocupantes. Y funcionó tanto que terminó convirtiéndose en una de las locaciones de la última temporada de Envidiosa.

El living va a un balcón aterrazado
El living va a un balcón aterrazado Santiago Cichero/AFV
Desde el exterior se observa cómo los amplios ventanales integran los distintos ambientes desde su verticalidad y el desafío de crear un patio o terraza en altura, algo que la casa original no tenía
Desde el exterior se observa cómo los amplios ventanales integran los distintos ambientes desde su verticalidad y el desafío de crear un patio o terraza en altura, algo que la casa original no teníaSantiago Cichero/AFV
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