Invertir en Rosario: qué zonas debes visitar antes de levantar tu próxima casa

A medida que pasan los años, los centros urbanos se modifican y las zonas dentro de las grandes ciudades corren a distintas velocidades. Esto es lo que pasa en Rosario. La ciudad que mira al río Paraná reconfiguró su mapa inmobiliario.

De acuerdo a los últimos datos, en enero de 2026, según el relevamiento de Mercado Libre junto a la Universidad de San Andrés (Udesa), el mercado se está reacomodando. Las casas no muestran variación intermensual, pero acumulan una tendencia alcista sostenida desde octubre de 2024. Los departamentos suben 0,3% mensual y están en alza desde marzo de 2024. Las oficinas, en cambio, retroceden 1,8%.

¿Dónde conviene construir?

Rosario norte: demanda firme y precios contenidos

Al cruzar los datos del relevamiento, se concluye que el Norte es hoy la zona más equilibrada para quien piensa en una casa. El valor medio ronda los US$651/m², bastante por debajo del Centro. El dato clave no es el precio, sino la tensión entre oferta y demanda: el 90% de las búsquedas en la zona son por casas, pero solo el 62% de la oferta corresponde a esa tipología. Hay más compradores que propiedades disponibles.

Además, los precios bajaron 2,4% interanual. Por lo que es una ventana de entrada positiva antes de una posible recuperación.

La zona Centro de la ciudad de Rosario es la que tiene los valores de m2 más altos Osvaldo Mussi - Shutterstock

Rosario oeste: la apuesta al crecimiento

Si la lógica es inversión a mediano plazo, el Oeste es el jugador más dinámico. Las casas subieron 15,8% interanual, el mayor incremento de la ciudad. El m² está en torno a US$749, zona intermedia-alta, pero con presión alcista: el 82% de las búsquedas son por casas y solo el 57% de la oferta responde a esa demanda.

Rosario sur: costo bajo y rotación alta

Para quien prioriza metros y presupuesto, el Sur es el ticket de entrada más accesible. El promedio es de US$485 por m2, la más baja de la ciudad. El 70% del stock son casas y la demanda alcanza el 76%. Es un mercado activo, con movimiento. Ideal para primera vivienda o para desarrollar pensando en volumen.

Rosario centro: lujo y escasez

Construir una casa en el Centro es casi una rareza. Solo el 9% de la oferta son casas, frente a un 91% de departamentos. Sin embargo, el 24% de las búsquedas apuntan a esa tipología. Esa brecha explica precios altos y firmes: US$1069/m² y una suba interanual de 6,3%.

En departamentos, el Centro lidera el crecimiento anual con 11,5%. Es territorio premium y escaso. La lógica es simple: lo que casi no existe, vale más.

El termómetro por barrios

Si se baja al detalle por barrios, Abasto sobresale. Allí, las casas subieron 16,2% interanual y los departamentos 12,4%. No es casual que esté entre los barrios más buscados en la plataforma, junto con barrio Martin, Fisherton y Alberto Olmedo.

Más allá del polo urbano

El fenómeno post pandemia consolidó otra tendencia: salir del centro. Seguridad, verde y home office reconfiguraron prioridades.

De acuerdo a Zonaprop, Fisherton, al noroeste de la ciudad, es el ejemplo clásico. Nació con impronta británica a fines del siglo XIX y hoy mezcla casonas tradicionales con nuevos desarrollos. Es uno de los favoritos de familias jóvenes de entre 30 y 45 años que buscan jardín, cochera y más metros. También de mayores de 60 que priorizan tranquilidad.

Barrio de Fisherton, al oeste de Rosario Marcelo Manera - LA NACION

Un poco más arriba aparece Funes, a unos 30 minutos del centro. Pasó de pueblo de calles de tierra a polo residencial con más de 500 arterias asfaltadas, barrios cerrados y countries. La tipología dominante es casa con jardín y pileta. Lo que antes era casa quinta de fin de semana ahora es vivienda permanente. Incluso empieza a crecer el formato condominio.