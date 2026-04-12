Cómo es la casa en la que vivió Donald Trump cuando era chico y construyó su padre

Durante sus primeros cuatro años de vida, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vivió en una casa de cinco habitaciones ubicada en el exclusivo barrio de Jamaica States, perteneciente al condado de Queens (Nueva York). Este barrio se encuentra a 22 km de Manhattan, y según Zillow, plataforma de venta de inmuebles online, las casas disponibles fluctúan entre US$1 millón y US$4 millones.

Uno de los cinco cuartos de la residencia en Jamaica States

La vivienda fue construida por Fred Trump, el padre del presidente, en 1940. Diez años después la familia se mudó a una residencia más grande en el mismo barrio.

Después de los Trump, la casa de cuatro plantas y más de 230 m² pasó por las manos de muchos propietarios y permaneció abandonada por unos años. Finalmente se vendió por US$835.000 a Tommy Lin, un desarrollador inmobiliario que pasó ocho meses renovando el hogar. Invirtió aproximadamente US$500.000 en las reformas, manteniendo su fachada, pero modificando completamente su interior. Ahora la puso en venta por más de US$2,3 millones.

Sus otros dueños

La cocina, completamente renovada, después de estar ocho meses en obra

Uno de sus dueños anteriores fue el inversor Michael Davis, que adquirió el inmueble durante la noche electoral de 2016, apenas unas horas antes de que los resultados se conocieran.

Las predicciones posicionaban a Hillary Clinton como ganadora, Davis confió en que esto no sería así, que Trump ganaría la presidencia y él recuperaría rápidamente su inversión. Pagó US$1,39 millones y logró vender la propiedad por US$2,14 millones.

Tras estar abandonada, la casa está finalmente refaccionada y se encuentra nuevamente a la venta

Cuando Davis advirtió que la casa estaba en alquiler, la cerró por US$4000 al mes y la ofreció en Airbnb a US$800 la noche. La decoró con objetos, fotos, gigantografías e incluso con carteles relacionados al actual presidente: “En este cuarto posiblemente fue concebido, por sus padres Fred y Mary Trump, el presidente Donald J. Trump”.

La casa estuvo unos años en Airbnb decorada con gigantografías, fotos y recuerdos del presidente de Estados Unidos

El negocio de Davis funcionó hasta 2017 cuando, sin saberlo, alquiló la casa a Oxam (organización que lucha en contra de la pobreza y las injusticias mundiales) que invitaron refugiados y prensa a la casa con el objetivo de atraer atención sobre la problemática social. Después del episodio, la dueña no quiso que su hogar continuase usándose como Airbnb, así que rescindieron el contrato de alquiler. Fue en ese entonces cuando comenzaron los años de abandono de la vivienda.

La casa está distribuida en cuatro plantas, y tiene más de 230 m2

Ahora, la casa que se vendió en 2008 a US$782.500, en 2016 a US$1.390.000, en 2017 a US$2.140.000 y a principios de 2025 a US$835.000, vuele a estar disponible tras una transformación completa, pero conservando su fachada original, por US$2.300.000 millones.