La Semana Santa en Argentina es vista por los operadores inmobiliarios como una extensión de la temporada de verano o como la última oportunidad para captar público antes de que el calor llegue a su fin. Durante enero y febrero los balnearios uruguayos se han visto sostenidos por el turista local y algo de público brasileño, mientras que los argentinos -salvo aquellos de alto poder adquisitivo- brillaron por su ausencia ante la brecha cambiaria entre ambos países (si bien esta ha ido disminuyendo en las últimas semanas).

Ahora, ¿cuál es su pronóstico para Semana Santa? ¿Los uruguayos buscarán salir al exterior o preferirán quedarse en su país? ¿Qué esperan por parte del turista internacional?

En Punta del Este esperan mucha gente

Javier Sena, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este/Maldonado, sostuvo que esperan una semana con “muchísima gente en la zona”. En comparación a la Semana Santa anterior, opinó que la cantidad de público no va a ser menor y que tal vez puedan superar el total, ya que durante el 2023 muchos uruguayos optaron por visitar Argentina en esas vacaciones, fenómeno el cual no cree que se repita debido a que “los precios allí han estado subiendo, por lo que ya no está tan conveniente visitar la Argentina”.

A pesar de que el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este/Maldonado hizo énfasis en que el flujo de público fue bueno desde el arranque de la temporada hasta el momento, sí destacó que el gasto continúa siendo un tema que preocupa en el sector. “El rendimiento económico para la gente y para las empresas de la zona sigue siendo menor que en la temporada 2017/2018 que fue el más alto en cuanto a gasto por turista”, agregó.

Con respecto a los alquileres a considerar, dijo que hasta el momento hay pedidos por casas y departamentos de segunda y tercera línea -ya sea de uno, dos y tres dormitorios-, ya que los de primera (aquellos frente al mar) serán ocupados por sus propietarios.

A su vez, destacó que -ante el gran flujo de público visto en los últimos meses- la inversión “sigue constante” y “siguen viniendo empresas a querer construir”, ya sea desde un chalet en una chacra hasta complejos privados o de propiedades horizontales. En ese marco, aseguró que “la venta de unidades está en su mejor momento desde 2022″, por lo que esperan que esto sea un indicio para que siga atrayendo público a nivel local e internacional en el correr del año.

En Colonia buscan atraer al público local y extranjero

Andrés Castellano, presidente de la Asociación Turística de Colonia, afirmó que al día de hoy cuentan con una ocupación estimada del 65% en el departamento para estas vacaciones. De todas formas, sostuvo que desde allí entienden que estarán “casi completos” en los días jueves, viernes y sábado. “Por supuesto que el arranque de la semana es flojo ya que no todo el mundo tiene licencia”, agregó.

En Colonia se busca atraer traer al público a través de una variedad de espectáculos musicales.

En este sentido, manifestó que la Intendencia de Colonia ha puesto recursos sobre la mesa para atraer público a través de una variedad de espectáculos musicales gratuitos. De hecho, el día sábado 23 de marzo se presentarán a tocar en las inmediaciones de la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento Matías Valdez y Catherine Vergnes, mientras que el 30 de marzo será el turno de Lucas Sugo en el mismo lugar. A su vez, Luana Persíncula también se presentará en la ciudad de Carmelo el día 29 de marzo.

En esa línea, Castellano sostuvo que la Plaza de Toros permanecerá cerrada durante los espectáculos, aunque no descartan abrir los corredores bajo las gradas para que puedan funcionar puestos gastronómicos durante las presentaciones.

“La idea es generar contenido, incentivar el gasto en este destino y brindarle una mejor experiencia a los turistas y a los colonienses”, agregó.

En Colonia también esperan que el público local que usualmente viaja hacia Argentina para hacer turismo de compras opte por quedarse en Uruguay para vacacionar en algún departamento costero.

“No tengo dudas de que el efecto (de acortamiento de la brecha cambiaria) se está notando. Las empresas navieras están transportando menos uruguayos a la Argentina, por lo que alguna porción de ellos va a hacer turismo interno. Ya no es tan económico ir hacia allá. Creo que esta situación tiene como primera lectura, y la más importante, que el mercado uruguayo va a moverse dentro del país mayoritariamente”, explicó Castellano.

De todas formas, destacó que este “equilibrio relativo de precios” en Argentina realmente se notará en Uruguay cuando el turista argentino de “clase pudiente” llegue aquí y vea que no hay una “diferencia sustantiva”. En ese caso, según Castellano, la toma de decisión de vacacionar fuera del país vecino “es de voluntad y no por economía”.

Argentinos y brasileños, los esperados visitantes

Aun así, indicó que esperan la llegada de público argentino y brasileño para esta Semana Santa ya que son sus “principales clientes” por fuera del mercado local, ya que durante el verano ocuparon entre ambos el 40% del total disponible en dicho departamento.

Por otro lado, Luis Cruz, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Canelones, dijo que hasta el momento han recibido consultas de interés (sobre todo desde Montevideo), aunque aún restan concretarse dichas operaciones. Al igual que sus colegas, destacó el acortamiento de la brecha cambiaria como un incentivo a la hora de esperar más público local. “Ya no es tan alentador el hecho de ir a la Argentina. Los precios ya no motivan para ir a comprar, ya que ahora los productos no están tan alejados en precio comparado a Uruguay”, agregó. En ese sentido, dijo que durante la temporada entrante esperan ver los efectos de este fenómeno en el sector.

Por su parte, Ricardo Pereira, representante de la Cámara Inmobiliaria de Rocha, dijo que la demanda de reservas -en su mayoría- se dará en los hoteles o complejos de bungalows y cabañas, aunque solo por los últimos tres o cuatro días de la semana. En ese marco, sostuvo que Semana Santa ya no es rentable (en comparación a años anteriores) para quienes desean alquilar su propiedad. De todas formas, en contrapartida a sus colegas, aseguró que “la situación de Argentina hace que no amerite para nada que venga gente hacia aquí”, mientras que no esperan “grandes cantidades” de turistas brasileros.

