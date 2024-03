Escuchar

Este año se comenzará a construir en Jacksonville, Florida, Estados Unidos, el exclusivo hotel de lujo Four Seasons Jacksonville Hotel and Branded Residences por un valor de US$400 millones. En paralelo, se amplía otro fastuoso resort all inclusive que se erigió en República Dominicana: la fase dos del Lopesan Costa Bavaro se suma al proyecto original ya en funcionamiento de 1300 llaves, más de 10 restaurantes, dos clubes de playa, casino y spa, en una obra estimada en unos US$300 millones.

Estos mega emprendimientos tienen algo más en común que el lujo y la exclusividad, están a cargo del estudio HKS Architects de EE.UU. y tienen como responsable al uruguayo Richard Luis.

El arquitecto es principal and director del estudio HKS Hospitality en Miami, una de las oficinas de la empresa global de arquitectura cuya sede central está en Dallas, Texas, y tiene 1500 empleados y 29 oficinas en varias partes del mundo.

Richard Luis está al frente de HKS Hospitality en Miami Gentileza Daryl Shields HKS INC

En Miami el foco está puesto en grandes desarrollos de hospitalidad como hoteles urbanos y resorts así como edificios de usos mixtos y restaurantes, principalmente en EE.UU., México, Caribe y Latinoamérica.

Hoy, a 10 años de ingresar a la empresa, la tarea del uruguayo está un poco alejada del diseño y más cercana a la gestión, concreción de negocios y coordinación del equipo de 26 personas que tiene a cargo (23 arquitectos y tres arquitectos paisajistas).

“Empecé a trabajar para HKS hace 10 años en la sede central de Dallas. Fue en el sector comercial por un año como diseñador senior y tuve la oportunidad de hacer mi primer proyecto en EE.UU., que se llama Park District y es un desarrollo de usos mixtos en el que por entonces era el terreno de mayor valor por metro cuadrado de la ciudad”, recordó.

Con tan solo un año en la compañía, llegó la oportunidad de comenzar un nuevo proyecto, pero en Miami. “Me dieron la posibilidad de mudarme junto a uno de los directores globales de hospitality a Miami para abrir el estudio. Fue en agosto de 2014. Durante estos casi 10 años en Miami pude crecer hasta convertirme en principal and director del estudio”, dice Richard.

Lopesan Costa Bavaro, en Republica Dominicana Gentileza Daryl Shields HKS INC

Richard Luis dice que se siente afortunado con las oportunidades que ha tenido, pero aclara que el principal ingrediente de su éxito ha sido el trabajo duro y la preparación continua. “Aproveché estos años en Estados Unidos para capacitarme y saqué mi licencia de Arquitecto en el país en el estado de Texas. Es una tarea nada sencilla que te lleva a presentar tu escolaridad traducida y validar los créditos, y luego tomar seis exámenes y tener tres años de experiencia trabajando bajo un arquitecto licenciado. Ahora soy miembro del colegio de arquitectos (AIA), obtuve las certificaciones LEED AP BD+C y WELL AP para diseño sustentable, así como PMP (Project Manager Professional) para ser mejor manejando proyectos”, cuenta.

Los cimientos

“Cuando uno estudia los grandes proyectos de arquitectos internacionales siempre sueña con hacer una obra de ese tipo”, reflexiona desde Miami, al recordar sus días como estudiante en Uruguay. De hecho, la educación recibida en la Facultad de Arquitectura de la Udelar fue clave para su trayectoria posterior. A tal punto, que según explicó, la carrera equivale en créditos a una maestría en EE.UU. “Al revalidarla me dijeron que tenía horas como para una maestría, sólo me faltaban tres horas de inglés que tomé”, afirma.

Desde que se recibió como arquitecto en 2003, hasta el presente, no paró de crecer en su carrera. Primero trabajó dos años con su hermana Karina (también arquitecta) y su padre Vicente, quienes “fueron mi inspiración para esta carrera”. Después llegó la primera experiencia internacional.

Fue en una compañía brasileña de arquitectura e ingeniería con sede en San Pablo en la que estuvo dos años hasta que llegó una oportunidad inesperada. En el verano del 2006 vio un llamado de arquitectos uruguayos para la firma de Estados Unidos, Laguarda Low Architects (uno de los dueños es uruguayo). Pensó que sería en zona franca, pero era para ir a Dallas.

El arquitecto vive en Miami junto a su esposa y su hijo. Gentileza Daryl Shields HKS INC

“Me seleccionaron entre más de 300 postulantes y en noviembre del 2006 dejé Uruguay, a mi familia y a mi novia, que me esperó y se fue conmigo al año, luego que se recibió y nos casamos”, destacó.

Durante ocho años en ese estudio aprendió a trabajar a primer nivel internacional con “mentores increíbles como Pablo Laguarda”, viajó por el mundo y participó en concursos y proyectos importantes como Yihe City mixed use (Dalian, China), Park Shopping Campo Grande (Río de Janeiro) Outlet Park Iruma (Iruma, Japón), entre otros. Tras esa etapa, cuando la empresa decidió irse a Nueva York, Luis aceptó la oferta de su actual empleo.

Hoy vive en Miami con su esposa y un hijo de 18 meses. Y si bien ha reflexionado sobre un posible regreso a Uruguay, tiene claro que, por el tipo de proyectos que lleva adelante, por el momento, ese sueño es para más adelante.