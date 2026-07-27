Comprar para alquilar: los dos lugares de zona norte en los que los contratos aumentaron casi tres veces más que el promedio

En los últimos dos años, el precio de los alquileres de los departamentos que se publican en las plataformas inmobiliarias tiende a crecer a la par de la inflación, tanto en la Ciudad como en el Gran Buenos Aires. Algunos meses los incrementos en promedio se encuentran por encima, otros lo hacen por debajo, pero en su mayoría continúan en la misma línea.

El dato que sorprende al mercado aparece al mirar el mapa en detalle. En algunas zonas, los alquileres subieron el doble que la inflación informada por el Indec.

El martes pasado se conoció que el índice de precios de junio avanzó 1,9% y acumuló un incremento interanual del 33,5%, por encima del aumento promedio de los alquileres en GBA norte, que fue del 26,3%. Aún así, en dos barrios los valores treparon más de 60% en el último año, de acuerdo al último informe elaborado por la plataforma inmobiliaria Zonaprop.

En algunas zonas, los alquileres subieron el doble que la inflación informada por el Indec Ricardo Pristupluk

De esta manera, el mayor aumento se registró en Don Torcuato, con una suba del 66,8%, seguido de cerca por Dique Luján, donde los precios avanzaron 62,8%. Es decir, en esas zonas los alquileres aumentaron más del doble que la inflación interanual y se ubicaron muy por encima del promedio de GBA norte. Los valores en ambas localidades se encuentran en torno a los $837.266 y $717.300, para un dos ambientes en promedio, respectivamente.

Villa Lynch se ubica como el tercer barrio con mayor aumento pero muy por detrás de los dos anteriores, con un incremento interanual del 37%. Mientras que, por el contrario, Villa Martelli (-1,4%), Garín (8,1%) y Del Viso (8,3%) fueron los que tuvieron la menor suba interanual.

Los barrios con mayor y menor incremento interanual

Los precios “bajaron” un 7,2% en el último año pese a que los inquilinos pagan más

Para poner en contexto, el precio medio de alquiler de un departamento de dos ambientes en GBA norte se ubica en $800.743 por mes, con un aumento del 1,8% en junio. En el primer semestre de 2026, el precio subió 11,3%, por debajo de la inflación (16,8%), derivando en una caída real de 5,5% en el periodo. Mientras que, en los últimos 12 meses, la caída en términos reales es del 7,2%.

Es clave aclarar que esto no significa que los inquilinos vayan a pagar menos que hace un año, sino que la baja surge porque los alquileres aumentaron a un ritmo inferior al del nivel general de los precios de la economía. En otras palabras, subieron, pero perdieron contra la inflación.

En números, un dos ambientes se ubica en $800.743 mensuales, mientras que un tres ambientes se alquila por $1.123.226 por mes. Aun así, GBA norte continúa primero en el ranking de zonas más caras para vivir en el Gran Buenos Aires.

En cuanto a barrios, Vicente López tiene la oferta más elevada dentro de la plataforma; un departamento de dos ambientes se ubica en $984.009 mensuales. Por el contrario, José C. Paz Centro se presenta como el barrio con la oferta más económica, con un valor promedio de $503.500 mensuales.

Los barrios más caros:

Vicente López: $984.009

Olivos: $982.271

La Lucila: $950.749

Los barrios más baratos:

Del Viso: $567.646

Billinghurst: $550.800

José C. Paz Centro: $503.500

Los barrios con los precios intermedios:

Nordelta: $843.975

Villa Martelli: $789.366

Villa Rosa: $703.858

Manuel Alberti: $689.883

San Andrés: $665.315

Nordelta aparece como el tercer barrio con menor rentabilidad del mercado RICARDO PRISTUPLUK

El dato que sorprende a los inversores de Nordelta

Los últimos datos obligan a mirar con otros ojos a uno de los barrios más exclusivos de la zona norte del conurbano bonaerense. Aunque Nordelta se encuentra entre las cinco zonas más caras para comprar una propiedad, aparece como el tercer barrio con menor rentabilidad del mercado.

El alquiler promedio de un departamento de dos ambientes alcanza los $843.975 mensuales, mientras que el valor de venta se ubica en US$3173/m². De esta manera, la rentabilidad bruta anual en Nordelta es del 4,4%, lo que equivale a menos de la mitad que en José C. Paz Centro, que lidera el ranking con un rendimiento del 9,1%.

La diferencia responde principalmente al alto costo de entrada y que, aunque los alquileres son altos, se encuentran luego de los primeros 10 más caros. Así, el valor de compra de las propiedades comprime la ganancia anual de los inversores.

Los barrios con mayor retorno:

José C. Paz Centro: 9,1%

José C. Paz Oeste: 8,6%

Don Torcuato: 8,53%

San Andrés: 8,5%

Villa Lynch: 8,4%

Los que tienen menos rentabilidad: