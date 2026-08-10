Qué tipo de departamento conviene comprar para alquilar en agosto 2026

¿Volvió a ser negocio comprar para alquilar? Es la pregunta que resuena en un mercado inmobiliario en el que los valores de venta comenzaron a recuperarse. Pero en los últimos meses la suba se moderó significativamente, luego de una importante caída pospandemia, a raíz de que el crédito hipotecario volvió a estar sobre la mesa de los argentinos.

Los analistas coinciden en que si los préstamos a largo plazo logran masificarse, el impacto se sentirá también en el mercado de alquileres. Más inquilinos convertidos en propietarios implicaría una demanda menos presionada y, en consecuencia, valores de alquiler con menor margen para seguir subiendo. Encaminado el 2026, el escenario combina señales de estabilización con una sensibilidad todavía alta a la macroeconomía y, en particular, al acceso al crédito.

A esto se suma otro dato clave: tras la derogación de la ley de alquileres -en diciembre de 2023-, la oferta creció con fuerza y los aumentos en los precios de publicación comenzaron a desacelerarse. Aun así, los valores siguen siendo elevados en relación con los ingresos, lo que funciona como un techo natural para nuevas subas y refuerza la idea de un mercado más estable que expansivo.

Cuál es la ganancia por alquiler que deja un departamento según la tipología

La rentabilidad vuelve a ocupar el centro de la escena, pero no todas las tipologías rinden igual. A julio de 2026 -último mes relevado- la renta bruta anual promedio del alquiler tradicional para departamentos publicados en la ciudad de Buenos Aires se ubicó en 5,76%, de acuerdo a los datos de Zonaprop.

La rentabilidad vuelve a ocupar el centro de la escena, pero no todas las tipologías rinden igual Ricardo Pristupluk

Ese número implica que se necesitan 17,3 años de alquiler para recuperar la inversión, un 6,5% menos de lo requerido un año atrás.

Es importante aclarar que la rentabilidad calculada corresponde al momento inicial del contrato. Su evolución posterior dependerá del índice de actualización acordado y de la dinámica futura del valor del inmueble, dos variables que en la Argentina nunca son neutrales.

Al igual que en mediciones anteriores, las mayores rentabilidades se observan en barrios donde los valores de venta permanecen relativamente contenidos respecto de los alquileres obtenidos. En cambio, las zonas con más valorización inmobiliaria presentan retornos más bajos, aunque suelen compensarlo mediante una mayor estabilidad de precios y una menor volatilidad de la demanda.

Los barrios más rentables

Según el informe, los barrios más atractivos para los inversores que buscan renta son:

Lugano: 10,1%

La Boca: 7,7%

Nueva Pompeya: 7,4%

En contraste, los barrios con los alquileres más caros son también los de menor rentabilidad:

Núñez: 4,7%

Palermo: 4,6%

Puerto Madero: 3,5%

Los barrios con los alquileres más caros son también los de menor rentabilidad Daniel Basualdo

La renta por tipología

Si en vez de analizar un promedio de renta que incluye todas las tipologías, se estudia qué rentabilidad tiene cada barrio según la disposición de la unidad funcional, el ranking queda así:

Para monoambientes:

Lugano: 8%

La Boca: 7%

Floresta: 7%

Nueva Pompeya: 7%

Para dos ambientes:

La Boca: 9,58%

Constitución: 8,85%

Villa Lugano: 8,37%

Barracas: 8,30%

Para tres ambientes:

Villa Lugano: 9,2%

La Boca: 7,5%

Constitución: 7,4%

Parque Avellaneda: 7,2%

Los barrios menos rentables

Para departamentos de un ambiente:

En el otro extremo, los que tienen una rentabilidad más baja en la tipología de un ambiente son:

Puerto Madero: 3,5%

Palermo: 4,6%

Belgrano: 4,7%

Puerto Madero es el barrio con la rentabilidad más baja en la tipología de un ambiente, con un 3,5% Hugo Mouján

Para dos ambientes:

Puerto Madero: 3,2%

Belgrano: 4,3%

Núñez: 4,4%

Para tres ambientes: