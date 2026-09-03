Un empresario argentino compró uno de los castillos más históricos de España por €10 millones a una conocida familia asturiana

Había una vez un castillo en Soto del Barco, un pequeño concejo de Asturias, España, de apenas 3801 habitantes. Pero, lejos de ser simplemente una construcción de cuento, la fortaleza guarda siglos de historia.

Su edificación se remonta al reinado de Alfonso III, quien habría ordenado levantarla sobre los restos de un antiguo asentamiento de la Edad del Hierro —cuyos orígenes podrían remontarse al siglo VIII antes de Cristo— para proteger la costa y la desembocadura del río Nalón.

El Castillo de San Martín está ubicado en Soto del Barco, un pequeño concejo de Asturias, España

Su edificación se remontan al reinado de Alfonso III, quien habría ordenado levantarla sobre los restos de un antiguo asentamiento

A partir de entonces, la historia del Castillo de San Martín estuvo atravesada por disputas, enfrentamientos entre familias nobiliarias y sucesivas tomas que convirtieron a la fortaleza en testigo de siglos de conflictos y transformaciones.

La historia del Castillo de San Martín estuvo atravesada por disputas, enfrentamientos entre familias nobiliarias y sucesivas tomas

Es claro que el castillo forma parte de la identidad del pueblo. Es por eso que, por estos días, cuando los residentes se enteraron de que tendría un nuevo dueño, los rumores no tardaron en multiplicarse.

El castillo forma parte de la identidad del pueblo

El nuevo protagonista de esta historia es un empresario argentino, que según afirma el diario asturiano La Nueva España, adquirió la propiedad por €10 millones.

Un empresario argentino, según afirma el diario asturiano La Nueva España, adquirió la propiedad este mes, por €10 millones

Por su parte, el periódico El Comercio adelantó que la operación millonaria se desbloqueó en las últimas semanas y se espera que este jueves se firme de manera oficial la compraventa. Todavía no se reveló la identidad del comprador ni qué planea hacer con el establecimiento, aunque se especula con la posibilidad de que el castillo sea destinado a usos comerciales y turísticos.

La historia de la familia Fierro

Hasta ahora, la propiedad pertenecía a los Fierro, una familia de origen leonés, de las más importantes del país a nivel empresarial, y fundadores del Banco Ibérico.

Hasta ahora, la propiedad pertenecía a los Fierro, una familia de origen leonés, de las más importantes del país a nivel empresarial

La fortuna familiar comenzó gracias a Ildefonso Fierro, quien nació en un contexto humilde en 1882, pero que supo abrirse camino entre los diferentes negocios y construir un imperio diversificado, con inversiones en transporte marítimo, finanzas, construcción, fósforos, minería, seguros y perfumes. El reconocido magnate tuvo seis hijos, entre ellos Cuqui Fierro, la mujer de 94 años, conocida por sus fiestas de la alta sociedad y su afición al arte.

Así se ve una de las viviendas que está situada dentro del predio del castillo

Los Fierro fueron dueños del castillo durante más de un siglo; sin embargo, hace varios años que la propiedad está en venta. Aunque tuvieron numerosas ofertas, nunca prosperaron. Según declara La Nueva España, en 2010 Yolanda Fierro, nieta de Ildefonso, detuvo una operación que se encontraba avanzada. Incluso un fondo de inversión ruso ofertó €8 millones, pero la venta tampoco prosperó.

La adquisición presenta otro dato peculiar. Según pudo saber el medio asturiano, el empresario argentino ya había adquirido otro inmueble de los Fierro: una propiedad ubicada en Mallorca y valorada en €50 millones.

¿Cómo es la propiedad?

La fortificación, en la que los Fierro encontraron restos de antiguos asentamientos e incluso tumbas de piedra, está ubicada sobre un terreno de 43.485 m². Dentro del predio se levantan una torre de 120 m² y una vivienda contemporánea de 1220 m² adosada a la muralla, según la descripción de Sotheby’s España, la inmobiliaria que tenía publicada la propiedad.

La fortificación está asentada sobre un terreno de 43.485 m2

La edificación más moderna se desarrolla en una sola planta, salvo por la pileta, la cocina y los cuartos de servicios que están en un nivel inferior. La residencia tiene 24 habitaciones, 12 baños, pileta, ascensor, múltiples salas y una vista privilegiada al mar Cantábrico. Al lado se alza una torre de 120 m², distribuida en distintos niveles a los que se puede acceder por escalera o ascensor, y ofrece “vistas espectaculares”, según la inmobiliaria.

Así se ve el ascensor de la torre

La residencia tiene 24 habitaciones, 12 baños, pileta, ascensor, múltiples salas y una vista privilegiada al mar Cantábrico

Eso no es todo. En una zona más baja del terreno se ubica la denominada “Casona”, una construcción de tres pisos y más de 750 m² cubiertos, que fue edificada en el siglo XX, y remodelada recientemente. La propiedad tiene cuatro dormitorios principales, sala de estar, tres baños, salón y comedor. En la planta baja, en la buhardilla, hay tres dormitorios adicionales.

Por último, el complejo incluye otra casona de 530 m², distribuida en tres plantas, que alberga cuatro departamentos amueblados y un garaje.

En una zona más baja del terreno se ubica la denominada “Casona”, una construcción de tres pisos y más de 750m2 cubiertos