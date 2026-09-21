Créditos UVA en septiembre 2026: qué bancos ofrecen las mejores tasas y cuánto hay que ganar

Los créditos hipotecarios UVA resurgieron en el mercado argentino en 2024 y, a medida que más bancos ajustan sus condiciones, elegir la entidad adecuada puede representar una diferencia importante en la cuota inicial.

Para quienes buscan comprar una vivienda, la tasa de interés no es el único dato que importa. También es necesario conocer cuánto dinero se puede solicitar, qué porcentaje del valor de la propiedad financia cada entidad y, sobre todo, qué ingresos hay que demostrar para acceder al préstamo.

Es importante aclarar que la tasa de interés no es el único dato que importa Freepik

Las tasas más bajas de los créditos hipotecarios UVA

Entre las propuestas más económicas aparecen el Banco Provincia del Neuquén, el Banco Municipal de Rosario, el Ciudad y el Banco Nación, aunque las condiciones para acceder a esas tasas varían según el perfil del cliente.

El Banco Provincia del Neuquén ofrece una de las tasas más bajas del mercado, con una TNA de 3,5% para clientes que acreditan sus haberes y cuentan con paquete de productos. Esa tasa se aplica para créditos de hasta $75 millones. Para montos de hasta $150 millones, la tasa asciende al 8,5%. En el caso de clientes autónomos o monotributistas con paquete de productos, las tasas son de 4,5% y 9,5%, respectivamente.

Otra de las opciones destacadas es el Banco Municipal de Rosario, que a través de los créditos hipotecarios NIDO ofrece una tasa fija de 4,2%. La línea está destinada a la compra de vivienda única y exige, entre otros requisitos, residir en la provincia de Santa Fe.

En los últimos días, el Banco Ciudad decidió disminuir el interés de sus préstamos hipotecarios y llevó su tasa al 6,5%, convirtiéndose en una de las entidades más bajas del mercado actualmente. Cabe aclarar, igualmente, que esta línea es exclusiva para la ciudad de Buenos Aires, para primera vivienda, familiar y permanente, y con dos topes: de hasta 80 m² y con un valor máximo de US$2280 el metro cuadrado.

En el caso del Banco Nación, la tasa para vivienda única y de ocupación permanente es de 6,7% para quienes cobran sus haberes en la entidad y adquieren una propiedad cuyo valor no supera las 210.000 UVAs.

Entre las entidades privadas también se encuentran alternativas competitivas, ICBC mantiene una tasa de 6,9%, mientras que BBVA, Macro, Hipotecario, Galicia, Supervielle, Santander, Credicoop, Patagonia y los bancos del Grupo Petersen ofrecen 7,5%, ya que la mayoría acomodó su tasa hacia ese número luego de la primera licitación de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

De esta manera, la diferencia entre las tasas más bajas y las más altas puede tener un impacto significativo en el monto de la primera cuota y, por lo tanto, en los ingresos necesarios para acceder al préstamo.

Algunas entidades no exigen un ingreso mínimo Shutterstock - Shutterstock

Los ingresos mínimos que solicitan los bancos

Aunque algunas entidades no exigen un ingreso mínimo, las siguientes sí lo establecen como requisito para acceder a sus créditos hipotecarios UVA:

Banco Credicoop : pide como requisito que los ingresos mínimos superen los $3.500.000

: pide como requisito que los ingresos mínimos superen los $3.500.000 Banco Del Sol : solicita ingresos mínimos por $1.000.000

: solicita ingresos mínimos por $1.000.000 ICBC : en este caso, la condición necesaria para pedir un préstamo es tener un ingreso mínimo igual o superior a $1.400.000

: en este caso, la condición necesaria para pedir un préstamo es tener un ingreso mínimo igual o superior a $1.400.000 BBVA : la entidad pone como condición tener un ingreso mínimo igual o superior a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles; es decir, $1.535.200 a la fecha

: la entidad pone como condición tener un ingreso mínimo igual o superior a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles; es decir, $1.535.200 a la fecha Santander : $2.240.000 para compra de vivienda permanente

: $2.240.000 para compra de vivienda permanente Supervielle : tiene como requisito que el solicitante tenga un ingreso superior a $3.000.000

: tiene como requisito que el solicitante tenga un ingreso superior a $3.000.000 Patagonia: exige ingresos mínimos por $1.000.000

Pero a su vez es necesario saber que en todos los bancos la cuota inicial de un préstamo hipotecario debe equivaler a la cuarta parte de los ingresos del o de los solicitantes, por lo que, a pesar de que hay entidades que exigen un ingreso mínimo y otras no lo hacen, no puede solicitarse un crédito sin informar este requisito indispensable.

Con estos números sobre la mesa, el sueño de acceder a la vivienda mediante un crédito hipotecario se vuelve un desafío mayor. El contexto cambiario y financiero tensionan tanto a los bancos, que elevan requisitos y tasas, como a las familias, que deben demostrar ingresos muy por encima del promedio salarial argentino.

La paradoja es evidente: los créditos volvieron, pero están lejos de ser accesibles para la mayoría.

Los créditos volvieron, pero están lejos de ser accesibles para la mayoría Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Cuánto cuesta la cuota inicial por banco

Ahora, al analizar banco por banco, se puede observar cómo, dependiendo de la tasa que cada entidad financiera tenga, la cuota inicial va a cambiar. A continuación se presenta el monto a pagar en 20 años cada US$10.000 prestados realizado por la consultora Empiria en base a relevamiento de bancos: