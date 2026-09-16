Dan Buettner, investigador: “Los entornos caminables pueden sumar hasta cuatro años más de esperanza de vida”

El entorno cercano —el barrio, las calles, lo que hay a la vuelta de la esquina— termina pesando más en la salud que la genética, porque es el entorno el que moldea los hábitos diarios, muchas veces sin que quien los tiene se dé cuenta. Así lo expresó recientemente Dan Buettner, investigador de las zonas azules y explorador de National Geographic, en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El estadounidense puso como ejemplo de sus afirmaciones a ciudades caminables como Nueva York, donde subir escaleras, caminar varias cuadras y depender menos del auto hacen parte de la rutina diaria de sus habitantes sin que se sienta como ejercicio. Ese movimiento constante, dice, ayuda a acelerar el metabolismo y reducir el riesgo de enfermedad, a la vez que está asociado con una vida más larga.

Ciudades como Nueva York, donde subir escaleras, caminar varias cuadras y depender menos del auto hacen parte de la rutina diaria de sus habitantes sin que se sienta como ejercicio R.W / Unsplash

Por ello, explica cómo el diseño de una ciudad puede determinar la cantidad de actividad física que sus habitantes realicen; es decir, que aquellas ciudades que crean las condiciones para poderlas caminar hacen que sus habitantes dependan menos de los automóviles u otros sistemas de transporte. Esto incide directamente en que se mantengan más activos físicamente. Según Buettner, este tipo de entornos “caminables” pueden sumar hasta cuatro años más de esperanza de vida.

La idea no es nueva en su trabajo: desde hace más de veinte años, Buettner estudia las cinco zonas azules originales —Okinawa (Japón), Cerdeña (Italia), Icaria (Grecia), la península de Nicoya (Costa Rica) y Loma Linda (Estados Unidos)— y una de sus conclusiones centrales es que en esos lugares la longevidad no depende de la fuerza de voluntad, sino de que el entorno empuja a las personas a moverse, comer bien y mantener vínculos sociales sin proponérselo activamente.

El mensaje finalmente es claro: caminar al mercado en lugar de usar el carro, subir escaleras en vez de tomar el ascensor o desplazarse a pie dentro de los mismos barrios son formas de actividad física que no se sienten como esfuerzo, pero que puede sumar con el tiempo.

América Latina gana terreno entre los lugares más caminables del mundo

Caminar las ciudades se ha convertido en una de las formas preferidas de explorarlas. Así lo refleja la tercera edición del ranking Best 100 Walking Cities, elaborado por la plataforma GuruWalk, que analiza cuáles son los destinos más demandados y mejor valorados por viajeros que optan por recorridos a pie con guías locales.

El listado de 2026 mantiene su foco en Europa, con Roma en el primer lugar, seguida de Madrid y Budapest. Completan el top 10 ciudades como Praga, Lisboa, Ámsterdam, Oporto, Barcelona, Londres y Berlín.

Roma se encuentra en el primer puesto de las ciudades más caminables del mundo NurPhoto - NurPhoto

Sin embargo, más allá del dominio europeo, el informe deja ver un cambio progresivo, pues América Latina gana presencia y posiciones dentro del ranking.

En total, 14 ciudades de ocho países de la región lograron ubicarse entre las 100 mejores para recorrer caminando. El dato no solo refleja mayor representación, sino también un avance en posiciones frente a años anteriores.

La mejor posicionada es Santiago de Chile, que ocupa el puesto 25 y entra por primera vez en el grupo de las 25 principales. Más atrás aparecen Medellín (32), Ciudad de México (33) y Buenos Aires (34), todas con sus mejores registros históricos.

También figuran Cartagena (48) y Cusco (49), mientras que en la parte media y baja del ranking aparecen Bogotá (85), Lima (86), Río de Janeiro (94) y Antigua Guatemala (100), entre otras.

Posiciones destacadas

El informe resalta algunos movimientos relevantes dentro de América Latina. Santiago de Chile es el caso más notable, al subir 23 posiciones y consolidarse como destino urbano clave para recorridos a pie.

Buenos Aires ocupa el lugar 34 del ranking tadeo bourbon

Buenos Aires también registra un avance importante, con un ascenso de 11 puestos impulsado por su oferta cultural y la diversidad de barrios turísticos. Por su parte, Ciudad de México se posiciona como uno de los principales destinos caminables del continente.

En Brasil, Salvador de Bahía entra directamente al ranking, mientras Ciudad de Panamá regresa al listado tras haber quedado fuera en 2025.