Cuál es la ciudad argentina con los alquileres más baratos en septiembre 2026

Los precios de los departamentos en alquiler continúan en aumento, pero no en todas las provincias ni ciudades suben al mismo ritmo ni tienen los mismos valores
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La derogación de la ley de alquileres en diciembre de 2023 generó un aluvión de nueva oferta de propiedades, pero los precios de las nuevas publicaciones continúan en aumento en todo el país. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en los primeros ocho meses del año el precio medio de un contrato subió 19,2% y un 29,9% de manera interanual. En concreto, de acuerdo a la plataforma inmobiliaria Zonaprop, un dos ambientes se ubica en $886.527 por mes, en promedio.
Pero, a pesar de estos valores, los precios varían significativamente de acuerdo a la ciudad en la que se encuentren en el país, con valores que pueden encontrarse 35% por debajo de los de CABA.
Para poner en contexto, de acuerdo al último relevamiento realizado por Reporte Inmobiliario sobre los montos de los alquileres en el interior del país, las unidades ofertadas de dos ambientes se incrementaron un 44% interanual en las principales localidades relevadas; mientras que las unidades de tres ambientes lo hicieron en un 48% interanual en promedio en las mismas plazas.
A pesar de estos números, los incrementos mostraron nuevamente, y por noveno trimestre consecutivo, un ritmo de aumentos menor al que habían mostrado entre 2023 y 2024. En este último trimestre los dos ambientes aumentaron 9,02% y los tres ambientes 8,30%.
Es importante aclarar que en estas plazas del país los aumentos interanuales se continúan ubicando por encima de los datos de la inflación general, ya que en el mismo periodo analizado esta fue del 33,2%, de acuerdo al IPC relevado por el Indec en julio. “Este comportamiento se debe básicamente a la escasez de oferta, hecho que por ejemplo no ocurre en la ciudad de Buenos Aires”, aseguran en el informe.
Alquileres en las principales ciudades del país
Departamentos de dos ambientes
A lo largo del país, los precios de los alquileres muestran brechas significativas entre provincias, especialmente en las principales ciudades de cada región. Si se toma a Bariloche como referencia de Río Negro, se observa el valor más alto del relevamiento: alquilar un departamento de dos ambientes cuesta en promedio $1.328.335 mensuales.
Pero en el extremo opuesto se ubica San Miguel de Tucumán como la ciudad más barata del ranking, con un valor promedio de $597.000 por mes, lo que la convierte en una opción 55% más económica que Bariloche.
El ranking promedio de alquileres de dos ambientes queda conformado por:
- Bariloche, Río Negro: $1.328.335
- Neuquén Capital, Neuquén: $1.037.500
- Posadas, Misiones: $903.335
- Mar del Plata, Buenos Aires: $862.000
- Salta Capital, Salta: $845.000
- Mendoza Capital, Mendoza: $833.330
- Córdoba Capital, Córdoba: $771.665
- Santa Fe Capital, Santa Fe: $694.445
- Rosario, Santa Fe: $692.730
- Bahía Blanca, Buenos Aires: $676.000
- San Miguel de Tucumán, Tucumán: $597.000
Departamentos de tres ambientes
Al ampliar el análisis a unidades de tres ambientes, el ranking se mantiene similar. En este caso, también la ciudad menos accesible para alquilar es Bariloche, con un valor promedio de $1.733.330, seguida muy de cerca por Neuquén con $1.653.750.
En el otro extremo, San Miguel de Tucumán conserva su lugar como la alternativa más económica con un promedio de $896.250.
El ranking queda conformado de la siguiente manera:
- Bariloche, Río Negro: $1.733.330
- Neuquén Capital, Neuquén: $1.653.750
- Posadas, Misiones: $1.240.000
- Mar del Plata, Buenos Aires: $1.125.000
- Mendoza Capital, Mendoza: $1.156.250
- Salta Capital, Salta: $1.077.780
- Rosario, Santa Fe: $997.780
- Bahía Blanca, Buenos Aires: $980.000
- Córdoba Capital, Córdoba: $956.665
- Santa Fe Capital, Santa Fe: $938.890
- San Miguel de Tucumán, Tucumán: $896.250
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