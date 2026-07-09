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¿Cuáles son los barrios de CABA que más subieron el precio de las propiedades en julio 2026?

Un informe reciente ofrece un nuevo panorama sobre cómo evolucionan los valores de compraventa en la ciudad de Buenos Aires

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zonas en el barrio de Núñez, para una nota de Propiedades Bvd Comodoro Rivadavia hacia Libertador
zonas en el barrio de Núñez, para una nota de Propiedades Bvd Comodoro Rivadavia hacia LibertadorRicardo Pristupluk

El reacomodamiento del mercado inmobiliario sigue su curso aunque en cuestión de precios parece haber encontrado su freno.

En este sentido, el precio medio de publicación de los departamentos subió 0,2% en junio y se ubica en US$2467/m² en promedio en CABA. Mientras que en lo que va del año, el precio acumula un incremento de 0,7%.

En números, un monoambiente de 40 m² tiene un valor de US$108.377; uno de dos ambientes y 50 m² se encuentra en torno a US$130.785; y uno de tres ambientes y 70 m² alcanza los US$179.619, tomando precios promedio de publicación según Zonaprop.

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Un dato clave de la situación actual tiene que ver con que hacia fines de 2022, el 20% de los barrios registraba subas mensuales de precio. A partir de ese momento, el indicador creció hasta alcanzar el 90% de los barrios en junio de 2024 y a principios de 2025 esta situación se mantuvo. Pero desde entonces comenzó a retroceder y en junio de 2026, solo alrededor del 50% registró una suba de precios.

En CABA el precio medio de publicación de los departamentos subió 0,2% en junio
En CABA el precio medio de publicación de los departamentos subió 0,2% en junioRicardo Pristupluk

La variación interanual por barrios

Los barrios con mayor aumento de departamentos

  • Saavedra: 9,38% (US$2881/m²)
  • Parque Avellaneda: 9,12% (US$1677/m²)
  • Villa Real: 7,42% (US$1972/m²)
  • Agronomía: 5,99% (US$2.238/m²)
  • Parque Chas: 5,62% (US$2463/m²)

Los que bajaron de precio

  • Constitución: -5,35% (US$1833/m²)
  • San Nicolás: -4,72% (US$1786/m²)
  • Lugano: -3,70% (US$1048/m²)
  • Villa Luro: -2,06% (US$2118/m²)
  • Villa General Mitre: -1,83% (US$1960/m²)
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Qué pasa con el mercado de las casas

A la hora de evaluar el mercado de las casas, la situación no es muy distinta a la de los departamentos. En este caso, el precio medio en CABA subió 0,1% en junio y en los últimos 12 meses un 1,8% nominalmente.

En números, las casas de hasta tres habitaciones continúan liderando la suba interanual de precios y tienen un valor promedio de US$304.227; mientras que las de cuatro dormitorios y 260 m² alcanzan los US$485.177.

El precio medio en CABA de las casas subió 0,1% en junio
El precio medio en CABA de las casas subió 0,1% en junio Fabián Marelli

Los barrios que más subieron sus casas en un año

  • Constitución: 27,15% (US$1116/m²)
  • Parque Chas: 14,97% (US$1837/m²)
  • San Telmo: 11,28% (US$1608/m²)
  • Chacarita: 7,73% (US$1851/m²)
  • Villa Devoto: 6,63% (US$1821/m²)

Los que más bajaron

  • La Boca: -22,06% (US$655/m²)
  • Montserrat: -8,45% (US$1152/m²)
  • Parque Patricios: -4,10% (US$969/m²)
  • Floresta: -8,57% (US$1223/m²)
  • Villa Crespo: -5,12% (US$1550/m²)
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