David Bowie: en qué será convertida la casa de su infancia en Londres

Una noche de 1964, una joven aspirante a cantante llamada Dana Gillespie conoció en el Marquee Club de Londres a un chico con el pelo rubio teñido hasta los hombros. Era David —a veces Davie— Jones, un vocalista de 17 años de un grupo llamado Manish Boys. Nunca había visto a nadie como él y se sintió atraída por él. Tanto la señorita Gillespie como el señor Jones alcanzarían el éxito más adelante: la señorita Gillespie como cantante de blues y actriz, y el señor Jones como David Bowie. Poco después de conocerse, él la invitó a su casa en las afueras al sur de Londres.

“Fue una gran aventura. Nunca antes había viajado en tren”, recordó la Gillespie en una llamada telefónica, y agregó: “Entré en la casa de David y recuerdo haber pensado: ‘¿En qué me estoy metiendo?’”

En 1964, la Gillespie vivía con su familia en una casa adosada de cinco plantas en South Kensington, cerca del Museo Victoria & Albert, sede de la institución que ahora alberga los archivos de Bowie. La casa que visitó era la número 4 de Plaistow Grove en Bromley, en una calle de casas construidas para los trabajadores ferroviarios a finales del siglo XIX. Bowie vivió allí desde 1955 hasta aproximadamente 1967 con su padre, Haywood, su madre, Peggy, y a veces con Terry Burns, su hermanastro.

Las casas de Plaistow Grove fueron construidas para los trabajadores ferroviarios. Desde el número 4 de Plaistow Grove se puede oír el sonido de los trenes en las vías cercanas HERITAGE OF LONDON TRUST - HERITAGE OF LONDON TRUST

Bromley, un suburbio a 18 kilómetros del centro de Londres, fue la base de operaciones de Bowie durante sus expediciones de reconocimiento a la capital en su adolescencia, mientras planeaba su camino hacia el estrellato internacional. El año pasado, Heritage of London Trust, una organización benéfica dedicada a la conservación, compró la casa gracias a una donación de los filántropos Michael e Isobel Holland. Se vendió por £535.000, según el portal inmobiliario británico Zoopla.

Si la autoridad local concede el permiso de obras, comenzarán los trabajos para restaurar la casa a su aspecto de principios de la década de 1960, época en la que la Gillespie la visitó. La organización espera abrir la “Casa de Bowie” al público a principios de 2028. La inauguración tendrá lugar tras un año de celebraciones en honor a Bowie, organizadas por su patrimonio, una serie de eventos y lanzamientos recientemente anunciados que han denominado “Bowie80”.

David Bowie, entonces conocido como David Jones, pasó una buena parte de su adolescencia en la casa situada en el número 4 de Plaistow Grove HERITAGE OF LONDON TRUST - HERITAGE OF LONDON TRUST

“Este es el objeto físico más grande que se conserva de la vida de Bowie”, dijo la Dra. Nicola Stacey, historiadora y directora de la fundación. “Por muy brillantes que sean los libros, las películas, las experiencias, las exposiciones de museos, etc., sobre Bowie, existe un nivel profundo de conexión emocional que se establece con una persona al visitar su antigua casa”.

Una generación de ídolos del pop británico creció en casas igualmente modestas. Como prueba fehaciente de que una infancia común puede dar lugar a una vida extraordinaria, estas casas atraen a muchísimos visitantes. El año pasado, más de 27.000 personas recorrieron las casas de la infancia de John Lennon y Paul McCartney en las afueras de Liverpool, restauradas a su aspecto de finales de la década de 1950. En la casa de McCartney hay un piano vertical como aquel en el que el joven Beatle compuso “When I’m Sixty-Four”. La casa de Lennon tiene un pequeño porche donde su tía le hacía practicar la guitarra. Estas casas son propiedad del National Trust, la mayor organización benéfica de conservación del Reino Unido, que también se encarga de su gestión.

Bowie viajaba con frecuencia desde su casa en Bromley a Londres mientras desarrollaba su carrera musical HERITAGE OF LONDON TRUST - HERITAGE OF LONDON TRUST

La Dra. Stacey afirmó que la organización Heritage of London Trust aprendió del éxito de las casas de los Beatles: “Con este tipo de proyectos, tiene que ser convincente. Se necesita un poco de desorden; no debe estar impecable. No debe parecer una ´casa histórica´​​demasiado convencional", explicó.

Pero a diferencia de Liverpool, que ha construido una industria turística multimillonaria en torno a los Beatles, Bromley ha tardado en celebrar los años formativos de Bowie. Hay pocas pruebas de su vida allí, más allá de una exposición en la biblioteca y un mural junto a los baños públicos del centro comercial Glades. La Fundación restauró recientemente un quiosco de música victoriano en ruinas en la cercana Beckenham, conocido localmente como el “Quiosco de Música de Bowie”, donde Bowie actuó en 1969. El Dr. Stacey espera que la transformación de 4 Plaistow Grove emule parte del éxito de las casas de los Beatles y que su ubicación suburbana no disuada a los visitantes.

A mediados de la década de 1960, en el número 4 de Plaistow Grove, Gillespie recuerda una sala de estar lo suficientemente grande para un televisor, un sofá y algunos sillones adornados con antimacasares —una tela decorativa para proteger la tapicería de la crema para el cabello—. Recuerda una cocina diminuta —“Fórmica por todas partes, color crema con un toque de rojo, muy de los años 50″— y un patio “donde se tendía la ropa”. Fue en esa cocina donde Bowie mostró una vez un uniforme de fútbol americano que le había regalado el equipo de la Marina de los Estados Unidos en Londres. Le contó a la Gillespie que la pupila dilatada de su ojo izquierdo se había dañado en un accidente de fútbol americano. En realidad, el ojo se lesionó en una pelea escolar en Bromley.

La organización Heritage of London Trust planea restaurar la casa para que recupere su aspecto de principios de la década de 1960 JEREMIE SOUTEYRAT - NYTNS

De la casa que Gillespie recuerda, queda poco. La sala de estar y la cocina son luminosas y espaciosas. Tras la muerte de Haywood y la mudanza de Peggy a finales de la década de 1960, los propietarios posteriores derribaron paredes y construyeron una ampliación. El ladrillo exterior está revestido de estuco gris y la entrada tiene un alegre aire pseudodickensiano, con una lámpara de pie y un cristal de estilo inglés antiguo en la puerta.

Una estrecha escalera conduce desde la sala de estar a un baño y dos dormitorios en la planta superior. En el rellano, las tablas del suelo dejan ver el contorno de una alfombra de escalera de los años 50, aparentemente el único vestigio de la época de Bowie. El dormitorio del fondo —que en su día fue el “mundo entero” de Bowie, donde ponía discos y montaba un equipo de sobregrabación primitivo con grabadoras de cinta y un altavoz— mide tres metros de largo y menos de tres de ancho. Su ventana da al jardín, detrás de un pub. El novelista H.G. Wells, otro residente de Bromley con una marcada inclinación por inventar mundos alienígenas, creció a menos de un kilómetro de distancia.

Bowie no siempre fue sincero sobre sus orígenes en los suburbios tranquilos. En entrevistas tempranas, a veces adornaba su historia de origen afirmando que creció en Brixton, un barrio multicultural del centro de la ciudad, a ocho millas al norte. Al igual que la historia sobre su lesión ocular, esto era pura invención. Bowie nació en Brixton, pero se marchó cuando tenía unos seis años.

En entrevistas posteriores, Bowie describió la vida en el número 4 de Plaistow Grove como tensa y fría. “Nunca, jamás pude hablar con mi padre”, declaró a la revista Interview en 1990. “Lo quería muchísimo, pero no podíamos hablar de nada. Existía esa mentalidad tan británica de que mostrar la más mínima emoción estaba absolutamente prohibido. Pasaba muchísimo tiempo en mi habitación. Era mi mundo entero. Allí tenía mis libros, mi música, mi tocadiscos. Para salir a la calle, tenía que atravesar esa tierra de nadie que era el salón”.

Desde la ventana del dormitorio de la infancia de David Bowie se puede ver el pub situado en la calle principal de Bromley JEREMIE SOUTEYRAT - NYTNS

En un artículo de 1986, los biógrafos de Bowie, Peter y Leni Gillman, describieron el matrimonio Jones como infeliz, y señalaron los conflictos posteriores entre Haywood y Terry, quien desarrolló esquizofrenia.

“Recuerdo que David se giró hacia mí y me dijo: ‘Cueste lo que cueste, quiero irme de aquí’“, dijo Gillespie. Y lo consiguió bastante bien”. (Bowie se marchó a Estados Unidos en 1974 y nunca más regresó a Inglaterra de forma permanente).

Sin embargo, Bromley también fue “fundamental para su obra”, afirmó Chris O’Leary, autor de una exploración en dos volúmenes de las letras de Bowie. “En muchos sentidos, es un artista muy suburbano. ‘Ziggy Stardust’ es la visión del rock de un excéntrico suburbano. Otro ejemplo es ‘Star Man’, que trata sobre estar en la habitación de un adolescente y escapar de la aburrida realidad”.

“Buddha of Suburbia”, la canción de Bowie de 1993, establece conexiones con su época en Bromley de forma más literal. Comienza con la letra: “Viviendo entre mentiras junto a la vía del tren”.

Hoy en día, Plaistow Grove es una calle muy solicitada. Algún que otro fan de Bowie se acerca para hacerse selfies frente a la casa, pero pronto se marcha. Hay pistas de tenis y un club de golf cerca. A la vuelta de la esquina se encuentra una calle principal.

La placa colocada por los anteriores propietarios no es del todo precisa. Bowie se mudó al piso de Ken Pitt, su entonces representante, en el centro de Londres, en 1967, aunque su familia siguió viviendo en la casa JEREMIE SOUTEYRAT - NYTNS

Próximamente se tomará una decisión sobre la solicitud de planificación del fideicomiso. Algunos vecinos se oponen a sus planes, preocupados por la afluencia de público a Plaistow Grove y por el centro de visitantes propuesto para el jardín, aunque otros los apoyan. Si se aprueba la solicitud, el fideicomiso llevará a cabo una campaña de recaudación de fondos y, finalmente, el número 4 de Plaistow Grove recuperará su aspecto original: se restaurará la mampostería, se demolerá la ampliación y la encimera de formica volverá a la cocina.

Es posible que los antimacasares de Peggy regresen. Geoffrey Marsh, director de teatro y artes escénicas del Museo Victoria & Albert y miembro del equipo que planea la restauración, dijo que habrá elementos de “teatralidad” en las instalaciones, y se exhibirán objetos personales de Bowie nunca antes vistos.

La casa también ofrecerá formación en habilidades artísticas para niños y jóvenes de la localidad, “para que sientan que esta es su historia”, dijo la Dra. Stacey.

El equipo prevé que muchos visitantes viajarán a Bromley y regresarán desde el centro de Londres en tren, como lo hacía Bowie cuando era adolescente. “Ese viaje en tren debió de parecerle épico”, dijo O’Leary. “Todo el esfuerzo que hizo para llegar a donde quería estar”.