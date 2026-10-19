Compran una mansión histórica de £2,5 millones, planeaban gastar más de £25 millones pero los vecinos se oponen

La restauración de una de las propiedades históricas más importantes de Inglaterra parecía una misión capaz de obtener el apoyo de la comunidad. Sin embargo, el intento de recuperar Parnham House, una mansión de casi 500 años de antigüedad ubicada en Beaminster, Dorset, se ha convertido en una intensa batalla entre la preservación del patrimonio y la protección de la vida silvestre.

El empresario británico James Perkins, responsable del proyecto, afirma haber sido apodado “anticristo” por los residentes que se oponen a los planes de expansión de la propiedad.

La polémica no gira en torno a la restauración de la casa en sí, sino a un proyecto inmobiliario que James considera esencial para financiar la obra. Según él, los ingresos procedentes de la construcción de nuevas viviendas serían la única forma de garantizar la restauración completa del edificio histórico, que sufrió graves daños a causa de un incendio en 2017.

Parnham House es una mansión isabelina catalogada como Grado I, el máximo nivel de protección para el patrimonio histórico británico.

Parnham House es una mansión isabelina catalogada como Grado I, el máximo nivel de protección para el patrimonio histórico británico. A lo largo de los siglos, ha sufrido diversas intervenciones, incluida una remodelación diseñada por John Nash, un arquitecto conocido por proyectos como el Palacio de Buckingham.

En abril de 2017, un gran incendio destruyó una parte importante del edificio. Los bomberos tardaron cuatro días en extinguir completamente las llamas. En aquel momento, el entonces propietario, el financiero austriaco Michael Treichl, fue arrestado bajo sospecha de incendio provocado. Meses después, sin embargo, falleció tras ser hallado en el lago Lemán. Según informes de la época, Michael sufría de depresión.

Una inversión multimillonaria

James Perkins y su esposa, Sophie, adquirieron la propiedad en 2020 por £2,5 millones. La pareja ya había restaurado otras cuatro propiedades históricas en Inglaterra y decidió asumir el reto de restaurar Parnham House.

Vista aérea de Parnham House que resalta el tamaño de la propiedad, donde el propietario tiene la intención de construir nuevas viviendas para ayudar a financiar la restauración de la histórica mansión

Sin embargo, el presupuesto previsto para la restauración es mucho mayor que el precio de compra. El propietario estima que se necesitarán alrededor de £25 millones para devolver la mansión a su estado original.

Hasta el momento, los gastos ya superan los £9 millones. Solo la estructura de andamios instalada para estabilizar el edificio costó £1,2 millones. Otros £8 millones se destinaron a trabajos de emergencia para evitar el derrumbe del edificio, además de estudios técnicos, proyectos, consultorías especializadas y trámites de licencias.

Mientras se lleva a cabo la restauración, James y Sophie han estado viviendo durante dos años en el ala oeste de la propiedad, una parte conservada de la residencia de cinco habitaciones.

El proyecto contempla la restauración de la casa principal, la adición de 12 habitaciones y la creación de otras 33 habitaciones para huéspedes, incluyendo chalets junto al río y un cobertizo para botes. La propuesta busca transformar el complejo en una empresa económicamente sostenible, capaz de generar recursos para su mantenimiento continuo.

Un restaurante ubicado en la propiedad ya ha sido incluido en la Guía Michelin, lo que refuerza la estrategia de diversificar las fuentes de ingresos del lugar.

El condominio de lujo genera opiniones encontradas

La mayor controversia gira en torno a un nuevo proyecto presentado por James al Consejo de Dorset. El plan contempla la construcción de 82 viviendas en una superficie aproximada de 8,5 hectáreas, ubicadas dentro de una propiedad de unas 53 hectáreas.

Según el empresario, las cuotas de la comunidad son esenciales para cubrir la diferencia entre los costos de restauración y los recursos disponibles. Sin estos ingresos adicionales, afirma, sería imposible completar la restauración de la mansión.

James Perkins y su esposa, Sophie, con sus hijos frente a Parnham House

En una entrevista con The Times, el hombre argumentó que los propietarios que se responsabilizan de la restauración de propiedades históricas deberían recibir más incentivos. “Las personas como yo necesitamos que nos animen, y siento que nos están desalentando”, afirmó.

Al comentar la reacción de algunos residentes ante el proyecto, dijo que la oposición ha sido intensa. “Los NIMBY te consideran el anticristo. Puede ser un camino solitario”, afirmó, utilizando el acrónimo de la expresión inglesa “Not In My Back Yard” (No en mi patio trasero) para referirse a las personas que rechazan los proyectos urbanísticos cerca de sus hogares, incluso cuando reconocen su necesidad.

El empresario también respondió a las críticas de quienes cuestionan la construcción del condominio. “No estoy construyendo en su jardín, es mi jardín”, declaró al periódico.

James también mencionó que tuvo que contratar a varios especialistas para resolver objeciones menores surgidas durante el proceso de obtención de la licencia, incluyendo análisis ambientales detallados y estudios sobre la vegetación existente. Según él, los recursos invertidos en estos requisitos podrían haberse utilizado mejor para la restauración de la mansión.

Los ecologistas cuestionan la propuesta

Sin embargo, los residentes y los ecologistas tienen una visión muy diferente. Argumentan que la zona elegida alberga un ecosistema importante, hogar de especies protegidas como lechuzas, nutrias, ratones de campo y culebras acuáticas. Entre los animales se encuentra un raro grupo de tejones albinos que se ha convertido en un símbolo de la región.

Uno de los ejemplares, apodado Alberto, fue rescatado en 2015 y acabó atrayendo la atención de los habitantes de la zona. Desde entonces, se han observado otros individuos con las mismas características genéticas en el área, lo que convierte al territorio en un hábitat excepcional para la conservación de la especie.

El jardín formal de Parnham House, con su seto geométrico y sus senderos simétricos, forma parte del paisaje histórico de la propiedad, que ocupa aproximadamente 53 hectáreas en Dorset, Inglaterra

En un comunicado, la Iniciativa de Patrimonio Natural de Dorset afirmó que la zona es mucho más que un simple terreno edificable. “El campo no es solo un espacio verde, sino que alberga una de las especies más raras del Reino Unido: una población de tejones albinos”, declaró la organización.

Según la organización, estos animales comenzaron a ocupar la región con mayor intensidad durante los períodos de aislamiento de la pandemia de Covid-19 y hoy dependen del entorno preservado para sobrevivir.

¿Qué prevé el proyecto?

Los representantes de James Perkins argumentan que la construcción de las nuevas viviendas es esencial para garantizar la viabilidad financiera de la restauración de Parnham House.

El proyecto se inspiró en Poundbury, una ciudad planificada concebida por el rey Carlos III en los terrenos del Ducado de Cornualles, cerca de Dorchester. Las residencias se diseñaron para incorporar elementos arquitectónicos presentes en la mansión histórica, como ventanales, pináculos y almenas.

Como medida de compensación ambiental, el proyecto prevé la tala de 14 árboles, la plantación de otros 80 y las intervenciones para restaurar las riberas del río.

En un comunicado enviado a las autoridades urbanísticas, los representantes del empresario afirmaron que “el objetivo principal es conservar y restaurar esta casa de excepcional importancia, catalogada como monumento de Grado I, garantizando su futuro y permitiendo que vuelva a ser el corazón de la comunidad local”. Según ellos, el proyecto se concibió precisamente para salvar la brecha entre los recursos disponibles y los elevados costes de la restauración.

La solicitud está siendo revisada por el Consejo de Dorset. Se espera que la decisión sobre el futuro del proyecto se anuncie a finales de este año.