De Hollywood a Galicia: por qué Richard Gere planea construir una casa en España

La naturaleza, las playas y la tranquilidad son tres de las cualidades que definen a Oleiros, un municipio de Galicia, España. Ubicado a tan solo 12 km de la ciudad de la Coruña, este enclave de unos 40.000 habitantes no solo se destaca por sus espacios verdes y su ritmo apacible, sino también por haberse convertido en uno de los refugios preferidos de empresarios y figuras reconocidas de España.

Entre sus vecinos más ilustres se encuentran Sandra Ortega —hija del magnate de la moda Amancio Ortega y segunda mayor accionista de Inditex, dueña de Zara entre otras marcas de moda— y Pablo Isla, expresidente de la compañía.

La naturaleza, las playas y la tranquilidad son tres cualidades que definen al municipio de Oleiros, en Galicia

“Oleiros presume de ser el municipio con mayor renta per cápita de Galicia y de estar entre los 25 más ricos de toda España”, destacan desde la página oficial del gobierno español.

La localidad de 40.000 habitantes se convirtió en un enclave privado en el que viven celebridades y empresarios españoles Guillermo Gonzalez - Shutterstock

Sin embargo, el encanto y la privacidad trascienden las fronteras del país, y atraen a figuras internacionales. El actor estadounidense Richard Gere y su mujer, la publicista española Alejandra Silva (hija del empresario Ignacio Silva, exvicepresidente del Real Madrid), son visitantes habituales de la localidad gallega. Vecinos y vacacionistas , afirman que es normal ver a la pareja disfrutar de las playas y de los restaurantes de la zona.

El actor estadounidense Richard Gere y su mujer, la publicista española Alejandra Silva, son visitantes asiduos del pueblo

De Hollywood a Oleiros

La relación de Richard Gere y Alejandra Silva con Oleiros no es casual. Silva nació en la ciudad de A Coruña y gran parte de su familia reside en Oleiros, motivo por el cual ambos mantienen un fuerte vínculo con el destino gallego. Una conexión que, según informó el diario El Español, podría profundizarse en los próximos años: la pareja tiene planes de construir una vivienda en un terreno próximo al mar para disfrutar durante sus estancias en Galicia.

Alejandra Silva es oriunda de A Coruña, una ciudad de más de 250.000 habitantes, ubicada a 12 km de Oleiros Shutterstock

No es la primera vez que se conoce una noticia de este tipo. En 2018, tras su casamiento, comenzaron a circular rumores que vinculaban a la pareja con Galicia. Específicamente con la compra de una mansión valuada en €10.000.000. La Revista Semana llegó a afirmar que la pareja adquirió la histórica propiedad Casa Cervigón.

Sin embargo, la familia propietaria del inmueble salió rápidamente a desmentir la información.

La familia de Gere

Homer James Jigme Gere es hijo de Richard Gere y de la actriz Carey Lowell Getty Images

Richard Gere y Alejandra Silva se casaron en 2018. Ambos llegaron al matrimonio con hijos de relaciones anteriores: Homer James Jigme, fruto de la relación del actor con Carey Lowell, y Albert Friedland, hijo de Silva y el empresario Govind Friedland.

En 2019 nació Alexandre, el primer hijo de la pareja, y un año más tarde tuvieron un segundo hijo, James Gere.