Donaciones: por qué conviene blanquear los dólares que una persona recibió hasta diciembre del año pasado

El 2024 trajo consigo nuevas oportunidades para aquellos que buscan regularizar fondos no declarados a partir de la oficialización del Régimen de Regulación de Activos, llamado comúnmente como blanqueo de capitales. De esta manera se brinda la posibilidad de formalizar dinero en efectivo que, hasta el momento, “estaba bajo el colchón” y que podría haber sido recibido mediante una donación.

Este beneficio que plantea la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) permite regularizar activos -que están por fuera del sistema financiero- de hasta US$100.000 sin pagar impuestos y si se blanquean montos mayores se abonan alícuotas dependiendo del momento en el que se ingrese al sistema: del 5% hasta el 31 de octubre (nueva fecha prorrogada); del 10% hasta el 31 de enero de 2025 (se prorrogó la segunda etapa que vencía el 31 de diciembre de 2024); del 15% hasta el 30 de abril de 2025 (también se extendió la tercera etapa que era hasta el 31 de marzo de 2025).

Cabe destacar que el dinero en efectivo debe regularizarse a través de una Cuenta Especial de Regulación de Activos (CERA) solo dentro de la primera etapa, es decir, hasta el 31 de octubre de 2024, luego no podrá blanquearse. Esta posibilidad puede resultar particularmente beneficiosa para quienes recibieron dinero a través de una donación y desean comprar una propiedad, siempre y cuando ese dinero haya sido heredado antes del 31 de diciembre de 2023 (fecha hasta la que se toman los bienes que pueden declararse en el blanqueo).

Entonces, la pregunta que surge es: ¿conviene blanquear en el contexto de donaciones?

Uno de los escenarios más comunes es cuando los padres deciden donar dinero a sus hijos como herencia anticipada para que, por ejemplo, compren un inmueble. En este caso, existen dos opciones:

si no se hizo antes de fin del año pasado, el padre debe blanquear el dinero directamente antes de transferirlo

si lo donó antes de esa fecha, los hijos deben ser quienes lo declaren en esta etapa del blanqueo

En ambos casos, “una vez blanqueado el dinero, se incrementa el patrimonio de los hijos, lo que puede generar obligaciones impositivas, como el pago de Bienes Personales, si el monto supera el piso del mínimo no imponible de $100 millones”, explica Sebastián Domínguez, contador y CEO de SDC Asesores Tributarios, y agrega: “Sin embargo, la donación en sí no genera Ganancias, ya que no está gravada”.

¿Qué hay que tener en cuenta al blanquear dinero de una donación?

Si se realizó una donación de dinero en el pasado, esta es la oportunidad de blanquear esos fondos. Pero para que la donación sea formal, se debe haber generado un documento privado y certificado las firmas ante escribano, en el que especifica la fecha de la donación. No obstante, la herencia en sí no blanquea automáticamente el dinero; para hacerlo posible, este debe haberse declarado o estar en condiciones de regularización a través del sistema de blanqueo vigente.

“Al adherirse al Régimen de Regulación de Activos con dinero que se recibió de una donación, hay que tener en cuenta que los bancos pueden reportar a la Unidad de Información Financiera (UIF) si sospechan del origen de los fondos, en especial cuando los beneficiarios son personas que no tienen actividad económica que justifique la posesión de grandes sumas”, aclara Domínguez. Según comenta el contador: “Lo que se investiga es si el blanqueo oculta una operación de lavado de dinero; si no es el caso, no debería haber inconvenientes.”

En el caso de montos de hasta US$100.000 dólares, el blanqueo no tiene costo. Si se superan esas cifras, una alternativa es repartir el dinero entre varios hijos, siempre que se pueda acreditar que recibieron los fondos antes del 31 de diciembre de 2023. Esto permite que cada hijo blanquee hasta el máximo permitido sin pagar las alícuotas correspondientes.

Para aquellos con sumas mayores, una opción viable es invertir en alguna de las colocaciones autorizadas por el Ministerio de Economía, como por ejemplo, en propiedades en construcción que estén inscriptas en el Registro de Proyectos Inmobiliarios (REPI) de AFIP y tengan hasta el 50% de avance de obra, lo que exime del pago de impuestos en el blanqueo.

El blanqueo de capitales para compras en pozo incluye tanto proyectos nuevos como aquellos con un grado de avance inferior al 50% al momento de la entrada en vigencia de la ley Shutterstock

Otra opción es mantenerlo en el sistema financiero hasta diciembre de 2025. “Dejar el dinero en la cuenta sin moverlo no es la mejor alternativa, porque por ejemplo, se espera que las propiedades suban de precio a raíz de la alta demanda (a causa de los créditos hipotecarios, un valor de metro cuadrado por debajo del piso histórico y la opción de comprar con dinero blanqueado)”, afirma Domínguez.

Entonces, dejar el dinero parado no es conveniente porque puede terminar perdiendo valor a raíz de la inflación, “en todo caso hay que invertirlo en algún instrumento que genere algún tipo de rendimiento, como fondos comunes de inversión, títulos públicos, acciones o bonos”, finaliza el contador.