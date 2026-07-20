Durante la final del Mundial: así es la casa de campo de Wanda Nara en Milán donde le entraron a robar

Este domingo, mientras la Argentina disputaba la final del Mundial junto a España en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, lugar donde la Albiceleste buscaba alzarse con su cuarto título mundial, pero el equipo de Luis De La Fuente se hizo con su segunda estrella, Wanda Nara sufrió un robo en una de sus propiedades.

La conductora anunció a través de sus redes sociales que tres personas ingresaron a su casa de campo en Milán, en Italia, mientras ella se encontraba en el estadio donde se disputó la final del Mundial 2026.

“Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán”, escribió Wanda en sus historias de Instagram. De acuerdo con el relato de la empresaria, sus hijos que estaban al cuidado de su madre, Nora Colosimo, “están bien a pesar del gran susto”.

Según contó la empresaria, tanto Maxi López como ella buscaron vuelos a los segundo de enterarse de lo sucedido y afirmó que tendrán custodia por un tiempo. Nara precisó que durante el robo los delincuentes se llevaron documentos de la familia.

Entraron a robar a la casa de Wanda Nara

Entraron a robar a la casa de Wanda Nara

“Los nenes están todos bien”, afirmó en sus redes Maxi López y, al igual que Wanda, agradeció a la policía italiana por la pronta respuesta.

Entraron a robar a la casa de Wanda Nara

La empresaria, antes de viajar a la final de la Copa del Mundo, se había dirigido junto a sus hijos a su casa de campo ubicada en Galliate, en las afueras de la capital de Lombardía, Italia. Fue en esa misma propiedad donde, un día después de partir rumbo a Estados Unidos, tres personas ingresaron a robar.

Así es la casa de Wanda en Milán

“Mi lugar de paz, mi casa de campo”. Así es como Wanda describió en más de una oportunidad a su casa de campo italiana.

El jardín de la casa de campo de Wanda Nara en Milán

Esa casa la compró durante su relación con Mauro Icardi. Mientras el futbolista fue parte del Inter de Milán, se convirtió en el refugio perfecto para ellos y sus hijas, Francesca e Isabella, al igual que para los tres hijos que Nara tiene con Maxi López: Valentino, Benedicto y Constantino.

Se trata de un espacio rodeado de verde, inmerso en un bosque con un jardín muy bien cuidado, que recuerda el lujo de las familias aristocráticas italianas del siglo XX. En las imágenes se puede ver una gran residencia de campo, rodeada de árboles y con una marcada impronta europea, donde la vegetación prácticamente forma parte de la arquitectura.

Wanda Nara mostró el interior de su casa de campo en Milán (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

Buena parte de las paredes están cubiertas por una enredadera que trepa hasta el piso superior y le da a la propiedad un aspecto de casona antigua, casi escondida dentro del paisaje.

Distribuida en dos plantas, puertas adentro la vivienda conserva ese mismo espíritu campestre. La decoración mezcla referencias inglesas e italianas, con paredes en colores intensos, muebles de madera, textiles neutros y numerosas imágenes vinculadas con el mundo ecuestre.

Uno de los espacios más llamativos es el comedor, organizado alrededor de una extensa mesa de madera rústica, con capacidad para numerosos invitados. Al fondo, unas puertas vidriadas de gran altura se abren directamente hacia el parque, permitiendo que el verde exterior se convierta en parte de la escena.

La residencia a las afueras de Milán fue adquirida por Wanda y Mauro Icardi. Durante años fue el refugio de la familia (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

La cocina también responde a una estética clásica y familiar. Tiene muebles blancos con herrajes negros, mesadas de madera y un revestimiento de azulejos rectangulares en tono claro. En el centro se destaca una cocina de grandes dimensiones, coronada por una campana.

Wanda se mostró sencilla y con estilo "campestre" en la pequeña villa italiana de Milán (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

En el dormitorio principal continúa la paleta sobria. Las paredes verde grisáceas contrastan con una cama de madera maciza, vestida con almohadones y mantas en tonos beige, gris y tierra. Una gran ventana deja ver el bosque que rodea la propiedad, mientras que las cortinas pesadas y los cuadros de caballos mantienen el lenguaje clásico del resto de la casa.