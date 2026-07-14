Cómo es el dúplex de Recoleta arriba del departamento de Cristina Kirchner que vuelve a estar en venta

La esquina porteña de Juncal y Uruguay no es cualquier intersección. Tiene un protagonismo particular, además de una ubicación privilegiada dentro de uno de los barrios más tradicionales de la ciudad de Buenos Aires. Durante años fue el domicilio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el escenario de diversas concentraciones que marcaron la agenda de la política nacional. También la esquina donde se produjo un fallido atentado hacia ella cuando era vicepresidenta en 2022.

El departamento del último piso del emblemático edificio salió a la venta hace un mes, luego fue retirado y ahora vuelve al mercado.

El departamento en venta es el que se encuentra sobre la unidad de Cristina Fernández de Kirchner Izrastzoff

La residencia histórica de la exmandataria se encuentra en el quinto piso del edificio de Juncal al 1300, por debajo de la propiedad que se comercializa actualmente.

Así es el departamento de arriba de donde vivía Cristina en el edificio de Recoleta Izrastzoff

Cómo es el departamento en venta

La propiedad en cuestión, con una superficie cubierta de 280,57 m² y una terraza de uso exclusivo de 120 m², se vende actualmente en US$930.000.

La propiedad se vende actualmente en US$930.000 Izrastzoff

El departamento tiene cuatro dormitorios en suite Izrastzoff

La propiedad cuenta con cuatro dormitorios en suite, incluida la habitación principal con vestidor. Además, posee doble circulación, cocina con espacio para comedor diario, kitchenette auxiliar compartida por tres de las suites, toilette de recepción y dependencias de servicio. Los pisos de parqué conservan el estilo original de la construcción.

Uno de los principales diferenciales se encuentra en el segundo nivel de la unidad, donde se desarrolla un departamento independiente de aproximadamente 30 m² con cocina y baño propio. En ese mismo sector se ubican el lavadero y la terraza con parrilla y pileta.

Además, la unidad cuenta con una particularidad: los dos niveles poseen ingresos independientes.

La cocina tiene una estética estilo industrial Izrastzoff

Tiene una superficie cubierta total de 280,57 m2 Izrastzoff

La actual propietaria adquirió el dúplex hace más de 30 años, cuando la unidad se encontraba en un estado de conservación muy deteriorado. Luego de una importante remodelación, la propiedad fue puesta en valor y se convirtió en el hogar de una familia con tres hijos, aprovechando una distribución poco habitual para la zona.

La unidad tiene una pileta en la terraza de 120 m2 Izrastzoff

Así es la vista desde la terraza del departamento en venta Izrastzoff

La esquina que es parte de la historia argentina

La unidad en venta no es cualquier unidad. Se trata del dúplex que pertenece a Ximena de Tezanos Pinto.

Este fue una de las banderas que colgó la vecina de Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio de Recoleta Alejandro Guyot - LA NACIÓN

Desde sus balcones, durante años Cristina saludó a militantes y simpatizantes que se congregaban en la puerta del inmueble. Pero, luego del fallido atentado ocurrido el 1° de septiembre de 2022 en la vereda del edificio, Cristina decidió trasladarse a otro departamento en el barrio de Constitución, donde hoy está cumpliendo la condena de seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, por la causa Vialidad.

Un edificio con valor arquitectónico

Más allá de su vínculo con la exmandataria, el inmueble se destaca por su valor arquitectónico. Su diseño estuvo a cargo del estudio Sánchez, Lagos y de la Torre, uno de los más influyentes de la arquitectura argentina del siglo XX, autor de edificios que hoy forman parte del patrimonio urbano porteño como el Kavanagh.

Imagen del edificio de Juncal y Uruguay publicada en la década del 40'

La propiedad se encuentra frente a destacados edificios de valor patrimonial diseñados por arquitectos como Alejandro Christophersen y Martini White, y a apenas media cuadra de la plaza Vicente López.