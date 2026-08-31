El Banco Provincia lanza sus primeros créditos en UVA con una cláusula que protege frente a la inflación

El Banco de la Provincia de Buenos Aires comenzará a otorgar por primera vez créditos ajustados por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo). De esta manera, la entidad bonaerense, que hasta ahora se había mantenido al margen de ese sistema, anuncio dos nuevas líneas con fondeo propio destinadas a facilitar el acceso a la vivienda.

Cuando los créditos hipotecarios UVA reaparecieron en el sistema financiero, a mediados de 2024, la entidad provincial fue una de las pocas que decidió no sumarse al esquema de préstamos cuyo capital se actualiza por inflación.

Pero, es importante aclarar que, estos nuevos préstamos llamadas UVA Casa Propia que ahora presenta financiarán la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas; y no la adquisición. Por su parte, la entidad también ofrece hipotecarios tradicionales con tasa fija en pesos.

El Banco Provincia lanzó por primera vez créditos en UVA Inna Kot - Shutterstock

Cómo es el nuevo crédito UVA

Esta es la letra chica del crédito que presenta el Provincia:

el préstamo tendrá un monto máximo de 250.000 UVA , que equivale a aproximadamente $524 millones , tomando como referencia el valor de la UVA al 31 de agosto de 2026, de $2096,27

, que equivale a aproximadamente , tomando como referencia el valor de la UVA al 31 de agosto de 2026, de $2096,27 financiarán la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas

el plazo podrá extenderse hasta 240 meses (20 años) , a los que podrá sumarse hasta un año de plazo constructivo, dependiendo del destino de la financiación

, a los que podrá sumarse hasta un año de plazo constructivo, dependiendo del destino de la financiación la tasa parte del 9% nominal anual más la actualización por UVA

para quienes perciban sus haberes a través de Banco Provincia, el crédito podrá financiar hasta el 80% del valor de tasación o del presupuesto de obra

para el resto de los clientes, el porcentaje máximo será del 70% .

. el préstamo podrá contar con hasta tres titulares

la relación máxima entre la cuota y los ingresos será del 25% para quienes acrediten haberes en la entidad y del 20% para el público general.

La línea también contempla proyectos realizados mediante sistemas constructivos industrializados, como steel frame y balloon frame, alternativas que ganaron terreno al ladrillo en los últimos años por permitir reducir los tiempos de obra.

“Con esta nueva línea fortalecemos una política de financiamiento que además de facilitar el acceso a la vivienda, también impulsa la actividad económica. Los créditos para construcción, ampliación y refacción generan un efecto multiplicador que movilizan toda la cadena de valor: desde la producción de materiales y los comercios hasta el trabajo de profesionales, pymes y mano de obra local”, aseguró Juan Cuattromo, presidente de la entidad. Y agregó: “Cada proyecto que se pone en marcha representa una mejora para una familia, pero también más inversión, empleo y desarrollo para la provincia de Buenos Aires”.

El mecanismo para limitar el impacto de la inflación

Una de las novedades de la nueva línea es la incorporación de una cláusula CVS (Coeficiente de Variación Salarial), que brinda mayor previsibilidad en contextos en los que hay una brecha entre la evolución de la inflación y los salarios.

El mecanismo establece una comparación mensual entre la cuota actualizada por UVA y otra calculada según la evolución del CVS más dos puntos porcentuales. Determinados ambos importes en pesos, en el caso que la cuota ajustada por variación de UVA sea superior a la cuota ajustada por variación del CVS más esos dos puntos, la diferencia entre ambos importes será bonificada por el banco.

“La incorporación de una cláusula que posibilita el ajuste del préstamo en función de la evolución del salario del cliente es un punto clave, porque introduce un resguardo que apunta a reducir uno de los principales cuestionamientos históricos que recibieron los créditos UVA: la posibilidad de que las cuotas crezcan más rápido que los ingresos de las familias”, explicó Cuattromo.

La nueva línea incorpora una clausula en caso de que se dispare la inflación PitukTV - Shutterstock

Préstamo personal para viviendas modulares

Como complemento de la nueva línea, la entidad provincial también incorporó una alternativa específica para la compra de viviendas modulares. En este caso se otorga como un préstamo personal a distancia, que se gestiona en la misma empresa donde se compra la vivienda y permite financiar hasta el 100% del valor de la vivienda modular, incluyendo IVA, con un monto máximo de $100 millones y un plazo de hasta 96 meses.

Este crédito también presenta condiciones preferenciales para clientes que perciben haberes en el banco. En esos casos, la tasa será de UVA más 9% anual, mientras que para el público general la tasa es de UVA más 15% anual.

Una característica distintiva es que no requiere hipoteca ni intervención de escribanos, ya que se trata de un préstamo personal. En la web de Banco Provincia están publicadas todas las empresas de viviendas modulares que participan de esta línea.

Además, prevé la posibilidad de combinar hasta tres préstamos para financiar un mismo proyecto, siempre que en conjunto no superen el valor total de la vivienda modular adquirida. Los fondos se desembolsan directamente a la empresa proveedora adherida al programa.

Qué otros créditos para vivienda ofrece el banco

La banca pública bonaerense también cuenta con una línea de préstamos hipotecarios tradicional con tasa fija en pesos, destinada a la compra, construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas. El crédito está disponible tanto para clientes que perciben sus haberes en el banco como para el público en general, incluyendo trabajadores en relación de dependencia, jubilados, pensionados, autónomos y monotributistas.

En este caso, el plazo puede llegar hasta 240 meses y tiene un monto máximo equivalente a US$250.000, que actualmente son $377,5 millones.

La línea financia hasta el 80% del valor de compra, tasación o presupuesto para quienes acreditan haberes en la entidad, mientras que para el resto de los solicitantes la cobertura alcanza hasta el 70%. Además, admite hasta tres titulares, permite afectar hasta el 40% de los ingresos y ofrece la posibilidad de cancelar créditos hipotecarios UVA otorgados previamente por el banco. Con una tasa desde el 24% anual, se presenta como una alternativa más para acceder a una vivienda.

Financiamiento para la compra de materiales

Por último, para quienes necesiten comprar materiales de construcción, existe una línea de préstamo personal a distancia que se gestiona en el mismo punto de compra de forma 100% digital.

La persona busca un comercio adherido en el portal del banco: puede ser un corralón, una pinturería, una fábrica de sanitarios, entre otros. En el momento de hacer la compra, el vendedor gestiona en el mismo local el préstamo y le envía la propuesta al cliente para que la acepte a través de su Home Banking BIP o Cuenta DNI.

Estos préstamos tienen un monto máximo de $50 millones, con plazos que van de 12 a 72 meses y tasa de interés desde 55% anual.