El consorcio de un edificio tomó una decisión insólita: no se puede tener sexo después de las 10 de la noche

Un condominio del municipio de São José, en la Gran Florianópolis, Santa Catarina (Brasil), se volvió viral tras aprobar una medida inusual: prohibir a los residentes tener relaciones sexuales después de las 10 de la noche.

La resolución surgió a raíz de reiteradas quejas por ruidos nocturnos, que incluían gemidos, golpes de muebles y conversaciones en voz alta.

Quejas y sanciones establecidas

La administración del complejo informó que recibió 18 reclamos formales de vecinos afectados. Como respuesta, se decidió aplicar sanciones progresivas: la primera infracción acarrea una notificación escrita.

La administración del complejo informó que recibió 18 reclamos formales de vecinos afectados Daniel Karp

Mientras que en caso de reincidencia se impone una multa de 237 reales, aproximadamente US$50.

Evidencias y medidas adicionales

Durante las reuniones vecinales se llegó a considerar reproducir grabaciones de audio para demostrar los disturbios, lo que generó aún más controversia.

Además, se estudia la instalación de sensores de ruido en los pasillos y la implementación de campañas educativas sobre el respeto al silencio nocturno.

Reacciones en redes sociales

El caso fue apodado en internet como el “toque de queda del amor”. Los usuarios reaccionaron con comentarios irónicos y críticas, cuestionando la viabilidad de la medida. Otros señalaron que la norma invade la vida privada de los residentes.

El caso fue apodado en internet como el “toque de queda del amor”

Validez legal en duda

Especialistas señalaron que la resolución difícilmente tendría validez legal, ya que los condominios no pueden prohibir actividades íntimas dentro de las unidades privadas, aunque sí pueden regular el exceso de ruido en áreas comunes o en horarios de descanso.