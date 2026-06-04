LA NACION realizó el Summit de Real Estate: la intimidad del evento más convocante del sector

Con más de 400 empresarios invitados, el encuentro festejó su edición número 11; las fotos con todos los protagonistas de una mañana que fue única
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En una mañana única, uno de los eventos más esperados volvió al marcar la agenda del mercado inmobiliario. Desde las 9, los invitados empezaron a llegar para disfrutar de una nueva edición del Summit de Real Estate que desde hace 11 años organiza LA NACION.
Más de 400 referentes de la industria de la construcción del real estate argentina pudieron escuchar a 33 speakers en 15 paneles y así ponerse al día sobre las novedades y la marcha del sector, hacer networking y disfrutar de una mañana distinta y distendida. El cierre fue un mano a mano con el fundador de Consultatio, Eduardo Costantini. Antes de la charla, el empresario se animó a responder preguntas para las redes.
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Pero los invitados también fueron protagonistas y aprovecharon cada minuto para intercambiar ideas y distenderse en una mañana única con colegas, mientras disfrutaron de un martes distinto.
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El evento en fotos
Los paneles
El backstage
Todos los invitados al Summit de Real Estate
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La revolución de los alquileres: cómo cambió el mercado en apenas dos años
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Summit Real Estate: Costantini, el emprendedor que hace casas en 48 hs y 32 empresarios anticipan qué pasará con las propiedades
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Las zonas que se mueven y los proyectos inmobiliarios que se venden en este contexto
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Calendario de remates de propiedades de junio 2026