LA NACION realizó el Summit de Real Estate: la intimidad del evento más convocante del sector

En una mañana única, uno de los eventos más esperados volvió al marcar la agenda del mercado inmobiliario. Desde las 9, los invitados empezaron a llegar para disfrutar de una nueva edición del Summit de Real Estate que desde hace 11 años organiza LA NACION.

Más de 400 referentes de la industria de la construcción del real estate argentina pudieron escuchar a 33 speakers en 15 paneles y así ponerse al día sobre las novedades y la marcha del sector, hacer networking y disfrutar de una mañana distinta y distendida. El cierre fue un mano a mano con el fundador de Consultatio, Eduardo Costantini. Antes de la charla, el empresario se animó a responder preguntas para las redes.

Real Estate | Qué necesita el sector para despegar y dónde están las oportunidades | Capítulo 11

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Pero los invitados también fueron protagonistas y aprovecharon cada minuto para intercambiar ideas y distenderse en una mañana única con colegas, mientras disfrutaron de un martes distinto.

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El evento en fotos

Una de las partes más importantes del evento: el networking Fabian Malavolta

El Summit de Real Estate de LA NACION a la sala llena Fabian Malavolta

El equipo de LN Propiedades: Brenda Escudero, Candela Contreras, Carla Quiroga, Verónica Rubí y Manuela Viñales Fabián Malavolta

Los desarrolladores preparados para salir al aire Fabián Malavolta

Los paneles

Mano a mano de José Del Rio con Eduardo Costantini Fabián Malavolta

"Radiografía de la oferta y de la demanda", Leandro Molina (Zonaprop - Grupo QuintoAndar) junto a Carla Quiroga (LA NACION) Chiara Malavolta

"La mirada de los brokers", Ariel Champanier (RE/MAX Premium), Gabriela Goldszer (Ocampo Propiedades), José Del Rio (LA NACION), Toribio Pablo de Achával (Toribio Achával) y Luis Ramos (LJ Ramos) Fabián Malavolta

"Las fórmulas de los desarrolladores para seguir", Issel Kiperszmid (Dypsa Group), Carlos Spina (Argencons), Carla Quiroga (LA NACION), Gonzalo de la Serna (Consultatio) y Gerardo Azcuy (Azcuy) Fabián Malavolta

"Los tres cuellos de botella del sector", con Federico González Rouco (Economista) Fabián Malavolta

"El nuevo mapa logístico industrial argentino" Alejandro Winokur (Newmark), Candela Contreras (LA NACION) y Christian Fucile (IMB Naves Industriales) Fabián Malavolta

"La 'nueva Zona Norte' y hacia dónde va el mercado suburbano", Maximiliano D'Aria (D'Aria Propiedades), Carla Quiroga (LA NACION), Esteban Edelstein Pernice (Castex) y Carlos Lostri (Narvaez) Fabián Malavolta

"Lo que viene: IA y el avance de las casas 3D" Sofía Grinberg (especialista en IA), José Del Rio (LA NACION) y Mateo Salvatto (Grondplek) Fabián Malavolta

"Las oficinas le ganaron la pulseada al home office", Nicolás Cox Montt (CBRE), Verónica Rubí (LA NACION), Hernán Castro (Cushman & Wakefield) y Fernando Novoa Uriarte (Newmark) Fabián Malavolta

"El poder transformador de los proyectos", Lucas Salvatore (Idero), Candela Contreras (LA NACION), Ricardo Griot (Grupo Pecam) y Jeremías González Toledo (Inarch) Fabián Malavolta

"Los desafíos del segmento ABC1", Ioram Amsel (ABV), Alejandro Furst (Landmark Developments) e Ignacio Trabucchi (ATV arquitectos) y Marcos Juejati (Northbaires) Fabián Malavolta

"Precios, emprendimientos y oportunidades en La Patagonia" Gustavo Garcia Villanueva (GV Real Estate), Carla Quiroga (LA NACION) y Daniela Aiello (Aiello Desarrollos e Inversiones) Fernanda mastrángelo

"El avance del coworking", Diego Kexel (WeWork), Verónica Rubí (LA NACION) y Gabriel Bucher (Hit) Fabián Malavolta

"Alquileres: oferta, demanda y tendencias", Candela Contreras (LA NACION) y Diego Giani (Finaer) Fabián Malavolta

"La prevención, parte del negocio", Manuela Viñales (LA NACION) y Jorgelina Rossi (Prevind) Fabián Malavolta

El backstage

Real Estate | Qué necesita el sector para despegar y dónde están las oportunidades | Capítulo 11

Real Estate | Qué necesita el sector para despegar y dónde están las oportunidades | Capítulo 11

Real Estate | Qué necesita el sector para despegar y dónde están las oportunidades | Capítulo 11

Todos los invitados al Summit de Real Estate

Esteban Edelstein Pernice (Castex), Eduardo Costantini (Consultatio), Gabriel Bucher (HIT), Gonzalo de la Serna (Consultatio) y Andrés Mattar (Consultatio) Fabián Malavolta

Marcos de Achaval, Leonor de Achával y Lisandro de Achával (Achaval Cornejo Propiedades) junto a Verónica Rubí, editora de Propiedades de LA NACION Fabián Malavolta

Susana Fonrouge, Issel Kiperszmid (DYPSA Group), Jorge Cruces (Irsa), Gonzalo de la Serna (Consultatio), Esteban Edelstein Pernice (Castex) y Enrique Shaw (Pinamar SA) Fabián Malavolta

Gabriela Goldszer (Ocampo Propiedades), Ioran Amsel (ABV) y Ariel Goldszer (Ocampo Propiedades) Fabián Malavolta

Gonzalo de la Serna y Eduardo Costantini de Consultatio junto a Carla Quiroga de LA NACION Fabián Malavolta

Aníbal Antonio Montes (RGM), Luis Ramos (LJ Ramos) y Norberto Lepore (Lepore) Fabián Malavolta

9Sebastián Sommer (Tayron Capital), Martín Potito (Cushman) y Alejandro Reyser (Toribio Achával) Fabián Malavolta

Aníbal Montes (RGM), Mariana Stange (Mariana Stange Real Estate), Alejandra Covello (Covello Propiedades) y Aníbal Montes (RGM) Fabián Malavolta

Ricardo Fernández (BDA Realty), Antonio Ginevra (Aranalfe) y Marcelo Cusmai (BDA Realty) Fabián Malavolta

Jorge Bruzza (ABV) y Daniel Zunino (Zunino Propiedades) Fabián Malavolta

Ignacio Viñas (Allaria), Nicolás Kladniew (Remolino), Ramón García Llorente (Sotheby's) y Gonzalo de la Serna (Consultatio) Fabián Malavolta

Sebastián Stupenengo, Eduardo Alfonso, Igancio O'Keefe (O'Keefe), Dennis O'Keefe (O'Keefe), Carla Quiroga (LA NACION) Fabián Malavolta

Mali Vázquez (CEDU), Alejandra Covello (Covello Propiedades) y Claudia Faena Fabián Malavolta

Nicolás Cox (CBRE), Fernando Novoa (Newmark) y Rafael Valera (CBRE) Fabian Malavolta

Héctor Lostri (Narvaez) Fabián Malavolta

Eduardo Dibuccio (CBRE), Martín Potito (Cushman) y Ignacio Viñas (Allaria) Fabián Malavolta

Federico González Rouco (Empiria) Fabián Malavolta

Nicolás e Issel Kiperszmid (DYPSA Group) Fabián Malavolta

Carlos Spina (Argencons), Eugenia García Mansilla (Argencons), Sofía Speranza (Newmark), Juani Spina y Victoria del Carril (Argencons) Fabián Malavolta

Ezequiel Herszage (IRSA), Pablo Saubidet (Nómada), Dan Obetko (Interwin) y Gustavo Glazman (Infinity Line) Fabián Malavolta

Verónica Rubí, Carla Quiroga, Candela Contreras y Manuela Viñales de LA NACION Fabián Malavolta

Lucas Salvatore (Idero) y Ricardo Griot (Grupo Pecam) Fabián Malavolta

Lucía Fortunato, Gonzalo Soloaga, Adela Bergolo, Carolina Cignoli (IRSA) Fabián Malavolta

Eleonora Feldman (LA NACION), Marcos de Achával (Achaval Cornejo), Susana Fonrouge, Agustín Berges (LA NACION) y Leonor de Achával (Achaval Cornejo) Fabián Malavolta

Carla Quiroga de LA NACION junto a Luis Camps (Agencons) Fabián Malavolta

Eduardo Costantini junto a Mateo Salvatto Fabián Malavolta

Paulo González Toledo, Anabela Santos y Max Villafañe (INARCH) Fabián Malavolta

Ignacio, Daniel, Franco y Ramiro Salaya (Salaya Romera) Fabián Malavolta

Gustavo Esses (Mirabilia) y Alejandro Furst (Landmark Developments) Fabián Malavolta

Lucas Salvatore (Idero) y Toribio Pablo de Achával (Toribio Achával) Fabián Malavolta

Miguel Ludmer (Interwin) Fabián Malavolta

Mateo Salvatto (Grondplek) junto a Sofía Grimberg y Tomas Slonimsky de Leadnamics Fabián Malavolta

Marcos Juejati (Northbaires), Manuel Valdéz (Criba) y Alejandro Furst (Landmark Developments) Fabián Malavolta

José Del Rio de LA NACION junto a los brokers Fabián Malavolta

El team de LN Propiedades de LA NACION Fabián Malavolta

Francisco Lepore (Leporo) y Tomás D'Odorico (D'Odorico) Fabián Malavolta

Gerardo Azcuy y Sol Juárez (Azcuy) y Herman Faigenbaum (Newmark) Fabián Malavolta

Georgina Casuscelli y Soledad Ramos (LJ Ramos) Fabián Malavolta

José del Río (LA NACION) y Luis Ramos (LJ Ramos) Fabián Malavolta

Ezequiel Wierzba (Clicks Aparts) y Daniel Bryn (Zipcode) Fabián Malavolta

Mateo García, Lucila Tulio y Facundo Boquete (Toribio Achaval) Fabián Malavolta

Ignacio Monti (LA NACION), Juan Cruz Biloto y Luciano Allegri (Corredor los Lagos) Fabián Malavolta

Jorgelina Rossi (Prevind) Fabián Malavolta

Ezequiel Herszage, Adela Bergolo y Carolina Cignoli, del equipo de IRSA Fabián Malavolta

Mariano Galeazza (Desarrollos Norte) Fabián Malavolta

Iván Damianovich y Juan Martín Santagada (Line Ocampo) Fabián Malavolta

Alejandro y Julieta Ginevra (GNV Group) Fabián Malavolta

Enrique, Agustín y Enrique Maschwitz (Escribanía Maschwitz) Fabián Malavolta

Andrea Molina, Horacio Cacace (Sotheby's) y Carla Quiroga (LA NACION) Fabián Malavolta

Denise Berger y Natalia Bruno Fabián Malavolta

Equipo de Finaer Fabián Malavolta

Santiago Traynor (LA NACION), Kevin Saramaga (Patagonia Flooring) y Nacho Turin (LA NACION) Fabián Malavolta

Ramiro Juliá (Americas Capital) FABIAN MALAVOLTA

Equipo Zonaprop Fabián Malavolta

Alejandro Schuff y Diego Klecki (IRSA) Fabián Malavolta

Ramón García Llorente, Lucía Tapiola (Sotheby's) y Ignacio Arbotto (Pala Blockchain) Fabián Malavolta

Claudia Faena, Gustavo Glazman (Infinity Line) e Issel Kiperszmid (Grupo Dypsa) Fabián Malavolta

Juan Villarolo (CBRE), Martín Potito (Cushman) y Nicolás Cox (CBRE) Fabián Malavolta

Herman Faigenbaum y Alejandro Badino (Colliers) Fabián Malavolta

Dan Obetko (Interwin), Ales Sakkal (Grupo Nómada), Juan Urgell y Victoria Urgell (Urgell Penedo) Fabián Malavolta

Francisco Lepore (Lepore) y Tomás D'Odorico FABIAN MALAVOLTA

Equipo Cushman & Wakefield Fabián Malavolta

José Del Rio (LA NACION) y Leandro Molina (Zonaprop) Fabián Malavolta

Alejandro Winokour y Dennis O'Keefe Fabián Malavolta

Susana Fonrouge, Gonzalo de la Serna (Consultatio), Juan Villarolo (CBRE), Carlos Spina (Argencons) y Candela Contreras (LA NACION) Fabián Malavolta

Equipo HIT Fabián Malavolta

Alberto Rusoniello (Bliss), Alejandro Belio (Metro Cuadrado), Gonzalo Monarca y Martín Maderna (Bliss) Fabián Malavolta

Juan Villarolo (CBRE), Marcos de Achával (Achaval Cornejo), Luis Camps, Toribio Pablo de Achával (Toribio Achával) y Antonio Ginevra (Aranalfe) Fabián Malavolta

Verónica Rubí, Carla Quiroga, Candela Contreras y Manuela Viñales, del equipo de LN Propiedades Fabián Malavolta

Adrián Milberg (Baigun) Fabián Malavolta

Aníbal Antonio Montes, Tomás Seebery Matías Cavallieri (RGM) Fabián Malavolta

Eliana Gonella, Issel Kiperszmid (DYPSA Group) y Eidico y Patricio Lanusse (Eidico) Fabián Malavolta

Nacho Turin (LA NACION), Alberto Rusoniello, Martín Maderna (Bliss), Tomás Blanco y Santiago Traynor (LA NACION) Fabián Malavolta

Juan Villarolo (CBRE), Marcos Achával (Achaval Cornejo) y Toribio Pablo de Achával (Toribio Achával) Fabián Malavolta

Alejandra y Micaela Del Coro Igarzabal (DIC Propiedades) Fabián Malavolta

Alejandra González de Justevila FABIAN MALAVOLTA

Ivan Schamun (Hidromet), Jeremías González Toledo y Mariano Sequeira (Inarch) Fabián Malavolta

Ariel Champanier y Maria Laura Colonna (Remax Premium) Fabián Malavolta

Santiago Sundbladt (Izrastzoff) y Ezequiel Rivarola (Wesurf) Fabián Malavolta

Antonio y Franca Ginevra (Aranalfe) y Luis Camps Fabián Malavolta

Damián Tabakman (CEDU), Eduardo Bagnato (Azcuy), Gerardo Azcuy, Andrés Mattar (Consultatio), Gonzalo de la Serna (Consultatio) y Damián Manusovich Fabián Malavolta

Sebastián Sommer (Tyron Capital), Andrés Mattar (Consultatio), Sofía Grimber, Gabriel Bucher (HIT), Mateo Salvatto y Gonzalo de la Serna (Consultatio) Fabián Malavolta

Equipo Inarch Fabián Malavolta

Banner Entrada REAL STATE 02 JUN 2026 Fabián Malavolta

Miguel y Soledad Pato Fabián Malavolta

Gonzalo Soloaga y Diego Klecki de IRSA junto a Gustavo Glazman (Infinity Line) Fabián Malavolta

Gonzalo Sposato, Ignacio Arbotto y Rodolfo Vigliano (Pala Blockchain) Fabián Malavolta

Agustín Walger (Lepore) Fabián Malavolta

Marcos Juejati, Daniel Masallera y Matías Schuarzberg de Northbaires Fabián Malavolta

Charlie y Maxi D'Aria Fabián Malavolta

Hernán Pisarenko (Ha Emprendimientos) y Ignacio Aldazabal (SENSE) Fabián Malavolta

Dennis e Ignacio O'Keefe Fabián Malavolta

Augusto y Daniel Zunino Fabián Malavolta

Gabriela Goldszer (Ocampo Propiedades) y Carla Quiroga (LA NACION) Fabián Malavolta

Alejandra Covello y Damián Manusovich Fabián Malavolta

Alejandro Furst, Oscar Bercovich y Alejandro Belio (Metro Cúbico) Fabián Malavolta

Ana González (CBRE), Marcos Villanueva (Waves) Alex Sakkal (Nómada), Verónica Rubí (LA NACION) y Nicolás Cox (CBRE) Fabián Malavolta

Gustavo Yankelevich, Clara Mazzei y Máximo Ferraro de Modo Casa Fabián Malavolta

Iuri Izrastzoff junto a Juan Manuel Vázquez Blanco y Fabián Achával Fabián Malavolta

Julio Speroni (Cushman & Wakefield) y Juan Villarolo (CBRE) Fabián Malavolta

Guillermo Longhi del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires junto a Paula y Rodolfo Vigliano de Pala Blockchain Fabián Malavolta

Igancio Trabucchi (ATV), Eduardo Nascimento (Grupo ENAS) y Ricardo Griot (Grupo Pecam) Fabián Malavolta

Igancio Trabucchi (ATV) e Ignacio Viñas (Allaria) Fabián Malavolta

Santiago Traynor (LA NACION), Agustín Berges (LA NACION), Andrés Kalwill (Grupo Alvear), Mateo Salvatto (Grondplek), Julieta Ginevra, Alejandro Ginevra (GNV Group) y Ricardo Fernández (BDA Realty) Fabián Malavolta

Equipo de LN Propiedades de LA NACION Fabián Malavolta

Herman Faigenbaum y José Rozados (Reporte Inmobiliario) Fabián Malavolta

Juan Manuel Vázquez Blanco (Fabián Achaval) y Gabriel Brodsky (Predial) Fabián Malavolta

Mario Gómez (Le Bleu), Alejandra y Giselda Covello (Covello Propiedades), Daniela Aiello y Tomás Seeber (RGM) Fabián Malavolta

Ramón Casagne y Constanza Civils Fabián Malavolta

Los hermanos Ariel y Gabriela Goldszer (Ocampo Propiedades) Fabián Malavolta

Ignacio Turin (LA NACION), Leonor de Achával (Achaval Cornejo) y Agustín Berges (LA NACION) Fabián Malavolta

Diego Silberberg (CID) y Gustavo Hendlin Fabián Malavolta

Equipo CBRE Fabián Malavolta

Enrique Pérez Rodil (Zonaprop) y Martin Guzmán (Pampa) Fabián Malavolta

Equipo QuintoAndar Fabián Malavolta

Eduardo Costantini (Consultatio) y Carla Quiroga de LA NACION Fabián Malavolta

Jaqueline y Ana Simeone Fabián Malavolta

Christian Fucile (IMB), Sebastián Stupenengo y José Rozados (Reporte Inmobiliario) Fabián Malavolta

Federico González Rouco (Empiria) y Damián Tabakman (CEDU) Fabián Malavolta

Inés Bertrand, Fernando Guevara y Nacho Turín (LA NACION) Fabián Malavolta

José Del Rio (LA NACION) junto a Eduardo Costantini de Consultatio minutos antes de salir al aire Fabián Malavolta

Kevin Saramaga (Patagonia Flooring), Alex Sakkal (Grupo Nómada) y Gonzalo Meira (JLL) Fabián Malavolta

Danilo Antoniazzi (Acción Sustentable), Gustavo e Ingacio García Villanueva y Daniel Gómez (GV Real Estate) Fabián Malavolta

Carlos Torino, Tomás Montoreano y Martín Miranda de Four Real Estate Fabián Malavolta

Alejandro Winokur y Fernando Novoa (Newmark) Fabián Malavolta

Pablo Cocourte, Enrique Maschwitz, Leandro Molina y José Del Rio Fabián Malavolta

Marcelo Cusmai (BDA Realty), Manuel Valdes (Criba), Claudia Faena Fabián Malavolta

Valeria y Martín D'Odorico Fabián Malavolta

Ezequiel Rivarola (Wesurf) y Santiago Sundbladt (Izrastzoff) Fabián Malavolta

Federico Jorge, Ariel, Eliam y Yoel Milsztejn junto a Alejo Guevara Fabián Malavolta

Gonzalo Soloaga e Ilan Elsztain (Irsa) Fabián Malavolta

Sonia Auguet (Auguet & Asoc), Francisco Carattino (Remax Puerto), Lucía Garro (Netco), Gustavo García Villanueva (GV Real Estate), Marianella Percario (Netco) y Carolina laxague (CFG Negocios Inmobiliarios) Fabián Malavolta

Aníbal Montes, Aníbal Antonio Montes, Tomás Seeber y Matias Cavallieri (RGM) Fabián Malavolta

Diego Chevallier Boutell (ARG Realty Group) y Santiago Diz (CB Richard Ellis) Fabián Malavolta

Danilo Antoniazzi (Acción Sustentable) Fabián Malavolta

Tomás Blanco (LA NACION) y Miguel Ludmer (Interwin) Fabián Malavolta

Ramiro y Daniel Salaya (Salaya Romera) Fabián Malavolta

Alex Sakkal (Grupo Nómada) y Marcos Villanueva (Waves) Fabián Malavolta

Danilo Antoniazzi (Acción Sustentable) y Horacio Cacace (Sotheby's) Fabián Malavolta

Verónica Rubí y Mercedes Soriano de LA NACION Fabián Malavolta

Diego Giani (Finaer) y Federico Cánepa (Aria Desarrollos) Fabián Malavolta

Fabián Achával, Juan Manuel Vázquez Blanco, Tomás Seeber (RGM) y Patricio Lanusse (Eidico) Fabián Malavolta

Diego Kexel (WeWork) Fabián Malavolta

Alex Sakkal (Grupo Nómada) y Herman Faigenbaum Fabián Malavolta

Pablo Saubidet (Nómada) y Dan Obetko (Interwin) Fabián Malavolta

Eugenia Girard (CECBA), José Rozados (Reporte Inmobiliario), Diego Rodríguez, Miguel Guinle (CECBA), Paula Vigliano (Pala Blockchain) y Sebastián Stupenengo Fabián Malavolta

Martín Piantoni (Alton Desarrollos) Fabián Malavolta

Iuri Izrastzoff junto a Juan Manuel Vázquez Blanco y Fabián Achával Fabián Malavolta

Martina Oriozabala (Real Capital) Fabián Malavolta

Alex Sakkal (Grupo Nómada),Gonzalo Meira (JLL), Maria Laura Colonna y Ariel Champanier (Remax Premium) Fabián Malavolta

Sergio Cantarovici, Andrés Mattar, Claudia Funicceli y María Gallardo Fabián Malavolta

Matías Schuarzberg, Sofia Cazabat, Daniel Masallera y Amanda Juejati de Northbaires Fabián Malavolta