LA NACION

LA NACION realizó el Summit de Real Estate: la intimidad del evento más convocante del sector

Con más de 400 empresarios invitados, el encuentro festejó su edición número 11; las fotos con todos los protagonistas de una mañana que fue única

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A sala llena se llevó a cabo el Summit de Real Estate de LA NACION
A sala llena se llevó a cabo el Summit de Real Estate de LA NACIONFabián Malavolta

En una mañana única, uno de los eventos más esperados volvió al marcar la agenda del mercado inmobiliario. Desde las 9, los invitados empezaron a llegar para disfrutar de una nueva edición del Summit de Real Estate que desde hace 11 años organiza LA NACION.

Más de 400 referentes de la industria de la construcción del real estate argentina pudieron escuchar a 33 speakers en 15 paneles y así ponerse al día sobre las novedades y la marcha del sector, hacer networking y disfrutar de una mañana distinta y distendida. El cierre fue un mano a mano con el fundador de Consultatio, Eduardo Costantini. Antes de la charla, el empresario se animó a responder preguntas para las redes.

Real Estate | Qué necesita el sector para despegar y dónde están las oportunidades | Capítulo 11
Real Estate | Qué necesita el sector para despegar y dónde están las oportunidades | Capítulo 11

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Pero los invitados también fueron protagonistas y aprovecharon cada minuto para intercambiar ideas y distenderse en una mañana única con colegas, mientras disfrutaron de un martes distinto.

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El evento en fotos

Una de las partes más importantes del evento: el networking
Una de las partes más importantes del evento: el networkingFabian Malavolta
El Summit de Real Estate de LA NACION a la sala llena
El Summit de Real Estate de LA NACION a la sala llenaFabian Malavolta
El equipo de LN Propiedades: Brenda Escudero, Candela Contreras, Carla Quiroga, Verónica Rubí y Manuela Viñales
El equipo de LN Propiedades: Brenda Escudero, Candela Contreras, Carla Quiroga, Verónica Rubí y Manuela ViñalesFabián Malavolta
Los desarrolladores preparados para salir al aire
Los desarrolladores preparados para salir al aireFabián Malavolta

Los paneles

Mano a mano de José Del Rio con Eduardo Costantini
Mano a mano de José Del Rio con Eduardo CostantiniFabián Malavolta
"Radiografía de la oferta y de la demanda", Leandro Molina (Zonaprop - Grupo QuintoAndar) junto a Carla Quiroga (LA NACION)
"Radiografía de la oferta y de la demanda", Leandro Molina (Zonaprop - Grupo QuintoAndar) junto a Carla Quiroga (LA NACION)Chiara Malavolta
"La mirada de los brokers", Ariel Champanier (RE/MAX Premium), Gabriela Goldszer (Ocampo Propiedades), José Del Rio (LA NACION), Toribio Pablo de Achával (Toribio Achával) y Luis Ramos (LJ Ramos)
"La mirada de los brokers", Ariel Champanier (RE/MAX Premium), Gabriela Goldszer (Ocampo Propiedades), José Del Rio (LA NACION), Toribio Pablo de Achával (Toribio Achával) y Luis Ramos (LJ Ramos) Fabián Malavolta
"Las fórmulas de los desarrolladores para seguir", Issel Kiperszmid (Dypsa Group), Carlos Spina (Argencons), Carla Quiroga (LA NACION), Gonzalo de la Serna (Consultatio) y Gerardo Azcuy (Azcuy)
"Las fórmulas de los desarrolladores para seguir", Issel Kiperszmid (Dypsa Group), Carlos Spina (Argencons), Carla Quiroga (LA NACION), Gonzalo de la Serna (Consultatio) y Gerardo Azcuy (Azcuy)Fabián Malavolta
"Los tres cuellos de botella del sector", con Federico González Rouco (Economista)
"Los tres cuellos de botella del sector", con Federico González Rouco (Economista)Fabián Malavolta
"El nuevo mapa logístico industrial argentino" Alejandro Winokur (Newmark), Candela Contreras (LA NACION) y Christian Fucile (IMB Naves Industriales)
"El nuevo mapa logístico industrial argentino" Alejandro Winokur (Newmark), Candela Contreras (LA NACION) y Christian Fucile (IMB Naves Industriales)Fabián Malavolta
"La 'nueva Zona Norte' y hacia dónde va el mercado suburbano", Maximiliano D'Aria (D'Aria Propiedades), Carla Quiroga (LA NACION), Esteban Edelstein Pernice (Castex) y Carlos Lostri (Narvaez)
"La 'nueva Zona Norte' y hacia dónde va el mercado suburbano", Maximiliano D'Aria (D'Aria Propiedades), Carla Quiroga (LA NACION), Esteban Edelstein Pernice (Castex) y Carlos Lostri (Narvaez) Fabián Malavolta
"Lo que viene: IA y el avance de las casas 3D" Sofía Grinberg (especialista en IA), José Del Rio (LA NACION) y Mateo Salvatto (Grondplek)
"Lo que viene: IA y el avance de las casas 3D" Sofía Grinberg (especialista en IA), José Del Rio (LA NACION) y Mateo Salvatto (Grondplek) Fabián Malavolta
"Las oficinas le ganaron la pulseada al home office", Nicolás Cox Montt (CBRE), Verónica Rubí (LA NACION), Hernán Castro (Cushman & Wakefield) y Fernando Novoa Uriarte (Newmark)
"Las oficinas le ganaron la pulseada al home office", Nicolás Cox Montt (CBRE), Verónica Rubí (LA NACION), Hernán Castro (Cushman & Wakefield) y Fernando Novoa Uriarte (Newmark) Fabián Malavolta
"El poder transformador de los proyectos", Lucas Salvatore (Idero), Candela Contreras (LA NACION), Ricardo Griot (Grupo Pecam) y Jeremías González Toledo (Inarch)
"El poder transformador de los proyectos", Lucas Salvatore (Idero), Candela Contreras (LA NACION), Ricardo Griot (Grupo Pecam) y Jeremías González Toledo (Inarch)Fabián Malavolta
"Los desafíos del segmento ABC1", Ioram Amsel (ABV), Alejandro Furst (Landmark Developments) e Ignacio Trabucchi (ATV arquitectos) y Marcos Juejati (Northbaires)
"Los desafíos del segmento ABC1", Ioram Amsel (ABV), Alejandro Furst (Landmark Developments) e Ignacio Trabucchi (ATV arquitectos) y Marcos Juejati (Northbaires)Fabián Malavolta
"Precios, emprendimientos y oportunidades en La Patagonia" Gustavo Garcia Villanueva (GV Real Estate), Carla Quiroga (LA NACION) y Daniela Aiello (Aiello Desarrollos e Inversiones)
"Precios, emprendimientos y oportunidades en La Patagonia" Gustavo Garcia Villanueva (GV Real Estate), Carla Quiroga (LA NACION) y Daniela Aiello (Aiello Desarrollos e Inversiones) Fernanda mastrángelo
"El avance del coworking", Diego Kexel (WeWork), Verónica Rubí (LA NACION) y Gabriel Bucher (Hit)
"El avance del coworking", Diego Kexel (WeWork), Verónica Rubí (LA NACION) y Gabriel Bucher (Hit) Fabián Malavolta
"Alquileres: oferta, demanda y tendencias", Candela Contreras (LA NACION) y Diego Giani (Finaer)
"Alquileres: oferta, demanda y tendencias", Candela Contreras (LA NACION) y Diego Giani (Finaer)Fabián Malavolta
"La prevención, parte del negocio", Manuela Viñales (LA NACION) y Jorgelina Rossi (Prevind)
"La prevención, parte del negocio", Manuela Viñales (LA NACION) y Jorgelina Rossi (Prevind)Fabián Malavolta

El backstage

Real Estate | Qué necesita el sector para despegar y dónde están las oportunidades | Capítulo 11
Real Estate | Qué necesita el sector para despegar y dónde están las oportunidades | Capítulo 11

Real Estate | Qué necesita el sector para despegar y dónde están las oportunidades | Capítulo 11
Real Estate | Qué necesita el sector para despegar y dónde están las oportunidades | Capítulo 11
Real Estate | Qué necesita el sector para despegar y dónde están las oportunidades | Capítulo 11
Real Estate | Qué necesita el sector para despegar y dónde están las oportunidades | Capítulo 11

Todos los invitados al Summit de Real Estate

Esteban Edelstein Pernice (Castex), Eduardo Costantini (Consultatio), Gabriel Bucher (HIT), Gonzalo de la Serna (Consultatio) y Andrés Mattar (Consultatio)
Esteban Edelstein Pernice (Castex), Eduardo Costantini (Consultatio), Gabriel Bucher (HIT), Gonzalo de la Serna (Consultatio) y Andrés Mattar (Consultatio)Fabián Malavolta
Marcos de Achaval, Leonor de Achával y Lisandro de Achával (Achaval Cornejo Propiedades) junto a Verónica Rubí, editora de Propiedades de LA NACION
Marcos de Achaval, Leonor de Achával y Lisandro de Achával (Achaval Cornejo Propiedades) junto a Verónica Rubí, editora de Propiedades de LA NACIONFabián Malavolta
Susana Fonrouge, Issel Kiperszmid (DYPSA Group), Jorge Cruces (Irsa), Gonzalo de la Serna (Consultatio), Esteban Edelstein Pernice (Castex) y Enrique Shaw (Pinamar SA)
Susana Fonrouge, Issel Kiperszmid (DYPSA Group), Jorge Cruces (Irsa), Gonzalo de la Serna (Consultatio), Esteban Edelstein Pernice (Castex) y Enrique Shaw (Pinamar SA)Fabián Malavolta
Gabriela Goldszer (Ocampo Propiedades), Ioran Amsel (ABV) y Ariel Goldszer (Ocampo Propiedades)
Gabriela Goldszer (Ocampo Propiedades), Ioran Amsel (ABV) y Ariel Goldszer (Ocampo Propiedades)Fabián Malavolta
Gonzalo de la Serna y Eduardo Costantini de Consultatio junto a Carla Quiroga de LA NACION
Gonzalo de la Serna y Eduardo Costantini de Consultatio junto a Carla Quiroga de LA NACIONFabián Malavolta
Aníbal Antonio Montes (RGM), Luis Ramos (LJ Ramos) y Norberto Lepore (Lepore)
Aníbal Antonio Montes (RGM), Luis Ramos (LJ Ramos) y Norberto Lepore (Lepore)Fabián Malavolta
9Sebastián Sommer (Tayron Capital), Martín Potito (Cushman) y Alejandro Reyser (Toribio Achával)
9Sebastián Sommer (Tayron Capital), Martín Potito (Cushman) y Alejandro Reyser (Toribio Achával)Fabián Malavolta
Aníbal Montes (RGM), Mariana Stange (Mariana Stange Real Estate), Alejandra Covello (Covello Propiedades) y Aníbal Montes (RGM)
Aníbal Montes (RGM), Mariana Stange (Mariana Stange Real Estate), Alejandra Covello (Covello Propiedades) y Aníbal Montes (RGM)Fabián Malavolta
Ricardo Fernández (BDA Realty), Antonio Ginevra (Aranalfe) y Marcelo Cusmai (BDA Realty)
Ricardo Fernández (BDA Realty), Antonio Ginevra (Aranalfe) y Marcelo Cusmai (BDA Realty)Fabián Malavolta
Jorge Bruzza (ABV) y Daniel Zunino (Zunino Propiedades)
Jorge Bruzza (ABV) y Daniel Zunino (Zunino Propiedades)Fabián Malavolta
Ignacio Viñas (Allaria), Nicolás Kladniew (Remolino), Ramón García Llorente (Sotheby's) y Gonzalo de la Serna (Consultatio)
Ignacio Viñas (Allaria), Nicolás Kladniew (Remolino), Ramón García Llorente (Sotheby's) y Gonzalo de la Serna (Consultatio)Fabián Malavolta
Sebastián Stupenengo, Eduardo Alfonso, Igancio O'Keefe (O'Keefe), Dennis O'Keefe (O'Keefe), Carla Quiroga (LA NACION)
Sebastián Stupenengo, Eduardo Alfonso, Igancio O'Keefe (O'Keefe), Dennis O'Keefe (O'Keefe), Carla Quiroga (LA NACION) Fabián Malavolta
Mali Vázquez (CEDU), Alejandra Covello (Covello Propiedades) y Claudia Faena
Mali Vázquez (CEDU), Alejandra Covello (Covello Propiedades) y Claudia Faena Fabián Malavolta
Nicolás Cox (CBRE), Fernando Novoa (Newmark) y Rafael Valera (CBRE)
Nicolás Cox (CBRE), Fernando Novoa (Newmark) y Rafael Valera (CBRE)Fabian Malavolta
Héctor Lostri (Narvaez)
Héctor Lostri (Narvaez)Fabián Malavolta
Eduardo Dibuccio (CBRE), Martín Potito (Cushman) y Ignacio Viñas (Allaria)
Eduardo Dibuccio (CBRE), Martín Potito (Cushman) y Ignacio Viñas (Allaria)Fabián Malavolta
Federico González Rouco (Empiria)
Federico González Rouco (Empiria)Fabián Malavolta
Nicolás e Issel Kiperszmid (DYPSA Group)
Nicolás e Issel Kiperszmid (DYPSA Group) Fabián Malavolta
Carlos Spina (Argencons), Eugenia García Mansilla (Argencons), Sofía Speranza (Newmark), Juani Spina y Victoria del Carril (Argencons)
Carlos Spina (Argencons), Eugenia García Mansilla (Argencons), Sofía Speranza (Newmark), Juani Spina y Victoria del Carril (Argencons)Fabián Malavolta
Ezequiel Herszage (IRSA), Pablo Saubidet (Nómada), Dan Obetko (Interwin) y Gustavo Glazman (Infinity Line)
Ezequiel Herszage (IRSA), Pablo Saubidet (Nómada), Dan Obetko (Interwin) y Gustavo Glazman (Infinity Line)Fabián Malavolta
Verónica Rubí, Carla Quiroga, Candela Contreras y Manuela Viñales de LA NACION
Verónica Rubí, Carla Quiroga, Candela Contreras y Manuela Viñales de LA NACIONFabián Malavolta
Lucas Salvatore (Idero) y Ricardo Griot (Grupo Pecam)
Lucas Salvatore (Idero) y Ricardo Griot (Grupo Pecam)Fabián Malavolta
Lucía Fortunato, Gonzalo Soloaga, Adela Bergolo, Carolina Cignoli (IRSA)
Lucía Fortunato, Gonzalo Soloaga, Adela Bergolo, Carolina Cignoli (IRSA)Fabián Malavolta
Eleonora Feldman (LA NACION), Marcos de Achával (Achaval Cornejo), Susana Fonrouge, Agustín Berges (LA NACION) y Leonor de Achával (Achaval Cornejo)
Eleonora Feldman (LA NACION), Marcos de Achával (Achaval Cornejo), Susana Fonrouge, Agustín Berges (LA NACION) y Leonor de Achával (Achaval Cornejo)Fabián Malavolta
Carla Quiroga de LA NACION junto a Luis Camps (Agencons)
Carla Quiroga de LA NACION junto a Luis Camps (Agencons)Fabián Malavolta
Eduardo Costantini junto a Mateo Salvatto
Eduardo Costantini junto a Mateo SalvattoFabián Malavolta
Paulo González Toledo, Anabela Santos y Max Villafañe (INARCH)
Paulo González Toledo, Anabela Santos y Max Villafañe (INARCH)Fabián Malavolta
Ignacio, Daniel, Franco y Ramiro Salaya (Salaya Romera)
Ignacio, Daniel, Franco y Ramiro Salaya (Salaya Romera)Fabián Malavolta
Gustavo Esses (Mirabilia) y Alejandro Furst (Landmark Developments)
Gustavo Esses (Mirabilia) y Alejandro Furst (Landmark Developments)Fabián Malavolta
Lucas Salvatore (Idero) y Toribio Pablo de Achával (Toribio Achával)
Lucas Salvatore (Idero) y Toribio Pablo de Achával (Toribio Achával) Fabián Malavolta
Miguel Ludmer (Interwin)
Miguel Ludmer (Interwin) Fabián Malavolta
Mateo Salvatto (Grondplek) junto a Sofía Grimberg y Tomas Slonimsky de Leadnamics
Mateo Salvatto (Grondplek) junto a Sofía Grimberg y Tomas Slonimsky de LeadnamicsFabián Malavolta
Marcos Juejati (Northbaires), Manuel Valdéz (Criba) y Alejandro Furst (Landmark Developments)
Marcos Juejati (Northbaires), Manuel Valdéz (Criba) y Alejandro Furst (Landmark Developments)Fabián Malavolta
José Del Rio de LA NACION junto a los brokers
José Del Rio de LA NACION junto a los brokers Fabián Malavolta
El team de LN Propiedades de LA NACION
El team de LN Propiedades de LA NACIONFabián Malavolta
Francisco Lepore (Leporo) y Tomás D'Odorico (D'Odorico)
Francisco Lepore (Leporo) y Tomás D'Odorico (D'Odorico)Fabián Malavolta
Gerardo Azcuy y Sol Juárez (Azcuy) y Herman Faigenbaum (Newmark)
Gerardo Azcuy y Sol Juárez (Azcuy) y Herman Faigenbaum (Newmark)Fabián Malavolta
Georgina Casuscelli y Soledad Ramos (LJ Ramos)
Georgina Casuscelli y Soledad Ramos (LJ Ramos)Fabián Malavolta
José del Río (LA NACION) y Luis Ramos (LJ Ramos)
José del Río (LA NACION) y Luis Ramos (LJ Ramos)Fabián Malavolta
Ezequiel Wierzba (Clicks Aparts) y Daniel Bryn (Zipcode)
Ezequiel Wierzba (Clicks Aparts) y Daniel Bryn (Zipcode)Fabián Malavolta
Mateo García, Lucila Tulio y Facundo Boquete (Toribio Achaval)
Mateo García, Lucila Tulio y Facundo Boquete (Toribio Achaval)Fabián Malavolta
Ignacio Monti (LA NACION), Juan Cruz Biloto y Luciano Allegri (Corredor los Lagos)
Ignacio Monti (LA NACION), Juan Cruz Biloto y Luciano Allegri (Corredor los Lagos)Fabián Malavolta
Jorgelina Rossi (Prevind)
Jorgelina Rossi (Prevind)Fabián Malavolta
Ezequiel Herszage, Adela Bergolo y Carolina Cignoli, del equipo de IRSA
Ezequiel Herszage, Adela Bergolo y Carolina Cignoli, del equipo de IRSAFabián Malavolta
Mariano Galeazza (Desarrollos Norte)
Mariano Galeazza (Desarrollos Norte)Fabián Malavolta
Iván Damianovich y Juan Martín Santagada (Line Ocampo)
Iván Damianovich y Juan Martín Santagada (Line Ocampo)Fabián Malavolta
Alejandro y Julieta Ginevra (GNV Group)
Alejandro y Julieta Ginevra (GNV Group) Fabián Malavolta
Enrique, Agustín y Enrique Maschwitz (Escribanía Maschwitz)
Enrique, Agustín y Enrique Maschwitz (Escribanía Maschwitz)Fabián Malavolta
Andrea Molina, Horacio Cacace (Sotheby's) y Carla Quiroga (LA NACION)
Andrea Molina, Horacio Cacace (Sotheby's) y Carla Quiroga (LA NACION)Fabián Malavolta
Denise Berger y Natalia Bruno
Denise Berger y Natalia BrunoFabián Malavolta
Equipo de Finaer
Equipo de FinaerFabián Malavolta
Santiago Traynor (LA NACION), Kevin Saramaga (Patagonia Flooring) y Nacho Turin (LA NACION)
Santiago Traynor (LA NACION), Kevin Saramaga (Patagonia Flooring) y Nacho Turin (LA NACION)Fabián Malavolta
Ramiro Juliá (Americas Capital)
Ramiro Juliá (Americas Capital)FABIAN MALAVOLTA
Equipo Zonaprop
Equipo ZonapropFabián Malavolta
Alejandro Schuff y Diego Klecki (IRSA)
Alejandro Schuff y Diego Klecki (IRSA)Fabián Malavolta
Ramón García Llorente, Lucía Tapiola (Sotheby's) y Ignacio Arbotto (Pala Blockchain)
Ramón García Llorente, Lucía Tapiola (Sotheby's) y Ignacio Arbotto (Pala Blockchain)Fabián Malavolta
Claudia Faena, Gustavo Glazman (Infinity Line) e Issel Kiperszmid (Grupo Dypsa)
Claudia Faena, Gustavo Glazman (Infinity Line) e Issel Kiperszmid (Grupo Dypsa)Fabián Malavolta
Juan Villarolo (CBRE), Martín Potito (Cushman) y Nicolás Cox (CBRE)
Juan Villarolo (CBRE), Martín Potito (Cushman) y Nicolás Cox (CBRE)Fabián Malavolta
Herman Faigenbaum y Alejandro Badino (Colliers)
Herman Faigenbaum y Alejandro Badino (Colliers)Fabián Malavolta
Dan Obetko (Interwin), Ales Sakkal (Grupo Nómada), Juan Urgell y Victoria Urgell (Urgell Penedo)
Dan Obetko (Interwin), Ales Sakkal (Grupo Nómada), Juan Urgell y Victoria Urgell (Urgell Penedo)Fabián Malavolta
Francisco Lepore (Lepore) y Tomás D'Odorico
Francisco Lepore (Lepore) y Tomás D'OdoricoFABIAN MALAVOLTA
Equipo Cushman & Wakefield
Equipo Cushman & WakefieldFabián Malavolta
José Del Rio (LA NACION) y Leandro Molina (Zonaprop)
José Del Rio (LA NACION) y Leandro Molina (Zonaprop)Fabián Malavolta
Alejandro Winokour y Dennis O'Keefe
Alejandro Winokour y Dennis O'KeefeFabián Malavolta
Susana Fonrouge, Gonzalo de la Serna (Consultatio), Juan Villarolo (CBRE), Carlos Spina (Argencons) y Candela Contreras (LA NACION)
Susana Fonrouge, Gonzalo de la Serna (Consultatio), Juan Villarolo (CBRE), Carlos Spina (Argencons) y Candela Contreras (LA NACION)Fabián Malavolta
Equipo HIT
Equipo HITFabián Malavolta
Alberto Rusoniello (Bliss), Alejandro Belio (Metro Cuadrado), Gonzalo Monarca y Martín Maderna (Bliss)
Alberto Rusoniello (Bliss), Alejandro Belio (Metro Cuadrado), Gonzalo Monarca y Martín Maderna (Bliss)Fabián Malavolta
Juan Villarolo (CBRE), Marcos de Achával (Achaval Cornejo), Luis Camps, Toribio Pablo de Achával (Toribio Achával) y Antonio Ginevra (Aranalfe)
Juan Villarolo (CBRE), Marcos de Achával (Achaval Cornejo), Luis Camps, Toribio Pablo de Achával (Toribio Achával) y Antonio Ginevra (Aranalfe)Fabián Malavolta
Verónica Rubí, Carla Quiroga, Candela Contreras y Manuela Viñales, del equipo de LN Propiedades
Verónica Rubí, Carla Quiroga, Candela Contreras y Manuela Viñales, del equipo de LN PropiedadesFabián Malavolta
Adrián Milberg (Baigun)
Adrián Milberg (Baigun)Fabián Malavolta
Aníbal Antonio Montes, Tomás Seebery Matías Cavallieri (RGM)
Aníbal Antonio Montes, Tomás Seebery Matías Cavallieri (RGM)Fabián Malavolta
Eliana Gonella, Issel Kiperszmid (DYPSA Group) y Eidico y Patricio Lanusse (Eidico)
Eliana Gonella, Issel Kiperszmid (DYPSA Group) y Eidico y Patricio Lanusse (Eidico)Fabián Malavolta
Nacho Turin (LA NACION), Alberto Rusoniello, Martín Maderna (Bliss), Tomás Blanco y Santiago Traynor (LA NACION)
Nacho Turin (LA NACION), Alberto Rusoniello, Martín Maderna (Bliss), Tomás Blanco y Santiago Traynor (LA NACION)Fabián Malavolta
Juan Villarolo (CBRE), Marcos Achával (Achaval Cornejo) y Toribio Pablo de Achával (Toribio Achával)
Juan Villarolo (CBRE), Marcos Achával (Achaval Cornejo) y Toribio Pablo de Achával (Toribio Achával)Fabián Malavolta
Alejandra y Micaela Del Coro Igarzabal (DIC Propiedades)
Alejandra y Micaela Del Coro Igarzabal (DIC Propiedades)Fabián Malavolta
Alejandra González de Justevila
Alejandra González de JustevilaFABIAN MALAVOLTA
Ivan Schamun (Hidromet), Jeremías González Toledo y Mariano Sequeira (Inarch)
Ivan Schamun (Hidromet), Jeremías González Toledo y Mariano Sequeira (Inarch)Fabián Malavolta
Ariel Champanier y Maria Laura Colonna (Remax Premium)
Ariel Champanier y Maria Laura Colonna (Remax Premium)Fabián Malavolta
Santiago Sundbladt (Izrastzoff) y Ezequiel Rivarola (Wesurf)
Santiago Sundbladt (Izrastzoff) y Ezequiel Rivarola (Wesurf)Fabián Malavolta
Antonio y Franca Ginevra (Aranalfe) y Luis Camps
Antonio y Franca Ginevra (Aranalfe) y Luis Camps Fabián Malavolta
Damián Tabakman (CEDU), Eduardo Bagnato (Azcuy), Gerardo Azcuy, Andrés Mattar (Consultatio), Gonzalo de la Serna (Consultatio) y Damián Manusovich
Damián Tabakman (CEDU), Eduardo Bagnato (Azcuy), Gerardo Azcuy, Andrés Mattar (Consultatio), Gonzalo de la Serna (Consultatio) y Damián ManusovichFabián Malavolta
Sebastián Sommer (Tyron Capital), Andrés Mattar (Consultatio), Sofía Grimber, Gabriel Bucher (HIT), Mateo Salvatto y Gonzalo de la Serna (Consultatio)
Sebastián Sommer (Tyron Capital), Andrés Mattar (Consultatio), Sofía Grimber, Gabriel Bucher (HIT), Mateo Salvatto y Gonzalo de la Serna (Consultatio)Fabián Malavolta
Equipo Inarch
Equipo InarchFabián Malavolta
Banner Entrada REAL STATE 02 JUN 2026
Banner Entrada REAL STATE 02 JUN 2026Fabián Malavolta
Miguel y Soledad Pato
Miguel y Soledad Pato Fabián Malavolta
Gonzalo Soloaga y Diego Klecki de IRSA junto a Gustavo Glazman (Infinity Line)
Gonzalo Soloaga y Diego Klecki de IRSA junto a Gustavo Glazman (Infinity Line)Fabián Malavolta
Gonzalo Sposato, Ignacio Arbotto y Rodolfo Vigliano (Pala Blockchain)
Gonzalo Sposato, Ignacio Arbotto y Rodolfo Vigliano (Pala Blockchain)Fabián Malavolta
Agustín Walger (Lepore)
Agustín Walger (Lepore)Fabián Malavolta
Marcos Juejati, Daniel Masallera y Matías Schuarzberg de Northbaires
Marcos Juejati, Daniel Masallera y Matías Schuarzberg de NorthbairesFabián Malavolta
Charlie y Maxi D'Aria
Charlie y Maxi D'AriaFabián Malavolta
Hernán Pisarenko (Ha Emprendimientos) y Ignacio Aldazabal (SENSE)
Hernán Pisarenko (Ha Emprendimientos) y Ignacio Aldazabal (SENSE) Fabián Malavolta
Dennis e Ignacio O'Keefe
Dennis e Ignacio O'KeefeFabián Malavolta
Augusto y Daniel Zunino
Augusto y Daniel Zunino Fabián Malavolta
Gabriela Goldszer (Ocampo Propiedades) y Carla Quiroga (LA NACION)
Gabriela Goldszer (Ocampo Propiedades) y Carla Quiroga (LA NACION)Fabián Malavolta
Alejandra Covello y Damián Manusovich
Alejandra Covello y Damián Manusovich Fabián Malavolta
Alejandro Furst, Oscar Bercovich y Alejandro Belio (Metro Cúbico)
Alejandro Furst, Oscar Bercovich y Alejandro Belio (Metro Cúbico)Fabián Malavolta
Ana González (CBRE), Marcos Villanueva (Waves) Alex Sakkal (Nómada), Verónica Rubí (LA NACION) y Nicolás Cox (CBRE)
Ana González (CBRE), Marcos Villanueva (Waves) Alex Sakkal (Nómada), Verónica Rubí (LA NACION) y Nicolás Cox (CBRE)Fabián Malavolta
Gustavo Yankelevich, Clara Mazzei y Máximo Ferraro de Modo Casa
Gustavo Yankelevich, Clara Mazzei y Máximo Ferraro de Modo CasaFabián Malavolta
Iuri Izrastzoff junto a Juan Manuel Vázquez Blanco y Fabián Achával
Iuri Izrastzoff junto a Juan Manuel Vázquez Blanco y Fabián AchávalFabián Malavolta
Julio Speroni (Cushman & Wakefield) y Juan Villarolo (CBRE)
Julio Speroni (Cushman & Wakefield) y Juan Villarolo (CBRE)Fabián Malavolta
Guillermo Longhi del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires junto a Paula y Rodolfo Vigliano de Pala Blockchain
Guillermo Longhi del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires junto a Paula y Rodolfo Vigliano de Pala BlockchainFabián Malavolta
Igancio Trabucchi (ATV), Eduardo Nascimento (Grupo ENAS) y Ricardo Griot (Grupo Pecam)
Igancio Trabucchi (ATV), Eduardo Nascimento (Grupo ENAS) y Ricardo Griot (Grupo Pecam)Fabián Malavolta
Igancio Trabucchi (ATV) e Ignacio Viñas (Allaria)
Igancio Trabucchi (ATV) e Ignacio Viñas (Allaria)Fabián Malavolta
Santiago Traynor (LA NACION), Agustín Berges (LA NACION), Andrés Kalwill (Grupo Alvear), Mateo Salvatto (Grondplek), Julieta Ginevra, Alejandro Ginevra (GNV Group) y Ricardo Fernández (BDA Realty)
Santiago Traynor (LA NACION), Agustín Berges (LA NACION), Andrés Kalwill (Grupo Alvear), Mateo Salvatto (Grondplek), Julieta Ginevra, Alejandro Ginevra (GNV Group) y Ricardo Fernández (BDA Realty)Fabián Malavolta
Equipo de LN Propiedades de LA NACION
Equipo de LN Propiedades de LA NACIONFabián Malavolta
Herman Faigenbaum y José Rozados (Reporte Inmobiliario)
Herman Faigenbaum y José Rozados (Reporte Inmobiliario) Fabián Malavolta
Juan Manuel Vázquez Blanco (Fabián Achaval) y Gabriel Brodsky (Predial)
Juan Manuel Vázquez Blanco (Fabián Achaval) y Gabriel Brodsky (Predial)Fabián Malavolta
Mario Gómez (Le Bleu), Alejandra y Giselda Covello (Covello Propiedades), Daniela Aiello y Tomás Seeber (RGM)
Mario Gómez (Le Bleu), Alejandra y Giselda Covello (Covello Propiedades), Daniela Aiello y Tomás Seeber (RGM)Fabián Malavolta
Ramón Casagne y Constanza Civils
Ramón Casagne y Constanza Civils Fabián Malavolta
Los hermanos Ariel y Gabriela Goldszer (Ocampo Propiedades)
Los hermanos Ariel y Gabriela Goldszer (Ocampo Propiedades)Fabián Malavolta
Ignacio Turin (LA NACION), Leonor de Achával (Achaval Cornejo) y Agustín Berges (LA NACION)
Ignacio Turin (LA NACION), Leonor de Achával (Achaval Cornejo) y Agustín Berges (LA NACION) Fabián Malavolta
Diego Silberberg (CID) y Gustavo Hendlin
Diego Silberberg (CID) y Gustavo Hendlin Fabián Malavolta
Equipo CBRE
Equipo CBREFabián Malavolta
Enrique Pérez Rodil (Zonaprop) y Martin Guzmán (Pampa)
Enrique Pérez Rodil (Zonaprop) y Martin Guzmán (Pampa)Fabián Malavolta
Equipo QuintoAndar
Equipo QuintoAndarFabián Malavolta
Eduardo Costantini (Consultatio) y Carla Quiroga de LA NACION
Eduardo Costantini (Consultatio) y Carla Quiroga de LA NACION Fabián Malavolta
Jaqueline y Ana Simeone
Jaqueline y Ana Simeone Fabián Malavolta
Christian Fucile (IMB), Sebastián Stupenengo y José Rozados (Reporte Inmobiliario)
Christian Fucile (IMB), Sebastián Stupenengo y José Rozados (Reporte Inmobiliario)Fabián Malavolta
Federico González Rouco (Empiria) y Damián Tabakman (CEDU)
Federico González Rouco (Empiria) y Damián Tabakman (CEDU)Fabián Malavolta
Inés Bertrand, Fernando Guevara y Nacho Turín (LA NACION)
Inés Bertrand, Fernando Guevara y Nacho Turín (LA NACION)Fabián Malavolta
José Del Rio (LA NACION) junto a Eduardo Costantini de Consultatio minutos antes de salir al aire
José Del Rio (LA NACION) junto a Eduardo Costantini de Consultatio minutos antes de salir al aireFabián Malavolta
Kevin Saramaga (Patagonia Flooring), Alex Sakkal (Grupo Nómada) y Gonzalo Meira (JLL)
Kevin Saramaga (Patagonia Flooring), Alex Sakkal (Grupo Nómada) y Gonzalo Meira (JLL)Fabián Malavolta
Danilo Antoniazzi (Acción Sustentable), Gustavo e Ingacio García Villanueva y Daniel Gómez (GV Real Estate)
Danilo Antoniazzi (Acción Sustentable), Gustavo e Ingacio García Villanueva y Daniel Gómez (GV Real Estate)Fabián Malavolta
Carlos Torino, Tomás Montoreano y Martín Miranda de Four Real Estate
Carlos Torino, Tomás Montoreano y Martín Miranda de Four Real EstateFabián Malavolta
Alejandro Winokur y Fernando Novoa (Newmark)
Alejandro Winokur y Fernando Novoa (Newmark)Fabián Malavolta
Pablo Cocourte, Enrique Maschwitz, Leandro Molina y José Del Rio
Pablo Cocourte, Enrique Maschwitz, Leandro Molina y José Del RioFabián Malavolta
Marcelo Cusmai (BDA Realty), Manuel Valdes (Criba), Claudia Faena
Marcelo Cusmai (BDA Realty), Manuel Valdes (Criba), Claudia FaenaFabián Malavolta
Valeria y Martín D'Odorico
Valeria y Martín D'OdoricoFabián Malavolta
Ezequiel Rivarola (Wesurf) y Santiago Sundbladt (Izrastzoff)
Ezequiel Rivarola (Wesurf) y Santiago Sundbladt (Izrastzoff)Fabián Malavolta
Federico Jorge, Ariel, Eliam y Yoel Milsztejn junto a Alejo Guevara
Federico Jorge, Ariel, Eliam y Yoel Milsztejn junto a Alejo GuevaraFabián Malavolta
Gonzalo Soloaga e Ilan Elsztain (Irsa)
Gonzalo Soloaga e Ilan Elsztain (Irsa)Fabián Malavolta
Sonia Auguet (Auguet & Asoc), Francisco Carattino (Remax Puerto), Lucía Garro (Netco), Gustavo García Villanueva (GV Real Estate), Marianella Percario (Netco) y Carolina laxague (CFG Negocios Inmobiliarios)
Sonia Auguet (Auguet & Asoc), Francisco Carattino (Remax Puerto), Lucía Garro (Netco), Gustavo García Villanueva (GV Real Estate), Marianella Percario (Netco) y Carolina laxague (CFG Negocios Inmobiliarios) Fabián Malavolta
Aníbal Montes, Aníbal Antonio Montes, Tomás Seeber y Matias Cavallieri (RGM)
Aníbal Montes, Aníbal Antonio Montes, Tomás Seeber y Matias Cavallieri (RGM) Fabián Malavolta
Diego Chevallier Boutell (ARG Realty Group) y Santiago Diz (CB Richard Ellis)
Diego Chevallier Boutell (ARG Realty Group) y Santiago Diz (CB Richard Ellis)Fabián Malavolta
Danilo Antoniazzi (Acción Sustentable)
Danilo Antoniazzi (Acción Sustentable)Fabián Malavolta
Tomás Blanco (LA NACION) y Miguel Ludmer (Interwin)
Tomás Blanco (LA NACION) y Miguel Ludmer (Interwin)Fabián Malavolta
Ramiro y Daniel Salaya (Salaya Romera)
Ramiro y Daniel Salaya (Salaya Romera)Fabián Malavolta
Alex Sakkal (Grupo Nómada) y Marcos Villanueva (Waves)
Alex Sakkal (Grupo Nómada) y Marcos Villanueva (Waves)Fabián Malavolta
Danilo Antoniazzi (Acción Sustentable) y Horacio Cacace (Sotheby's)
Danilo Antoniazzi (Acción Sustentable) y Horacio Cacace (Sotheby's)Fabián Malavolta
Verónica Rubí y Mercedes Soriano de LA NACION
Verónica Rubí y Mercedes Soriano de LA NACIONFabián Malavolta
Diego Giani (Finaer) y Federico Cánepa (Aria Desarrollos)
Diego Giani (Finaer) y Federico Cánepa (Aria Desarrollos)Fabián Malavolta
Fabián Achával, Juan Manuel Vázquez Blanco, Tomás Seeber (RGM) y Patricio Lanusse (Eidico)
Fabián Achával, Juan Manuel Vázquez Blanco, Tomás Seeber (RGM) y Patricio Lanusse (Eidico)Fabián Malavolta
Diego Kexel (WeWork)
Diego Kexel (WeWork)Fabián Malavolta
Alex Sakkal (Grupo Nómada) y Herman Faigenbaum
Alex Sakkal (Grupo Nómada) y Herman Faigenbaum Fabián Malavolta
Pablo Saubidet (Nómada) y Dan Obetko (Interwin)
Pablo Saubidet (Nómada) y Dan Obetko (Interwin)Fabián Malavolta
Eugenia Girard (CECBA), José Rozados (Reporte Inmobiliario), Diego Rodríguez, Miguel Guinle (CECBA), Paula Vigliano (Pala Blockchain) y Sebastián Stupenengo
Eugenia Girard (CECBA), José Rozados (Reporte Inmobiliario), Diego Rodríguez, Miguel Guinle (CECBA), Paula Vigliano (Pala Blockchain) y Sebastián Stupenengo Fabián Malavolta
Martín Piantoni (Alton Desarrollos)
Martín Piantoni (Alton Desarrollos)Fabián Malavolta
Iuri Izrastzoff junto a Juan Manuel Vázquez Blanco y Fabián Achával
Iuri Izrastzoff junto a Juan Manuel Vázquez Blanco y Fabián AchávalFabián Malavolta
Martina Oriozabala (Real Capital)
Martina Oriozabala (Real Capital)Fabián Malavolta
Alex Sakkal (Grupo Nómada),Gonzalo Meira (JLL), Maria Laura Colonna y Ariel Champanier (Remax Premium)
Alex Sakkal (Grupo Nómada),Gonzalo Meira (JLL), Maria Laura Colonna y Ariel Champanier (Remax Premium)Fabián Malavolta
Sergio Cantarovici, Andrés Mattar, Claudia Funicceli y María Gallardo
Sergio Cantarovici, Andrés Mattar, Claudia Funicceli y María GallardoFabián Malavolta
Matías Schuarzberg, Sofia Cazabat, Daniel Masallera y Amanda Juejati de Northbaires
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Santiago Borges y Carlos Andrés Calvo
Santiago Borges y Carlos Andrés Calvo Fabián Malavolta
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