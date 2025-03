Amores y odios. El romance que sorprende a Hollywood, un galán feliz con su nueva pareja y la hija que acusa a su padre megamillonario por manipulación genética

AL FINAL, LOS RUMORES SE CONFIRMARON

De la amistad al amor hay sólo un paso... Sucede acá, allá y en Hollywood también. Y eso es lo que pasó entre Meryl Streep (74) y Martin Short (75). Los actores se conocen desde hace muchos años, pero algo entre ellos empezó a cambiar, y, aunque el representante de Short se empecinó por meses en decir que “eran muy buenos amigos y nada más”, los paparazzi los “venían atrapando” demasiado sonrientes y demasiado juntos en los tantísimos eventos de la industria: desde la ceremonia de los Golden Globes en el hotel Beverly Hilton, en Los Ángeles, en enero de 2024, hasta la salida que hicieron para ver Oh, Mary!, en Broadway (posaron para una foto con todo el elenco), pasando por su llegada juntos (en el mismo auto) al Saturday Night Live el fin de semana del 8 de marzo.

Risas y miradas en los AFI Awards 2025, en Beverly Hills, el mes pasado. Cuentan con el visto bueno de sus hijos y familiares: Streep estaba separada de Don Gummer, el escultor con quien estuvo casada cuarenta y cinco años y con quien tuvo cuatro hijos. Short tiene tres hijos y es viudo: Nancy Dolman, con la que estuvo casado treinta años, murió en 2010. Getty Images - Getty Images North America

“Son el peor secreto guardado de toda la producción. Nadie les pregunta nada porque no necesitan dar explicaciones”, declaró al Daily Mail alguien de la producción de Only Murders in the Bulding, la exitosa serie en la que Streep y Short trabajan juntos: en esta producción de Disney Plus+, interpretan a los amantes Loretta Durkin y Oliver Putnam. Según publicó Six Page, ninguno estaba buscando empezar una relación, pero el amor “los sorprendió. Ella no pudo evitar enamorarse: él es un caballero y la hace reír. Les encanta pasar tiempo juntos”.

Streep y Short, en junio del año pasado, en Los Ángeles, en la première de Only Murders in the Building, la serie en la que trabajan juntos. La actriz y el comediante se habían conocido en 2015 cuando ella fue a verlo en la obra It´s Only a Play, en Broadway. Getty Images - FilmMagic

TODO SOBRE MI PADRE

En 2022, cuando cumplió 18 años, Xavier Alexander Musk decidió no sólo iniciar un proceso de transición de género, sino, además, eliminar de su documento de identidad el apellido de su padre, el famosísimo Elon Musk. Desde entonces, Vivian Jenna Wilson –tal como es su nombre en la actualidad– aprovecha cada oportunidad para ma r car que la distancia entre ambos es insalvable: el rechazo del multimillonario y magnate tecnológico a la identidad de género de su primogénita habría sido la razón principal. Pero parece que hay más.

Vivian, la hija mayor de Musk. “Mi hijo está muerto”, dijo en una entrevista el millonario, refiriéndose –siempre en masculino– a Vivian.

En un texto publicado el 9 de marzo en Threads –la red social que es competencia de X, ex Twitter, propiedad de su padre–, Vivian aseguró que fue concebida por fecundación in vitro porque Elon y Justine Wilson, la primera esposa del millonario, querían tener sólo varones. “Mi sexo asignado al nacer fue una mercancía que fue comprada (…). Por tanto, yo era femenina como niña y, al resultar que era transgénero, yo iba contra el producto que se vendía. La expectativa de masculinidad contra la que tuve que rebelarme toda mi vida fue una transacción monetaria”.

La autora canadiense Justine Wilson, ex mujer de Musk y madre de Vivian. Getty Images - Getty Images North America

Si bien no está confirmado que Musk haya elegido o no la fecundación in vitro con selección de sexo –la práctica es ilegal en todo el mundo menos en Estados Unidos y en México–, sí se sabe que varios de sus hijos fueron concebidos mediante técnicas de laboratorio. De los catorce hijos que tiene el magnate, sólo tres son mujeres: Vivian, Arcadia y Azure.

El fundador de Tesla, con X Æ A-12, uno de los tres hijos que tuvo con la cantante canadiense Claire Boucher, más conocida como Grimes. Tiene, además, cuatro hijos con Shivon Zilis, la directora de Neuralink; uno con la autora Ashley St. Clair y los seis más grandes, que tuvo con Justine Wilson, su primera mujer. Getty Images - AFP

INSEPARABLES

“Me queda bien el amor”, admitió hace algún tiempo el actor chileno Benjamín Vicuña (46) en una entrevista en el programa Socios del espectáculo refiriéndose a la relación que lo une a la arquitecta Anita Espasandín (40). Y basta ver las imágenes para comprobarlo. Enfundado en un equipo de Massimo Dutti y Ralph Lauren, Vicuña se lució en la alfombra roja del Festival de Málaga, España, el evento que convoca a los grandes referentes de la industria cinematográfica y donde tuvo lugar el estreno mundial de la película Mensaje en una botella, dirigida por Gabriel Nesci. Y, a su lado, en la red carpet, impactante con un vestido en crêpe de seda de corte sirena firmado por la diseñadora Joti Harriague, estaba su amor.

Además de estar presentes en la proyección de Mensaje en una botella, un film en el que también participan Luisana Lopilato y Benjamín Amadeo, la pareja vio Los Tortuga, en el Teatro Cervantes. Las fotos que se sacaron enamoradísimos con el Teatro Romano de fondo Vicuña las compartió con sus 3 millones de seguidores. Jesus Briones - G3/The Grosby Group

“Estoy enamorado de verdad”, había confesado el actor para oficializar la relación que empezó con mucho misterio en París, esquivándole a los flashes, pero que se consolidó y pronto cumple un año. Hoy, en marzo de 2025, brilla frente a las cámaras de una de las alfombras rojas más miradas.

