El proyecto de Palermo que promete transformar una esquina del barrio

Una de las esquinas más transitadas de Palermo empieza a mostrar una imagen muy distinta a la de hace apenas unos años. En el cruce de las avenidas Santa Fe y Bullrich, a metros de Puente Pacífico, avanza la construcción de un desarrollo de usos mixtos que demandará una inversión de US$85 millones y que ahora ingresa en una nueva etapa.

Es una zona que ya da que hablar. Durante años, los desarrollos inmobiliarios de mayor valor se concentraron sobre el eje de la Avenida del Libertador, desde Recoleta hacia Núñez. Sin embargo, en los últimos tiempos comenzó a tomar forma otro corredor: el triángulo delimitado por Libertador, Bullrich y Las Cañitas, con el Campo Argentino de Polo como uno de sus principales puntos de referencia.

La zona, a la que algunos actores del mercado ya identifican como “Palermo Pacífico”, viene sumando proyectos residenciales premium, arquitectura internacional y operaciones de gran escala. Entre ellas aparece una de las compras inmobiliarias que más llamaron la atención en los últimos años: Consultatio, la desarrolladora de Eduardo Costantini, adquirió por US$45 millones las 4,4 hectáreas donde actualmente funciona Portal Palermo. Allí proyecta un distrito de usos mixtos cuya inversión fue estimada en más de US$350 millones.

Y es justamente en esa zona, a pocos metros del terreno de Costantini, donde Nómada Palermo, un emprendimiento de aproximadamente 40.000 m², que combinará viviendas, oficinas, un hotel, gastronomía y servicios sobre un frente de 63 metros sobre la avenida Santa Fe. Actualmente, la obra alcanzó la décima losa de las 14 que tendrá el edificio y la entrega de las unidades está prevista para agosto de 2028.

“Estamos en una zona tremendamente consolidada, pero que está transitando un proceso de reconversión muy profundo”, explicó Alex Sakkal, cofundador y director comercial de Grupo Nómada, durante una recorrida por la obra. Según el desarrollador, la suma de los proyectos que avanzan sobre Bullrich, el entorno ferroviario y Las Cañitas terminará de integrar en los próximos años un área que hasta ahora funcionaba de manera más fragmentada.

También se desarrollan en el entorno proyectos como L’Avenue Libertador, diseñado por el estudio británico Zaha Hadid Architects; Decó Polo, con interiores y amenities de Armani/Casa; y otros emprendimientos residenciales premium.

Cómo será el proyecto

El proyecto tendrá 14 pisos y cambiará la fisonomía del espacio público: la vereda sobre Santa Fe fue ampliada en aproximadamente siete metros, lo que permitirá generar un nuevo paseo peatonal y parquizado sobre los 63 metros de frente del proyecto. Además, en las inmediaciones avanza la obra del TramBus, que tendrá una parada a pocos metros del edificio y permitirá conectar el área con Aeroparque. También se trabaja en nueva iluminación del bajo puente y está previsto un destacamento de la Policía de la Ciudad en la esquina.

A dos años de la presentación del emprendimiento, la desarrolladora inicia ahora la segunda etapa de comercialización de las viviendas de las 183 unidades residenciales que tendrá el edificio. En la primera etapa salieron al mercado 97 departamentos y, según informó la empresa, se comercializó aproximadamente el 75% de ese stock. Ahora se libera la segunda parte del proyecto, principalmente las unidades que miran hacia la avenida Bullrich.

Las tipologías van de uno a cuatro ambientes, aunque la composición del proyecto tiene una particularidad: los monoambientes representan apenas algo más del 10% del total. “Palermo se fue haciendo mucho por una cuestión de ticket y se generó volumen de monoambientes. Después termina apareciendo una sobreoferta”, explicó Sakkal. Por ese motivo, la mayor parte del edificio estará compuesta por departamentos de dos y tres ambientes, además de unidades de cuatro ambientes ubicadas principalmente en las esquinas.

La nueva etapa se comercializa desde US$4400/m², mientras que las unidades de mayor valor pueden superar ampliamente ese número. Según contó Sakkal durante la recorrida, la operación más cara concretada hasta el momento estuvo alrededor de los US$6000/m².

Actualmente, el esquema general de financiación contempla un anticipo del 30% y 24 cuotas en pesos + CAC o en dólares, aunque los desarrolladores aseguran que trabajan en alternativas de mayor plazo y acuerdos adaptados a cada comprador. También mantienen la posibilidad de realizar operaciones mediante canje agropecuario, una modalidad con la que apuntan especialmente a compradores vinculados con el interior del país.