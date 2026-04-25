Se vendió una de las propiedades más caras del mundo en US$350.000.000

Londres vuelve a posicionarse como escenario de una transacción inmobiliaria histórica. Con un pasado que incluye algunas de las mansiones más exclusivas del mundo, la ciudad vuelve a captar la atención por una de las operaciones inmobiliarias más caras jamás registradas.

Una propiedad, ubicada en el barrio de Chelsea, fue adquirida por una cifra insólita: US$350.000.000. Aunque la identidad del comprador permaneció anónima por un tiempo, el Financial Times reveló que el nuevo propietario de la mansión es Suneil Setiya, fundador de una empresa tecnológica de inversión.

La propiedad está ubicada en el barrio de Chelsea Instagram

La casa, que antiguamente fue residencia del primer ministro británico Robert Walpole, está situada sobre un terreno de aproximadamente 8000 metros cuadrados, en los que también hay un lago y una pileta.

La casa está situada sobre un terreno de aproximadamente 8000 metros cuadrados Instagram

Al momento de la venta, la vivienda pertenecía a Nicky Candy, un empresario y político británico relacionado con el mercado inmobiliario.

La historia de Providence House

La mansión, conocida como Providence House, constituye una pieza relevante dentro del patrimonio histórico del Reino Unido.

Según el diario británico Financial Times, se encuentra en los terrenos del Royal Hospital Chelsea, una residencia geriátrica histórica para los excombatientes británicos. Además, está catalogada como Grado II, una clasificación inglesa que reconoce edificios con un interés especial en el ámbito arquitectónico o histórico, y que implica una protección legal para mantener su esencia.

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La casa -antes denominada Gordon House- fue adquirida en 2012 por Christian Candy, hermano de Nick Candy, por £75 millones, aproximadamente US$101 millones. Dos años más tarde, la propiedad fue transferida a su hermano.

En los últimos meses, tras el divorcio entre Nick Candy y Holly Valance, el empresario fue consultado en reiteradas ocasiones por el posible destino de la propiedad. Sin embargo, negó que la vivienda estuviera a la venta o incluso que haya planes de publicarla. Ahora tiene nuevo dueño.

Otras transacciones históricas en Londres

En 2023 otra mansión histórica salió a la venta en Londres, en el majestuoso Regent’s Park, uno de los ocho parques reales de la ciudad. La propiedad, conocida como The Holme, tiene una extensión de 16.000 metros cuadrados y fue publicada por US$300.000.000.

The Holme, en Regent's Park, Londres godrick - Shutterstock

Anteriormente, la mansión perteneció a miembros de la familia real saudita, pero fue embargada después de que expirara un préstamo por un valor aproximado de US$180 millones. Los síndicos también incautaron otros activos que respaldaban el préstamo, incluido un avión privado y una casa en la ciudad de Nueva York.

Anteriormente, la mansión perteneció a miembros de la familia real saudita, pero fue embargada después de que expirara un préstamo

Finalmente, la residencia fue vendida por aproximadamente US$188.184.455 (£139 millones), según informó el Financial Times.

Otro caso destacado es el de la vivienda ubicada en 2-8a Rutland Gate, con vistas a Hyde Park que, según Financial Times, se vendió en el 2020 por £200 millones.

El frente de la propiedad ubicada en 2-8a Rutland Gate, con vistas a Hyde Park Dan Kitwood - Getty Images Europe

La mansión tiene 45 habitaciones, ocho pisos y 5760 metros cuadrados. Está ubicada en el área de Knightsbridge, uno de los barrios más elegantes de la ciudad y frecuentemente elegido para vivir por la aristocracia inglesa, incluyendo celebridades del cine y música. El estilo arquitectónico de los edificios allí construidos suele ser de estilo georgiano y victoriano.

El baño tiene sus terminaciones trabajadas en oro Pro Auction Ltd

La propiedad originalmente estaba conformada por cuatro casas separadas construidas a mediados del siglo XIX que en la década del 80 fueron unificadas.

Las distintas salas de la propiedad están decoradas con obras de arte históricas Pro Auction Ltd

En su interior, la propiedad está decorada con una cuota importante de oro, presente en sus múltiples candelabros, lámparas y espejos. Según distintos medios, los diseñadores Monzer Hammoud y Alberto Pinto estuvieron a cargo de su interiorismo. Entre sus amenities se pueden señalar la pileta, el estacionamiento subterráneo y los varios ascensores. Un dato que circula popularmente es que se cree que sus 116 ventanas son a prueba de balas.