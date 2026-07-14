España: cómo es la mansión de 11 millones de euros que compró Lamine Yamal

Hoy España enfrenta a Francia en una de las semifinales más esperadas de la Copa del Mundo, en un partido que definirá al rival de la Argentina o Inglaterra en la final.

Una de las grandes figuras de la selección española es Lamine Yamal. El delantero catalán, de 19 años, disputa su primer Mundial y fue el autor del primer gol de España en el torneo, al marcar el 1-0 frente a Arabia Saudita.

Sin embargo, el futbolista del FC Barcelona no solo es noticia por su rendimiento dentro de la cancha. En los últimos meses también quedó en el centro de la escena por una operación inmobiliaria: según publicaron medios españoles como El País y ABC, adquirió una mansión en la exclusiva urbanización Ciutat Diagonal, en Esplugues de Llobregat, a las afueras de Barcelona, por 11 millones de euros. La propiedad perteneció a Shakira y Gerard Piqué y está ubicada en una de las zonas residenciales más exclusivas de la ciudad.

A su vez, el portal inmobiliario Idealista detalló que la casa, diseñada por la arquitecta Mireia Admetller, tiene 3.800 metros cuadrados distribuidos en tres plantas principales y dos niveles subterráneos. Entre sus comodidades cuenta con una piscina exterior con cascada, una piscina cubierta, gimnasio privado, cancha de pádel, cancha de fútbol, sala de cine, bodega, estudio de grabación y un amplio garaje.

“Sus allegados aseguran que la nueva vivienda dispondrá de un gimnasio remodelado que le permitirá prolongar sus sesiones de trabajo publicó El País al informar sobre la operación en octubre de 2025. En esa misma nota, el diario señaló que el joven buscaba una vivienda que cumpliera con los requisitos de seguridad que demanda una figura de proyección internacional.

¿Dónde vivía antes?

Yamal creció en la ciudad de Mataró, ubicada a unos 30 kilómetros al noreste de Barcelona. Más precisamente, en Rocafonda, un barrio construido en la década de 1960 donde reside una importante población inmigrante y en el que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cerca de la mitad de sus habitantes se encuentra en riesgo de pobreza.

“Él vivía en un barrio y los barrios, a esa edad, son complicados”, contó Jordi Roura, exfutbolista y entrenador español, en el documental Denominación de origen, sobre la selección española. “Las compañías no son buenas a veces. En esos momentos tenía un entorno con cierto componente de riesgo”, agregó.

Por ese motivo, Yamal se mudó a La Masía, la residencia formativa del FC Barcelona.

“Siendo catalán, no es habitual, pero pensamos que, para su evolución, era mucho mejor tenerlo allí”, concluyó Roura.