IRSA invertirá US$10 millones en la remodelación de un histórico edificio de Palermo

A pocos metros del shopping Alto Palermo, uno de los principales activos comerciales de IRSA, la compañía dueña de los principales shoppings, liderada por Eduardo Elsztain, invertirá cerca de US$10 millones en la remodelación del histórico edificio de la ex Dirección Nacional de Industrias del Estado (DINIE), ubicado en la esquina de la avenida Coronel Díaz y Beruti.

El holding inmobiliario iniciará en las próximas semanas la transformación de la propiedad, donde proyecta desarrollar un complejo de usos mixtos con locales comerciales y gastronómicos en los primeros niveles y oficinas en las plantas superiores.

Además de adaptar los espacios interiores a sus nuevos destinos, el proyecto contempla la recuperación y restauración de la fachada original, dado que el inmueble se encuentra catalogado con nivel de Protección Cautelar, por lo que cualquier intervención debe respetar los lineamientos del Código Urbanístico para edificios patrimoniales. La obra demandará unos seis meses y la expectativa de la desarrolladora es que los primeros locales y oficinas puedan comenzar a operar durante el primer semestre de 2027.

El inmueble fue construido en 1939 como sede de los Laboratorios Bayer y, posteriormente, pasó a albergar dependencias de la DINIE. Cuenta con una superficie cubierta total aproximada de 8136,85 m², distribuida entre subsuelo, planta baja y seis niveles.

El edificio se encuentra a pocos metros del Shopping Alto Palermo Hernan Zenteno - La Nacion

El Gobierno porteño autorizó la remodelación

En la actualidad funciona allí la sede comunal de la Comuna 14. Sin embargo, hace unas semanas, la Dirección General de Interpretación Urbanística del Gobierno de la Ciudad aprobó la factibilidad de obra de IRSA y autorizó la localización de los nuevos usos solicitados para la propiedad.

La disposición habilita, desde el punto de vista urbanístico, una obra de modificación y ampliación con demolición parcial. También permite la incorporación de los rubros comerciales, gastronómicos y de oficinas previstos por la compañía.

La autorización no reemplaza el permiso definitivo de obra ni exime a IRSA de cumplir con el resto de las exigencias del Código Urbanístico, el Código de Edificación y las normas de protección patrimonial.

La empresa deberá completar ahora las presentaciones técnicas correspondientes, entre ellas los planos, permisos constructivos, estudios estructurales y habilitaciones necesarias para cada uno de los usos.

En la actualidad funciona allí la sede comunal de la Comuna 14

Una compra estratégica hace cuatro años

IRSA adquirió la propiedad el 18 de febrero de 2022, durante una subasta pública organizada por el Gobierno de la Ciudad a través de la plataforma electrónica del Banco Ciudad.

El activo había sido ofrecido en instancias anteriores sin éxito y volvió a salir a remate hasta que finalmente fue adjudicado al holding inmobiliario, que se impuso en la puja con una oferta cercana a los $2158,6 millones.

La ubicación fue uno de los principales atractivos de la operación. El edificio se encuentra a pocos metros del Alto Palermo, el centro comercial que IRSA controla desde hace décadas y que constituye uno de los puntos de mayor circulación de la avenida Santa Fe.

Con la inversión destinada ahora a la remodelación, el desembolso total realizado por IRSA en el inmueble rondará los US$30 millones, al contemplar tanto el precio de compra inicial como los trabajos próximos que lo pondrán en funcionamiento.

La noticia se conoce días después de que la empresa de Elsztain anunciara la apertura de Palermo Off, en donde el grupo desembolsó US$3.000.000 en su renovación. Se trata de una galería al aire libre donde se encontraba Paseo del Sol, a la que se puede acceder caminando por Beruti 3336 y por la calle Arenales 3345. Tiene más de 2000 m², distribuidos en 18 locales comerciales y una terraza gastronómica. Actualmente, 15 de esos espacios ya están alquilados y en funcionamiento.

Palermo Off tiene más de 2000m2, distribuidos en 18 locales comerciales y una terraza gastronómica

Los locales, en muchos casos, son de emprendimientos que nacieron de manera online y ganaron popularidad a través de las redes sociales como por ejemplo Boho, Gianni di Paolo, Top White, Chini, Bullbenny, Bolivia y New Era.

También hay marcas gastronómicas como la cafetería Cuervo, la pizzería Orno, la heladería Gaviota, la hamburguesería Bmoodie, el local de comida mexicana Nacha y la de dumplings KOI. “Reunir a referentes de la gastronomía porteña en un mismo lugar es exactamente la energía que queremos transmitir: cultura, identidad y propuestas que no se encuentran en cualquier lado”, explicó Florencia Cortés, Center Manager de Alto Palermo y líder del proyecto.

Un dato no menor es que la esencia del antiguo Paseo del Sol no desapareció por completo, sino que fue reinterpretada por los nuevos tiempos. El proyecto conservó parte de la arquitectura original e incorporó nuevos elementos, como trabajos de herrería en fachadas e interiores, una iluminación que cobra protagonismo durante la noche y la puesta en valor de la terraza exterior.