Este es el país más barato de Sudamérica para vivir en julio 2026: tiene alquileres y alimentos a bajo costo

Emigrar no es una decisión fácil. Antes de mudarse a otro país, es necesario evaluar distintos factores, como la calidad de la educación, la seguridad, las oportunidades laborales, el idioma y, sobre todo, el costo de vida. En ese contexto, Sudamérica ofrece alternativas muy diversas para quienes buscan comenzar una nueva etapa sin alejarse de la región.

A partir de los datos de Numbeo, una base colaborativa que releva y compara el costo de vida en países y ciudades de todo el mundo, se elaboró un ranking de los destinos más económicos de Sudamérica. Para construir sus índices, la plataforma toma como referencia a la ciudad de Nueva York, a la que asigna un valor de 100, y compara los precios relativos de distintos bienes y servicios en cada lugar. Por lo tanto, cuanto menor es el índice, más económico resulta el país en relación con esa ciudad.

1) Costo de vida

En primer lugar, se encuentra el índice de costo de vida que contempla gastos como alimentos, restaurantes, transporte y servicios públicos. Según este indicador, Bolivia se posiciona como el país más económico de Sudamérica, con un valor de 27,3. Esto significa que, en promedio, su costo de vida equivale al 27,3% del registrado en Nueva York.

A continuación aparecen Paraguay, con 28,5; Brasil, con 30,1; Ecuador, con 30,9; y Colombia, con 31,7.

Colombia tiene uno de los índices de costo de vida más bajos, con 31,7

En el extremo opuesto, Uruguay presenta el índice más alto de la región, con 55,6. Le siguen Guyana, con 50,4; Surinam, con 42,3; y la Argentina, con 41,3.

2) Alquiler

Cuando se consideran únicamente los precios de los alquileres, el orden cambia. Venezuela encabeza el listado de los países más económicos, con un índice de 7,1. Detrás se ubican Brasil, con 8,5; Bolivia, con 8,6; Ecuador, con 8,7; y Paraguay, con 10,2.

Por el contrario, Guyana registra el índice de alquiler más elevado, con 24,8. Luego aparecen Uruguay, con 14,7, y la Argentina, con 14,1.

La Argentina registra uno de los índices de alquiler más altos de Sudámerica Ricardo Pristupluk

3) Precio de los supermercados

El índice de supermercado compara el precio de una canasta de productos básicos, entre ellos leche, pan, arroz, frutas, verduras, carne y huevos.

En este rubro, Paraguay se posiciona como el país más económico, con un índice de 27,9. En otras palabras, el valor promedio de esa canasta equivale al 27,9% del de Nueva York.

Le siguen Bolivia, con 28,4; Brasil, con 30; Colombia, con 32,8; y Ecuador, con 33,8.

En el otro extremo se encuentran Guyana, con 62,6; Uruguay, con 55,1; y Surinam, con 51,5, donde los productos de supermercado resultan comparativamente más caros.

4) Restaurantes

El índice de restaurantes compara los precios de las comidas y bebidas en bares y restaurantes de cada país con los de Nueva York.

Bolivia vuelve a ubicarse como el destino más económico, con un índice de 22,2. Esto implica que comer fuera de casa cuesta, en promedio, el 22,2% de lo que cuesta en la ciudad estadounidense.

Detrás aparecen Brasil, con 26; Paraguay, con 26,4; Colombia y Ecuador, ambos con 27; y Perú, con 28,3.

En contrapartida, Uruguay encabeza el listado de los países más caros para comer afuera, con un índice de 59,6. Le siguen Guyana, con 53,8, y la Argentina, con 47,9.

5) Costo de vida más alquiler

El índice de costo de vida más alquiler combina los gastos cotidianos con el costo de la vivienda, por lo que ofrece una mirada más completa sobre cuánto cuesta residir en cada país.

De acuerdo con este indicador, Bolivia vuelve a ocupar el primer lugar entre los destinos más económicos de Sudamérica, con un valor de 19. A continuación se ubican Paraguay, con 20,3; Brasil, con 20,5; Ecuador, con 21; y Colombia, con 22,4.

Brasil ocupa el tercer puesto en el índice de costo de vida más alquiler Shutterstock - Shutterstock

En el extremo opuesto, Guyana presenta el índice más alto, con 39. Luego aparecen Uruguay, con 37,3; la Argentina, con 28,3; y Surinam, con 28,2.

6) Poder adquisitivo local

Este indicador mide la capacidad de compra de los residentes de cada país a partir del salario neto promedio y refleja cuántos bienes y servicios pueden adquirir con sus ingresos.

Uruguay lidera el ranking sudamericano, con un índice de 55,1. Le siguen Chile, con 52,8; Guyana, con 52,1; Paraguay, con 49,3; y Perú, con 48,5.

Más atrás se encuentran Ecuador, con 48,4; la Argentina, con 47,5; Brasil, con 46,1; Bolivia, con 43,6; y Colombia, con 39,9.

En los últimos puestos aparecen Surinam, con 19,3, y Venezuela, que registra el menor poder adquisitivo local de la región.

Por ejemplo, un índice de 40 implica que, en promedio, los residentes pueden adquirir un 60% menos de bienes y servicios que una persona que vive en Nueva York y percibe un salario promedio.

Entonces, ¿cuál es el país más barato para vivir?

Al analizar los distintos indicadores en conjunto, Bolivia se consolida como el país más económico de Sudamérica. Tiene el menor índice de costo de vida, ocupa el primer lugar en el indicador que combina los gastos cotidianos con el alquiler y presenta los precios más bajos para comer en restaurantes. Además, se encuentra en el segundo puesto entre los países con los productos de supermercado más económicos.

Sin embargo, los precios bajos no implican necesariamente una mayor capacidad de consumo. Bolivia registra un índice de poder adquisitivo local de 43,6 y se ubica por debajo de Uruguay, Chile, Guyana, Paraguay, Perú, Ecuador, la Argentina y Brasil.

Por su parte, Paraguay aparece como una de las alternativas más equilibradas. Es el segundo país más económico tanto en costo de vida como en el índice que incorpora los alquileres, tiene los productos de supermercado más baratos de la región y ocupa el cuarto lugar en poder adquisitivo local. Es decir, que ofrece una mejor relación entre precios y capacidad de compra. En el otro extremo se encuentran Uruguay y Guyana.

Uruguay lidera los índices de costo de vida, supermercados y restaurantes, y también se ubica entre los países con alquileres más elevados Matilde Campodonico - AP

La Argentina también se ubica entre los países relativamente caros de la región. Aparece en los primeros puestos de los índices de costo de vida, alquileres, restaurantes y costo de vida más vivienda. Sin embargo, esa presión sobre los precios no está acompañada por uno de los niveles de poder adquisitivo más altos: con un índice de 47,5, ocupa el séptimo lugar, detrás de Uruguay, Chile, Guyana, Paraguay, Perú y Ecuador.

Así, mientras que Uruguay y Guyana compensan parcialmente sus elevados costos con una mayor capacidad de compra, la Argentina combina precios relativamente altos con un poder adquisitivo intermedio.