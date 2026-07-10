Vivir, trabajar y comer: cómo la gastronomía redefine el valor de las propiedades

La empresa de software para restaurantes BLogic Systems elaboró ​​recientemente una lista de las 10 mejores ciudades de Estados Unidos para disfrutar de comida excelente y accesible, y los ganadores no fueron ninguna sorpresa. Charleston (Carolina del Sur), Nueva Orleans y Portland (Maine) son destinos gastronómicos muy populares, en parte porque sus apreciados restaurantes independientes se concentran en barrios residenciales antiguos y accesibles a pie.

Cada vez más, este es el tipo de dinámica que los desarrolladores inmobiliarios pretenden recrear, afirmó Kurt Volkman, arquitecto y urbanista de Chicago.

La industria denomina a estas comunidades planificadas proyectos de “vivir, trabajar y divertirse”, pero probablemente deberían añadir “comer” a esa descripción. Los restaurantes y bares son algunos de los elementos más importantes a considerar al concebir un nuevo desarrollo, afirmó el Sr. Volkman, porque sirven como espacios de encuentro y proporcionan “la energía y la vitalidad” que necesitan las comunidades prósperas.

Charleston se encuentra en el top 10 de las mejores ciudades de Estados Unidos para disfrutar de comida excelente y accesible

Los primeros suburbios estadounidenses se centraban en la privacidad más que en la conexión social, afirmó Jaque Bethke, diseñadora de interiores que dirige una empresa de diseño y construcción que lleva su nombre. Sin embargo, hoy en día, ese estilo de vida no se adapta a muchos inquilinos, tanto jóvenes como mayores, que pueden encontrarlo aislante. Comparó las comunidades planificadas actuales con los hoteles de lujo que ha ayudado a concebir. “Parte de lo que las hace especiales”, dijo Bethke, “es que no sientes la necesidad de irte, porque el lugar en sí mismo mejora tu calidad de vida”.

En Nueva Jersey, SJP Properties tenía esa idea en mente al remodelar una sección del centro de Morristown para convertirla en M Station, un proyecto de 34.838 metros cuadrados, según Alexander Erdos, vicepresidente sénior de la compañía. Los nuevos espacios de oficinas y locales comerciales del proyecto se encuentran a poca distancia de barrios antiguos y nuevos edificios residenciales de gran altura.

La creación de restaurantes es ahora una prioridad Shutterstock

La compañía atrajo intencionadamente una variedad de restaurantes, desde cadenas como Sweetgreen hasta The Morris Proper, centrado en productos agrícolas. El distrito, antes tranquilo, “se ha convertido en una ciudad vibrante todo el día”, afirmó Erdos.

La captación de restaurantes es ahora una prioridad en The Woodlands, una urbanización planificada con 50 años de antigüedad ubicada a las afueras de Houston, que ha intentado adaptarse a las necesidades de los nuevos residentes. Lo que antes era una zona residencial con amplias zonas verdes, ahora cuenta con un distrito de restaurantes, tiendas y viviendas de marcado carácter urbano, según David O’Reilly, director ejecutivo de la empresa de inversión inmobiliaria que la gestiona.

“Antes diseñábamos para autos”, dijo el Sr. O’Reilly; “pero uno no experimenta la vida a través de un parabrisas”.