Explosión en Chascomús: las señales que indican que un artefacto tiene una fuga de gas que puede ser mortal

La explosión que destruyó casi por completo una casa en un country de Chascomús, originada presuntamente por una falla en la instalación de gas, volvió a poner en agenda un tema clave: la prevención y el control de riesgos es fundamental para evitar este tipo de accidentes.

Milagrosamente, la detonación que sintió gran parte de los habitantes de la localidad no lamentó víctimas fatales pero si un hombre herido que fue rescatado entre los escombros y trasladado de urgencia al hospital municipal San Vicente de Paul.

Consultado por LA NACION, Pablo González, gasista de Servifull, una empresa de servicios para el hogar, explica que, para evitar este tipo de accidentes, la correcta conservación de las instalaciones es fundamental. “Como modo preventivo, las personas deben hacer revisar sus artefactos por un gasista matriculado una vez por año: las estufas antes de la llegada del invierno, la cocina, el calentador de agua (calefón o termotanque) y las calderas”, señala.

Frente a este panorama, el especialista explica que, además de realizar el service todos los años, hay que estar atento al funcionamiento de los artefactos: “Los aparatos siempre dan alguna señal cuando su funcionamiento no es el correcto como por ejemplo cuando se apaga solo, salta la perilla o la botonera, la llama es amarilla, calienta menos o no enciende lo suficiente.”, describe y resalta que “estos síntomas indican que el artefacto necesita ser revisado con urgencia”, afirma. Además aclara que “los dueños de casa no deben realizar mantenimiento”. Y reconoce que en “más de una oportunidad cuando asiste a una casa, los artefactos están completamente tapados, sucios o fueron desarmados por alguien que no sabe y eso es extremadamente peligroso”.

A su vez, agrega un dato que no muchas personas tienen en cuenta: las llaves de paso de gas también requieren manteniendo. “Cada cinco años se recomienda realizar el service, tanto de la llave de paso como del regulador. La concentración de gas por fugas en las llaves de paso es bastante normal”, indica.

Los especialistas aconsejan revisar todos los artefactos a gas anualmente por un gasista matriculado Pixabay y

Pero, además de esto, otro dato clave es que la mayoría de las muertes no se dan solo por quemaduras o explosiones, sino también por inhalación de humo o intoxicación por monóxido de carbono.

Cómo prevenir una intoxicación por monóxido de carbono

Las graves consecuencias que puede causar la inhalación de monóxido de carbono por una mala instalación o por el mal funcionamiento de los artefactos instalados en las casas pueden ser letales. En 2023, murieron 15 personas y otras 82 fueron hospitalizadas por intoxicación, de acuerdo con los datos obtenidos por MetroGAS sobre la base de las denuncias recibidas en la ciudad de Buenos Aires y en once partidos del conurbano bonaerense.

A diferencia de un escape de gas, que puede ser detectado más fácilmente por el olor característico, el monóxido de carbono es altamente peligroso porque no es detectable a través de los sentidos. No tiene olor, sabor y color; pero tampoco irrita los ojos ni la nariz.

La inhalación de monóxido de carbono puede ser mortal Unsplash

Por esto mismo, desde la empresa brindan una serie de consejos a tener en cuenta:

Revisar periódicamente los artefactos de gas por un gasista matriculado

No usar artefactos de cámara abierta en baños o dormitorios. Sólo están autorizados los artefactos de tiro balanceado o radiador de agua

Evitar realizar combinaciones o conexiones de conductos de ventilación de dos artefactos diferentes, como calefones y extractores

Instalar siempre artefactos de gas aprobados por Organismos de Certificación acreditados por el ENARGAS

Controlar que la llama del quemador de los artefactos siempre sea de color azul y que su geometría sea uniforme. Si fuera amarilla, significa que está produciendo monóxido de carbono

Apagar cualquier artefacto de gas al detectar que la llama es de color amarilla y llamá inmediatamente a un gasista matriculado para que lo revise

No obstruir las rejillas de ventilación de los ambientes

