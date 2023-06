Suba de tensión, caída, robo o daños: las claves para proteger los electrodomésticos y artículos tecnológicos en la casa

escuchar

Ante los imprevistos que suceden en el hogar, es importante tener un respaldo para saber que, si algún artefacto sufre un daño o robo, va a poder ser repuesto o reparado sin que debamos erogar cantidades de dinero que podrían ser destinadas a otros fines.

Dentro de la póliza de hogar o combinado familiar, está la posibilidad de incluir los artefactos. “Ya todas las compañías de seguro incluyen en el seguro de incendio de la casa otras múltiples opciones, la vedette de este rubro es la cobertura para electrodomésticos o artículos hogareños que ampara todos los riesgos: robo, incendio y daños (caída, golpe, etc). Incluso un daño muy usual en estos tiempos, lamentablemente por las deficiencias en el servicio eléctrico, es la suba y baja de tensión. Este tipo de daño está generando un crecimiento exponencial de reclamos en heladeras, aire acondicionado, lavarropas y hornos eléctricos”, cuanta Osvaldo Biondi, titular de Biondi Seguros Asesores y productor de seguros independiente. Y agrega que “hace más de 30 años que existe este tipo de cobertura pero antes no se usaban ni los clientes las demandaban. Como sucede siempre en el mercado, cuando ocurre un siniestro se crea la demanda (como pasó con el granizo años atrás) y las empresas aseguradoras agudizan su ingenio para brindar soluciones”.

En detalle, Mauro Zoladz, Head of Customer Proposition de Zurich Argentina, explica que “existen dos tipos de coberturas: la primera por electrodomésticos nuevos o usados que estén en el hogar donde se establece una suma asegurada para cubrirlos e incluye, por ejemplo, televisores, audio, microondas, toda la línea blanca, computadoras, artefactos de cocina de uso culinario, home theater, planchas, aspiradoras, cortadoras cabello, afeitadoras, es muy integral”. En el segundo grupo de artefactos están los equipos portátiles como juegos, instrumentos musicales, cámara de fotos, laptops, filmadoras, reproductores de música, parlantes y otros. “En los equipos portátiles está entendido que tiene movilidad fuera del hogar y en Zurich ofrecemos una cobertura de todo riesgo, es decir, accidentes y daños en todo el mundo, incluso, fuera del domicilio”, comentó el ejecutivo.

Tanto los electrodomésticos como los equipos portátiles que se consideran son los familiares y de uso personal, pero, por ejemplo, si existiera un artefacto de trabajo como un telescopio importado para un biólogo que trabaja en la casa, se pide una declaración Ad Hoc.

Para estos dos grupos, al contratarse el seguro de hogar las condiciones como inspección o suscripción son mínimas, en tanto, al momento del siniestro debe presentarse a la compañía el daño o denuncia policial según el hecho sucedido.

Las subas y bajas de tensión suelen dañar heladeras, lavarropas, hornos eléctricos y otros artefactos hogareños Javier Picerno

“Se tiene en cuenta para dar un precio a la póliza factores y características de la vivienda como su ubicación, en qué piso está, si hay medidas de seguridad y demás. Las coberturas disponibles dentro de la póliza de hogar son amplias y la de artefactos se contrata dentro de este seguro como cobertura adicional”, dice Zoladz. Y biondi agrega que en algunas compañías es posible contratar esta cobertura por fuera del combinado familiar pero “la cobertura madre es contra incendio en el hogar y habilita a esta otra cobertura sobre los artefactos. Si se tramita únicamente la de eletcrodomésticos, no conviene porque esa sola es más cara que el combo de incendio en el hogar incluída la de protección de electrodomésticos”.

Desde Zurich se promueve el asesoramiento para que el cliente confeccione su propia combinación de coberturas y sumas aseguradas. “Se personaliza el seguro de póliza de hogar según la necesidad de cada cliente y pueden usar la herramienta de un cotizador de seguros de hogar web donde ingresando el dato de metro cuadrado y el código postal tiene una propuesta de seguro de hogar que la puede tomar e incluirá la cobertura principal contra incendio, electrodomésticos y demás”.

El monto promedio mediante el cotizador de seguro de hogar para un departamento, dos ambientes de 35 o 40 m² con cobertura principal de incendio y adicionales arranca en $2500 mensuales por una suma asegurada de $7 millones.

Como explica el directivo de Zúrich, la cobertura de artefactos tiene frecuencias, es decir, tiene recurrencia en siniestros, ya que, entre 10% y 20% de los hogares tienen algún evento durante el año. “Es una cobertura adicional en el seguro de hogar que se usa y no tiene un alto costo respecto de lo que cubre. Interesa tenerla porque, puesta en el contexto de las formas de trabajo híbrido, estar más tiempo en la casa o el tema de seguridad, se hace relevante. Hoy los electrónicos y artefactos son bienes muy importantes en la vida de las personas”. Y también es clave que no solo cubra en el territorio argentino sino también fuera de él: “la otra vedette de la cobertura de electrodomésticos es que incluya países limítrofes debido a las nuevas modalidades de trabajos remotos. Aumentó mucho la demanda de este tipo de coberturas fuera del hogar y fuera del país porque ya los equipos no son fijos sino móviles: teléfonos, computadoras, tablets”, dice Biondi.

Los límites de los montos a cubrir y por cotizador en electrodomésticos alcanzan hasta $16 millones y en equipos portátiles a un máximo de $1.300.000, actualizados “por la realidad del mercado”, aclara Zoladz,

Cómo se recupera el bien dañado o robado

Cuando se produce el daño o robo de los artefactos en el hogar, los tiempos de resolución por parte de la compañía dependerán del bien, del tipo de siniestro y arreglo. “Se paga el 100% a modo de indemnización o se repone el bien a nuevo a través de acuerdos que tenemos con retailers o incluso se ofrece el servicio de reparación para electrodomésticos, se busca resolverlo en un lapso de 48 horas apenas el cliente lo informa. Y, luego dependerá, según el siniestro, como un incendio o robo importante”, aporta Zoladz.

Para otro tipo de artefactos, Zurich ofrece dentro del seguro de hogar un producto premium, el Plus Label, que incluye todo riesgo en todo lo que está en el interior del hogar, como cuadros, muebles, sillones, por un costo mayor. También, para cristales, está la cobertura adicional hasta por un valor de un millón de pesos y cubre daños de cristales, vidrios o espejos por rotura, rajadura e incluye la colocación. Y, para quien sufre un corte de energía y tenía alimentos en el freezer y los perdió, hay una cobertura poco costosa que reembolsa “perdidas de alimentos perecederos almacenados en el freezer dentro del domicilio”, cuyo monto de indemnización sería como una compra en el supermercado.

Los chicos tienen acceso a artefactos tecnológicos desde una corta edad y el riesgo de caída o daño es mayor en manos de ellos Pch.vector en Freepik

Una extensión gratuita del seguro de hogar es “el beneficio adicional sobre la vivienda de veraneo alquilada, De esta manera con un contrato de alquiler puedo extender mi propia cobertura a donde voy a quedarme, es sin costo y está especificado en el cotizador. Tiene los mismos límites y cobertura que el domicilio principal o vivienda permanente en la República Argentina”, afirmó el representante de Zúrich.

En cuanto a los precios de las pólizas contratadas, es común que el cliente opte por la actualización automática que sigue el Índice del Costo de la Construcción (ICC) y se pueden revisar las sumas aseguradas las veces que requiera en el año.

“La actualización por el ICC nos permite no dejar desprotegido ni infra asegurado a los dueños de los hogares. Por Ley de Seguros para tener cobertura se tiene que pagar la póliza, es un contrato. Acerca de los seguros de hogar, suceden entre 800 y 900 siniestros mensuales de este tipo”, concluye Zoladz.