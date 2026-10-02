Guillermo Longhi, presidente del Colegio de Escribanos: “Nuestra intervención permite advertir riesgos y prevenir conflictos”

Una persona mayor que quiere decidir cómo será cuidada. Una familia que necesita proteger los derechos de sus hijos. Alguien que lleva años viviendo en una casa y todavía espera regularizar su situación. En esas preocupaciones cotidianas se expresa una necesidad común: contar con orientación y herramientas jurídicas para vivir con mayor tranquilidad.

Este 2 de octubre, Día Internacional del Notariado, nos invita a mirar nuestra profesión desde ese lugar. La seguridad jurídica adquiere un sentido concreto cuando ayuda a una persona a comprender lo que firma, preservar su patrimonio o hacer respetar su voluntad.

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Los escribanos escuchamos con responsabilidad, asesoramos con imparcialidad y explicamos las consecuencias de cada decisión. Nuestra intervención permite advertir riesgos y prevenir conflictos que, una vez desatados, pueden tener un costo económico y emocional muy alto. Esa tarea exige conocimiento del derecho y atención a las circunstancias de cada persona.

La responsabilidad es especialmente importante ante situaciones de vulnerabilidad. En el caso de las personas mayores, contribuimos a que sus decisiones sean libres e informadas, prestamos atención a posibles presiones y respetamos su autonomía. La edad, por sí sola, no implica una pérdida de capacidad para decidir.

Por otro lado, los actos de autoprotección ofrecen una herramienta valiosa: permiten dejar expresadas preferencias sobre cuidados y otras cuestiones personales para el supuesto de que, en el futuro, resulte imposible comunicar la propia voluntad. Anticipar esas decisiones también puede dar orientación a los seres queridos en momentos difíciles.

Para las personas con discapacidad, estamos comprometidos en facilitar la comprensión y la comunicación, contemplamos los apoyos que correspondan y respetamos su voluntad y sus preferencias. En los asuntos que involucran a niños, niñas y adolescentes, contemplamos su derecho a ser escuchados y su autonomía progresiva, al asesorar sobre cuestiones familiares o patrimoniales que los afectan.

Pero el compromiso no es solo individual sino también institucional. Por ello, desde el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires impulsamos espacios de formación sobre estas problemáticas. Porque proteger derechos requiere preparación permanente y una mirada capaz de reconocer necesidades diferentes.

Ese compromiso también se expresa en la escrituración social. Desde hace décadas, el notariado bonaerense trabaja junto con el Estado provincial en la regularización dominial de viviendas, iniciativa que ya ha beneficiado a miles de familias y que es una referencia en la temática a nivel mundial.

En todas las situaciones mencionadas anteriormente, nuestra profesión encuentra su razón de ser. Un rol y una función social que en este 2 de octubre queremos reafirmar una vez más.

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Garantizamos los derechos de la ciudadanía en cada acción que desarrollamos: en la escucha que permite advertir un temor, en la explicación que despeja una duda y en el asesoramiento que ayuda a tomar una decisión.

Una comunidad protege mejor a sus integrantes cuando los derechos pueden ejercerse en la vida cotidiana. Contribuir a que eso ocurra es nuestra responsabilidad como notariado.

El autor es el presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.