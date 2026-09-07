Inquilinos con mascotas: los barrios de CABA donde es más fácil encontrar alquiler

Imaginate que después de visitar diferentes sitios online, caminar la ciudad y recorrer barrios buscando el mejor departamento para alquilar, encontrás el ideal: buena luz, ubicación estratégica, los ambientes que necesitás y un precio que entra en tu presupuesto, pero, justo cuando vas a cerrar el contrato, surge una pregunta que para vos es clave y el propietario te dice que no. Todo puede desmoronarse.

“¿Aceptan mascotas?” En una sociedad donde hay más animales domésticos que niños y la oferta de departamentos es cada vez más amplia, no dar una respuesta afirmativa puede convertirse en la trampa que deje un inmueble vacío mucho más tiempo del previsto.

Y, según los datos, esto puede convertirse en un problema. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ya no hay discusión: los perros y gatos son un componente cada vez más esencial de los hogares porteños, hasta el punto de superar en número a los niños de hasta 14 años.

Los perros y gatos son un integrante cada vez más esencial de los hogares porteños

Según el último censo llevado a cabo por la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, en los hogares porteños conviven 493.676 perros y 368.176 gatos, lo que suma un total de 861.852 mascotas en CABA.

Esta cifra contrasta con la población de niños hasta 14 años, que alcanza los 460.696, lo que revela que las mascotas superan a los niños en 401.156 individuos; número que se traduce en: unos 16 perros y casi 12 gatos por cada 100 habitantes en la ciudad.

Este fenómeno no es anecdótico: responde a cambios culturales y demográficos donde los animales domésticos ocupan un rol central en la vida de las personas, aportando compañía, bienestar emocional y una nueva dimensión de “integrantes de la familia”.

Encontrar un departamento donde se pueda ingresar con un perro o gato es un requisito cada vez más indispensable que los propietarios o el consorcio acepte. Pero, el gran problema surge justamente en este punto: en la búsqueda del inmueble.

Una dificultad que llama la atención: la mayoría de los avisos no dice nada

Buscar un departamento para compartir con un perro o un gato en la ciudad de Buenos Aires tiene una dificultad que no aparece en ningún filtro: la mayoría de los avisos no dice nada. Sobre 105.580 publicaciones de alquiler en todo el país en los últimos 90 días, el 73,9% no menciona a las mascotas, de acuerdo a un relevamiento realizado por la plataforma Roomix. No los acepta ni los rechaza: simplemente no informa sobre ellos.

Pero, al centrarse en los que sí lo hacen, son alrededor de 19.000 los que declaran que aceptan, el 18,2% del total de avisos. De ese universo, aproximadamente 14.000 lo aclaran como atributo y solo 5000 lo tienen en la descripción. “Escribir sobre mascotas en un aviso de alquiler es casi escribir para decir que no”, explicaron en el informe.

Fotos de situaciones para nota de barrios "pet friendly" Fabián Marelli

El barrio que lidera la oferta

De acuerdo al relevamiento, en la ciudad de Buenos Aires, Palermo encabeza el ranking de los barrios que declaran aceptar mascotas, con 1164 avisos. Lo siguen Belgrano (597), Recoleta (470) y Caballito (437).

Es la respuesta directa a la pregunta de dónde hay más para elegir, aunque conviene leerla con una advertencia: son también los barrios que más publican de todo, así que el ranking sigue de cerca al tamaño del barrio más que a la disposición de los propietarios.

Los barrios que más mascotas aceptan

También, los barrios del sur y el oeste (Villa Santa Rita, Villa Lugano, La Boca, Parque Avellaneda, Mataderos) aceptan mascotas bastante más que el eje que va de Retiro al microcentro.

Pero la brecha más pronunciada no se encuentra en los barrios sino entre los tipos de propiedad que acepta. En las casas publicadas, por ejemplo, el 70,3% de los avisos que se pronuncian acepta mascotas; en departamentos, el 34,4%; los PH quedan en el medio, con 42,8%.

La causa aparece textual en los avisos, una y otra vez: “No admite mascotas por reglamento de copropiedad”. Muchas veces, a pesar de que parezca lo contrario, no es una decisión del dueño del inmueble, sino una restricción del edificio en sí, y eso explica buena parte de la geografía: los barrios donde más se acepta son los de casas y PH.

El gato entra; el perro se negocia

Sobre los 5.023 avisos que declaran en la descripción aceptar mascotas se puede leer, además, qué animal permiten. Y cuando lo aclaran, casi siempre es para dejar entrar al gato: 248 avisos aceptan únicamente gatos contra 45 que aceptan únicamente perros, una relación de más de cinco a uno. Aparece literal en las publicaciones: “Se aceptan únicamente gatos como mascota”, “mascota puede ser gato”, “apto mascota (gato)”.

El permiso, además, rara vez es completo. El 27,6% de los avisos que aceptan pide que la mascota sea chica (“pequeña”, “de porte chico”, “hasta X kilos”) y el 11,5% aclara que se admite una sola. Uno de cada tres permisos viene con alguna condición.

Los barrios más pet friendly

Algunos barrios de la ciudad dieron un paso más y se consolidaron como polos pet friendly, con infraestructura, espacios públicos y dinámicas cotidianas que facilitan la convivencia con animales. Son zonas donde hay circuitos seguros para caminar, plazas con caniles, comercios que permiten el ingreso con mascotas y edificios que se adaptan a este estilo de vida.

Recoleta, Palermo, Caballito, Belgrano y Saavedra se destacan por concentrar una mayor cantidad de plazas, caniles y espacios que admiten mascotas. La cercanía entre áreas verdes y la oferta de lugares donde las mascotas sean aceptadas amplían las posibilidades de paseo y de tiempo compartido, algo clave en una ciudad donde cada vez más familias conviven con animales.

Los avisos tienden a declarar que aceptan gatos antes que perros (Foto: FreeP¡CK)