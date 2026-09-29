Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid: “Que me avisen a partir de qué edad se puede no pagar el alquiler”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP) definió como “sectarias” y “profundamente ideológicas” algunas de las propuestas de vivienda planteadas a raíz del desahucio de Maricarmen, e ironizó con la posibilidad de que los inquilinos puedan quedarse sin pagar en una vivienda en función de su edad.

“Que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar y, a lo mejor, en la próxima manifestación de inquilinas me sumo”, dijo este lunes, durante la inauguración del Madrid Investment Forum en Forbes House. Una declaración que llega tras el desalojo, a los 87 años, de Maricarmen, que provocó una inédita movilización en busca de soluciones para el problema de la vivienda y para que ella singularmente pudiera mantener su departamento.

Isabel Diaz Ayuso criticó las manifestaciones que se realizaron luego del desalojo, a los 87 años, de Maricarmen Europa Press News - Europa Press

La octogenaria, en todo caso, siempre pagó su alquiler, según admite la empresa propietaria del inmueble. En una intervención posterior, la presidenta aseguró que se refería “a las ocurrencias políticas de la semana (en referencia a las medidas que se plantean en vivienda)” y no al desalojo, viendo “una burda manipulación” contextualizar sus palabras con el lanzamiento.

María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, es una pensionada de 87 años que este 23 de septiembre fue finalmente desalojada de su vivienda Europa Press News - Europa Press

Con el telón de fondo de la acampada en la Puerta del Sol, del desalojo de la octogenaria Maricarmen y de las negociaciones para que este martes el Gobierno de España apruebe un decreto con medidas para facilitar el acceso a la vivienda, Ayuso se ha expresado con la máxima dureza.

“Se está promoviendo un festival de ocurrencias para intentar solucionar lo que no se ha hecho en todo este tiempo”, dijo, señalando la responsabilidad del Gobierno de España (PSOE y Sumar) en políticas de vivienda. “Vemos propuestas cuando menos sectarias, profundamente ideológicas, como por ejemplo proponer expropiar viviendas o ya directamente que el inquilino se quede en ellas si tiene una edad determinada”, añadió Ayuso.

El desalojo de Maricarmen provocó una inédita movilización en busca de soluciones para el problema de la vivienda Gabriel Luengas - EUROPA PRESS DPA

“Yo pido que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar mi alquiler para ya quedarme en ella (en la vivienda), y a lo mejor en la próxima manifestación de inquilinos me sumo y pido ya quedarme y subrogarme el derecho que no tengo a cambiarle las reglas del juego a las personas que me han abierto las puertas de su casa y me han dejado temporalmente su propiedad porque hemos tenido entre medias un contrato”, ironizó. Y remató: “Pasa cuando no hay Estado de derecho; rige la ley de la selva. Y acaban los ciudadanos enfrentados”.

Además, Ayuso criticó que el Gobierno de España no impidiera la acampada frente a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño, que ya hace 15 años fue el epicentro de las movilizaciones sociales del 15-M.

Hubo un acampe frente a la Real Casa de Correos Manu Fernandez - AP

“Nosotros en esta Comunidad, donde defendemos el rigor jurídico, la separación de poderes, la seguridad, el Estado de derecho, nos oponemos a tener que ver cómo la Puerta del Sol está ahora mismo en un escenario que hace polvo a los comerciantes de toda la plaza y aledaños, y también a la normalidad de un lugar que es atractivo para el turismo, para los vecinos y para todos”, concluyó.