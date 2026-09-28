Neuquén: cuánto cuesta comprar y alquilar un departamento en septiembre 2026

La Patagonia volvió a ganar protagonismo en el mapa argentino, con Neuquén como epicentro de una transformación impulsada por la actividad energética y el crecimiento urbano. Ese dinamismo también se trasladó al mercado inmobiliario, donde los valores de los alquileres ya muestran diferencias significativas frente a la Ciudad de Buenos Aires.

En concreto, alquilar un departamento de dos ambientes en la ciudad de Neuquén es un 62,5% más caro que uno equivalente en CABA, según un informe de Mirando.ai, una startup de inteligencia de mercado para el sector inmobiliario. Mientras que en la capital neuquina la oferta ronda los $1.300.000 mensuales, en la ciudad de Buenos Aires una unidad similar se encuentra cerca de los $800.000.

La diferencia no se limita a los dos ambientes: alquilar un departamento en Neuquén resulta más caro que en Buenos Aires en todas las tipologías analizadas. Según el informe, los precios promedio son:

Monoambiente:

Neuquén: $1.100.000

CABA: $650.000

Dos ambientes:

Neuquén: $1.300.000

CABA: $800.000

Tres ambientes:

Neuquén: $1.950.000

CABA: $1.300.000

Cuatro ambientes o más:

Neuquén: $2.750.000

CABA: $2.340.000

Un monoambiente neuquino se publica 69% más caro que uno porteño, mientras que en los departamentos de dos dormitorios la diferencia alcanza el 50% Mirando.ai

Un monoambiente neuquino se publica 69% más caro que uno porteño, mientras que en los departamentos de dos dormitorios la diferencia alcanza el 50% . “Parte de esa brecha se explica por el tamaño —los departamentos de Neuquén son algo más grandes—, pero medida por metro cuadrado la diferencia sigue siendo grande”, declaran desde el relevamiento, y detallan: $ 29.167 por m² para un departamento de dos ambientes en Neuquén frente a $ 20.444 en CABA, una diferencia del 43%.

Parte de la brecha de precio de m2 se explica por el tamaño ya que los departamentos de Neuquén son algo más grandes Gentileza La Mañana de Neuquén

Solo en los departamentos de tres o más dormitorios la brecha se achica: 17% en el alquiler mensual y 11% al medir el precio por metro cuadrado.

¿Qué pasa con el metro cuadrado de venta?

Mientras que en los alquileres la diferencia entre CABA y Neuquén es amplia, la brecha se reduce considerablemente cuando se analizan los precios de venta. El metro cuadrado de un departamento en Neuquén se publica a US$3034, es decir un 7% más caro que en CABA, donde ronda los US$2827.

En concreto, los precios medios son:

Monoambiente:

Neuquén: US$100.078. Precio por m²: US$3073

CABA: US$95.000. Precio por m²: US$2893

Dos ambientes:

Neuquén: US$159.000. Precio por m²: US$3225

CABA: US$121.324. Precio por m²: US$2907

Tres ambientes:

Neuquén: US$230.000. Precio por m²: US$2974

CABA: US$178.000. Precio por m²: US$2680

Cuatro ambientes o más:

Neuquén: US$290.000. Precio por m²: US$2301

CABA: US$323.340. Precio por m²: US$2778

Mientras que en los alquileres la diferencia entre CABA y Neuquén es amplia, la brecha se reduce considerablemente cuando se analizan los precios de venta Mirando.ai

Sin embargo, hay un factor clave para interpretar estos valores: la composición de la oferta es muy diferente en ambas ciudades. “La mitad de los departamentos en venta en Neuquén que informan año de realización, fueron construidos en 2023 o después; en CABA, la mitad es anterior a 2011″, resaltan desde Mirando.ai, y agregan que Neuquén concentra una mayor proporción de edificios nuevos o a estrenar, un segmento que suele tener precios por metro cuadrado más elevados.

La composición de la oferta es muy diferente en ambas ciudades Santiago Filipuzzi

En este sentido, es importante analizar el año de construcción de los departamentos disponibles en las dos ciudades:

Construcción antes del 2000:

Neuquén: 124 departamentos, con un precio de US$1806/m²

CABA: 32.837 departamentos, con un precio de US$2139/m²

Construcción entre el 2000 al 2017:

Neuquén: 143 departamentos, con un precio de US$2529/m²

CABA: 10.309 departamentos, con un precio de US$2981/m²

Construcción entre el 2018 al 2023:

Neuquén: 148 departamentos, con un precio de US$3227/m²

CABA: 4724 departamentos, con un precio de US$3125/m²

Construcción del 2024 en adelante:

Neuquén: 366 departamentos, con un precio de US$3205/m²

CABA: 27.757 departamentos, con un precio de US$3384/m²

“Comparando edificios de la misma edad, Neuquén no es más caro que Buenos Aires para comprar: es prácticamente igual en lo construido desde 2018 y entre un 15% y un 16% más barato en lo anterior”, explican desde el relevamiento y detallan que en el promedio general de Neuquén resulta más elevado porque casi la mitad de los departamentos en venta que informan su año de construcción corresponde a unidades terminadas desde 2024 en adelante.

Neuquén en la mira para inversores

La rentabilidad de un monoambiente en Neuquén es de 8,2%; y en CABA es de 5,8% Mercedes Christello

La combinación entre precios de venta relativamente similares y alquileres considerablemente más altos, tiene un efecto directo sobre la rentabilidad. Según el relevamiento, el retorno bruto de un departamento en Neuquén supera al de CABA en todas las tipologías analizadas:

Monoambiente:

Neuquén: 8,2%

CABA: 5,8%

Dos ambientes:

Neuquén: 7,2%

CABA: 5,6%

Tres ambientes:

Neuquén: 7,4%

CABA: 6%

Cuatro ambientes o más:

Neuquén: 8,1%

CABA: 6%

En promedio, la rentabilidad bruta alcanza el 7,2% en Neuquén, frente al 5,8% de la Ciudad de Buenos Aires.

En promedio, la rentabilidad bruta alcanza el 7,2% en Neuquén, frente al 5,8% de la Ciudad de Buenos Aires Mirando.ai

La diferencia también se sostiene cuando se comparan las propiedades de antigüedad similar: 7,4% contra 6,1% en lo construido desde 2024; 7,2% contra 5,8% entre 2018 y 2023; 8,4% contra 5,9% entre 2000 y 2017; y 10,1% contra 6,8% en lo anterior a 2000.

Barrio por barrio

El mercado de departamentos de Neuquén presenta una fuerte concentración geográfica, ya que hay cuatro barrios, que reúnen el 71% de los departamentos en venta de la ciudad, según afirman desde Mirando.ai. Las cuatro zonas son:

Área Centro Este,

Terrazas del Neuquén,

Santa Genoveva

Área Centro Oeste

En los cuatro casos las propiedades se publican por encima de US$3000/m2. Santa Genoveva es la opción más cara: su cuartil más barato arranca en US$ 3080/m2, por encima de la mediana de toda la ciudad.

El mercado de departamentos de Neuquén presenta una fuerte concentración geográfica Mirando.ai

En el mercado de casas, en cambio, los valores cuentan otra historia. El metro cuadrado de una vivienda en venta se publica a una mediana de US$1582, la mitad que el de un departamento, mientras que el precio mediano de una casa en la ciudad es de US$ 255.000 para una superficie de 166 m².

Entre los barrios con al menos 20 casas en venta, los que concentran las propiedades con valores más elevados son Rincón de Emilio, con US$400.000 de mediana; Río Grande, con US$367.000; y Santa Genoveva, con US$ 320.000.

Una comparación provincial

Al comparar la Ciudad de Neuquén con el resto de las ciudades de la provincia los precios de Neuquén capital se mantienen entre los más elevados, aunque no lideran el ranking de venta.

San Martín de los Andes y Villa La Angostura, presentan valores superiores:

San Martin de los Andes: US$3635/m²

Villa La Angostura: US$3125/m²

Neuquén: US$3034/m²

Plottier: US$2719/m²

Centenario: US$2131/m²

Sin embargo, si lo comparación se realiza teniendo en cuenta el alquiler, el ranking queda compuesto por: