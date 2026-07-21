Justin Bieber: así es el departamento de US$12 millones que compró en Nueva York

La estrella del pop y su esposa, empresaria, compraron un apartamento en un edificio de lujo a orillas del río Hudson
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El cantante pop Justin Bieber, que actuó en los premios Grammy a principios de este año, y su esposa, Hailey Bieber, fundadora de la marca de cosméticos Rhode —que se vendió por mil millones de dólares el año pasado— compraron un lujoso departamento en West Village, Nueva York. La noticia de la venta fue publicada inicialmente por The Wall Street Journal .
La pareja compró un condominio de cuatro habitaciones y cuatro baños y medio, en el número 160 de Leroy , un edificio de lujo de 15 plantas diseñado por el estudio de arquitectura suizo Herzog & de Meuron.
Los registros de propiedad confirman que la pareja pagó US$12 millones y utilizó una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) para la transacción.
El apartamento de 259 metros cuadrados cuenta con dos cocinas: una abierta ideal para recibir invitados, con encimeras de mármol y armarios de madera de alerce de estilo escandinavo, y una segunda cocina de chef con armarios de acero inoxidable y aluminio mate. La suite principal tiene vistas al río Hudson y un baño privado con bañera de mármol.
El edificio, diseñado por Ian Schrager , fundador de Studio 54 y hotelero , tiene una forma sinuosa que otorga a cada uno de los 57 apartamentos una distribución única y vistas diferentes. Cuenta con varios ascensores privados, ventanales de triple acristalamiento de suelo a techo, una piscina de 21 metros y servicio de conserjería a tiempo completo. En 2018, el multimillonario Michael Rubin, magnate del sector deportivo, compró un ático en el mismo edificio por 43,5 millones de dólares.
La gestión de la publicación estuvo a cargo de Adam Heller, Amanda Rosenberg y Michael Gavin, de la Heller Organization.
La mansión de Kylie Jenner tiene un 20 por ciento de descuento
La compra de Justin no es la única novedad en el mercado inmobiliario de las celebridades.
Aproximadamente seis meses después de poner a la venta su moderna casa en Los Ángeles por US$48 millones, la estrella de la telerrealidad, Kylie Jenner, ha rebajado el precio a US$38,5 millones, una reducción de casi US$10 millones. La noticia de la rebaja fue publicada inicialmente por Realtor.com. Recientemente, la Sra. Jenner fue noticia por asistir en primera fila a los codiciados partidos de las finales de la NBA de los Knicks junto a su novio, el actor Timothée Chalamet.
La Sra. Jenner compró la mansión en Holmby Hills, al norte de Beverly Hills, por US$36,5 millones en 2020, lo que significa que aún obtendría una modesta ganancia si la casa se vende al precio solicitado. La vivienda, de 1426 metros cuadrados, cuenta con siete dormitorios y 14 baños (nueve completos y cinco medios baños). Dispone de una cancha de pickleball, una cancha de baloncesto y está rodeada por altos muros.
La gestión de este anuncio corre a cargo de Ginger Glass en Compass.