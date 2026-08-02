Justin Bieber: la inversión inmobiliaria de US$12 millones que refleja la pasión del cantante por los ladrillos

El cantante pop Justin Bieber, que actuó en los premios Grammy a principios de este año, y su esposa, Hailey Bieber, fundadora de la marca de cosméticos Rhode —que se vendió por mil millones de dólares el año pasado— compraron un lujoso departamento en West Village, Nueva York. La noticia de la venta fue publicada inicialmente por The Wall Street Journal .

Justin y Hailey Bieber compra un apartamento de lujo en Manhattan con vistas al río Hudson Hudson Advisory

La pareja compró un condominio de cuatro habitaciones y cuatro baños y medio, en el número 160 de Leroy , un edificio de lujo de 15 plantas diseñado por el estudio de arquitectura suizo Herzog & de Meuron.

Los registros de propiedad confirman que la pareja pagó US$12 millones y utilizó una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) para la transacción.

La pareja compró un condominio de cuatro habitaciones y cuatro baños y medio Hudson Advisory

El departamento está en un edificio de lujo de 15 plantas diseñado por el estudio de arquitectura suizo Herzog & de Meuron Hudson Advisory

El apartamento de 259 metros cuadrados cuenta con dos cocinas: una abierta ideal para recibir invitados, con encimeras de mármol y armarios de madera de alerce de estilo escandinavo, y una segunda cocina de chef con armarios de acero inoxidable y aluminio mate. La suite principal tiene vistas al río Hudson y un baño privado con bañera de mármol.

Los registros de propiedad confirman que la pareja pagó US$12 millones Hudson Advisory

El edificio, diseñado por Ian Schrager , fundador de Studio 54 y hotelero , tiene una forma sinuosa que otorga a cada uno de los 57 apartamentos una distribución única y vistas diferentes. Cuenta con varios ascensores privados, ventanales de triple acristalamiento de suelo a techo, una piscina de 21 metros y servicio de conserjería a tiempo completo. En 2018, el multimillonario Michael Rubin, magnate del sector deportivo, compró un ático en el mismo edificio por 43,5 millones de dólares.

El apartamento de 259 metros cuadrados cuenta con dos cocinas Hudson Advisory

La gestión de la publicación estuvo a cargo de Adam Heller, Amanda Rosenberg y Michael Gavin, de la Heller Organization.

La suite principal tiene vistas al río Hudson y un baño privado con bañera de mármol Hudson Advisory

La mansión de Kylie Jenner tiene un 20 por ciento de descuento

La compra de Justin no es la única novedad en el mercado inmobiliario de las celebridades.

Aproximadamente seis meses después de poner a la venta su moderna casa en Los Ángeles por US$48 millones, la estrella de la telerrealidad, Kylie Jenner, ha rebajado el precio a US$38,5 millones, una reducción de casi US$10 millones. La noticia de la rebaja fue publicada inicialmente por Realtor.com. Recientemente, la Sra. Jenner fue noticia por asistir en primera fila a los codiciados partidos de las finales de la NBA de los Knicks junto a su novio, el actor Timothée Chalamet.

La propiedad en venta de Kylie Jenner se encuentra en Holmby Hills Realtor.com

La Sra. Jenner compró la mansión en Holmby Hills, al norte de Beverly Hills, por US$36,5 millones en 2020, lo que significa que aún obtendría una modesta ganancia si la casa se vende al precio solicitado. La vivienda, de 1426 metros cuadrados, cuenta con siete dormitorios y 14 baños (nueve completos y cinco medios baños). Dispone de una cancha de pickleball, una cancha de baloncesto y está rodeada por altos muros.

La empresaria compró la mansión en abril de 2020 por US$26,5 millones Realtor.com

La casa tiene 1426 metros cuadrados, siete habitaciones y |4 baños Realtor.com

La gestión de este anuncio corre a cargo de Ginger Glass en Compass.