La decisión de Taylor Swift que intrigó a sus fans sobre su relación con la modelo Cara Delevingne

Son muchas las personas que han destacado el gran corazón que tiene Taylor Swift. Una de ellas ha sido su gran amiga Cara Delevingne, quien, en una entrevista recientemente publicada, reveló que la cantante de Estados Unidos permitió que viviera un tiempo en su casa. ¿Cuál fue el motivo de esa decisión? Aquí podrás averiguarlo.

Resulta que la modelo y actriz británica conversó con Nikki Glaser y ese diálogo fue compartido en Interview Magazine. Ahí ambas hablaron sobre distintos temas. Uno de los que generó mucho interés fue el abordado por la propia Cara, instantes después de asegurar que Taylor “es una de las personas más divertidas e inteligentes”.

La gran casa de playa de Taylor Swift en Rhode Island

Y es que luego de esas palabras indicó que podría burlarse de ella, porque vivió con su amiga por un tiempo. Eso impactó a Glaser. “Oh, Dios mío”, dijo. Acto seguido, Cara dio a conocer el motivo por el que se mudó con la intérprete de ‘All Too Well’.

“Me cuidó muy bien”

“Estaba pasando por una ruptura muy terrible y ella me dejó vivir con ella. Somos personas muy diferentes. Ella es muy hogareña, por lo que me cuidó muy bien, pero nos metimos en… no problemas, pero definitivamente la llevé a un viaje un poco salvaje. Hacerla sonrojar sería genial”, contó la modelo y actriz británica.

La cantante y compositora, además de millones de fans que consolidó con su “The Eras Tour”, tiene numerosas propiedades en distintos puntos de Estados Unidos VALERIE MACON - AFP

“Esa es la cumbre de las amigas y tú lo lograste”, recalcó Glaser tras escucharla. Las palabras de Cara fueron bien recibidas por los fanáticos de Taylor, quienes aprovecharon para, una vez más, resaltar que la cantante es una gran persona que hace todo lo que está a su alcance para ayudar a sus seres queridos.

Por César Quispe

El Comercio (Ecuador)