La historia detrás de un emblemático y famoso edificio de Nueva York que perdió su brillo

La incertidumbre sobre el Edificio Chrysler, ya en un estado financiero y físico cuestionable, crece a medida que se intensifican las batallas legales.

En 2019, RFR, una empresa de desarrollo con sede en Nueva York, y Signa, una empresa inmobiliaria austriaca, compraron el edificio Chrysler (pero no el terreno en el que se encuentra) por alrededor de US$150 millones. Firmaron un contrato de alquiler del terreno con Cooper Union, que es propietaria del terreno debajo del edificio. Como parte de los términos, RFR y Signa deben pagar millones de dólares en alquiler cada año a la universidad privada. Pero el año pasado, Signa se declaró en quiebra y RFR no ha pagado el alquiler desde mayo, según argumentó Cooper Union en la corte.

El lunes, Cooper Union solicitó a la Corte Suprema del Estado de Nueva York que ordene a un sheriff o alguacil de la ciudad retirar a RFR del edificio Chrysler.

“El hecho es que RFR y sus socios no han pagado el alquiler (que asciende a más de US$21 millones y sigue aumentando) y, por lo tanto, deben desalojar el edificio”, dijo John Ruth, vicepresidente de finanzas y administración de Cooper Union, en una declaración enviada por correo electrónico a The New York Times. Para 2024, el alquiler anual es de US$32,5 millones y aumentará a US$41 millones en 2028.

Cooper Union emitió un aviso de rescisión del contrato de locación en septiembre, y RFR también presentó una demanda contra Cooper Union, alegando que la universidad buscaba “iniciar un procedimiento de desalojo indebido y fatalmente defectuoso”.

El vestíbulo del edificio Chrysler en el centro de Manhattan GEORGE ETHEREDGE - NYTNS

Aby Rosen, cofundador de RFR, dijo a The Times en una declaración enviada por correo electrónico que el contrato de alquiler del terreno “no es sostenible ni económicamente viable”. Rosen enfatizó las dificultades que genera la cultura del trabajo desde casa y dijo que su empresa invirtió US$170 millones en mejoras de edificios y planes futuros.

Si bien se ha prestado mucha atención a la batalla por el Edificio Chrysler debido a su estatus histórico, “la situación no es particularmente sorprendente”, dijo Ruth Colp-Haber, directora ejecutiva de Wharton Property Advisors, una agencia de corretaje de bienes raíces.

En cierto modo, la desgracia actual del edificio Chrysler es parte de la crisis inmobiliaria comercial impulsada por la pandemia que el resto de la ciudad ha estado enfrentando. “Estos propietarios están atrapados en este brebaje de problemas”, dijo Colp-Haber. “Tenés la tasa de ocupación, que ha bajado. Están llegando menos inquilinos, pero todos los gastos han aumentado porque el costo de la construcción ha aumentado y estos edificios de oficinas antiguos siguen deteriorándose”.

Para los inquilinos del edificio Chrysler -las empresas y personas que tienen oficinas en el rascacielos- se avecina confusión y preocupación sobre el futuro del edificio.

Un icono pierde su brillo

Cuando adquirió el rascacielos, RFR, que también es propietaria del edificio Seagram en Park Avenue y del Hotel Paramount en Times Square, desarrolló amplios planes para revitalizar su espacio comercial y recuperar su histórico Cloud Club.

Luego llegó la pandemia. “Casi de inmediato, el alquiler del terreno del edificio Chrysler se volvió inasequible: los ingresos generados por el alquiler no superaron los gastos operativos, incluido el alquiler del terreno”, dijo Rosen. Agregó que la tasa de ocupación del edificio “ha caído precipitadamente” y que el espacio de oficinas está actualmente “casi la mitad vacío”.

Durante los meses previos al actual conflicto legal, el edificio ya se encontraba en un estado lamentable.

En julio, The Times publicó un artículo sobre el deterioro del edificio. Los inquilinos de las oficinas se quejaron de plagas de roedores, agua turbia que salía de las canillas y mala señal de telefonía móvil. La galería comercial del edificio estaba vacía, las grietas del techo del vestíbulo estaban cubiertas con cinta adhesiva y las puertas giratorias se atascaban con frecuencia.

Partes del techo se deterioraron y algunas de sus grietas están cubiertas por lo que parece ser cinta adhesiva New York Times

En los últimos cinco años, RFR ha intentado varias veces renegociar el contrato de alquiler del terreno con Cooper Union, pero la universidad rechazó todas las ofertas, dijo Rosen. En una presentación ante el tribunal, Cooper Union dijo que negoció con RFR de buena fe y que incluso llegaron a un acuerdo en 2023, pero RFR decidió no seguir adelante.

En una demanda legal presentada por RFR en la Corte Suprema del Estado de Nueva York, la empresa también afirmó que la forma en que Cooper Union manejó las protestas estudiantiles repelió a los inquilinos de las oficinas. “Algunos inquilinos del edificio Chrysler se han sentido tan indignados, consternados y disgustados que” intentaron rescindir sus contratos de alquiler o se negaron a prorrogarlos, afirmaba el documento. Cuando se le preguntó, RFR no especificó qué inquilinos se habían marchado. En su respuesta, Cooper Union calificó estas acusaciones de “irrelevantes, escandalosas y perjudiciales”.

Para la universidad, el problema actual con RFR y el edificio Chrysler es simple: el alquiler estaba pendiente y seguía sin pagarse.

Atrapado en el medio

En una declaración pública publicada el mes pasado, Malcolm King, presidente interino de Cooper Union, dijo que la universidad estaba contratando a la firma de administración de propiedades Cushman & Wakefield “para garantizar una transición sin problemas para el edificio y nuestros inquilinos que pagarán su alquiler directamente a Cooper Union”. Pero RFR siguió con un aviso que indicaba que los inquilinos de las oficinas aún debían pagar el alquiler a RFR, según una fuente cercana a la universidad, y algunos inquilinos, atrapados en medio de las consecuencias, están estresados y confundidos.

Los inquilinos de oficinas en el edificio Chrysler incluyen algunas grandes empresas como Creative Artists Agency, pero también varias empresas más pequeñas, como nuevas empresas tecnológicas, consultorios médicos y tiendas de diseño de interiores.

Mo Elyas, fundador de una empresa de enmarcado llamada Big Apple Art Gallery and Framing , dijo que estaba preocupado por el futuro de su oficina de una sola habitación en el edificio. “Acabo de firmar un contrato de alquiler a largo plazo, no estoy seguro de cómo va a resultar”, dijo. “Ahora estoy preocupado, mi presión arterial está subiendo”.

Emblema de Nueva York: el edificio Chrysler está perdiendo su brillo Hans Peter Lochmann - EFE

Si bien puede haber confusión en el momento actual, es poco probable que nada cambie a largo plazo para los inquilinos, dijo Colp-Haber. “Esto sucede todo el tiempo: se venden edificios y, por lo general, los contratos de alquiler se modifican con el edificio”.

Pero lo que se verá afectado, añadió, es la reputación del edificio emblemático. La percepción pública que rodea al edificio Chrysler “afecta el alquiler futuro y los ingresos futuros del edificio”, dijo Colp-Haber. Como agente inmobiliario comercial, “simplemente estoy pensando: ¿realmente quiero poner a uno de mis valiosos clientes en ese edificio?”

Por Anna Kodé

The New York Times