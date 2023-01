Compra insólita: un aviso de una casa incendiándose logra que se venda por US$1,5 millones tal como quedó

escuchar

La mansión Franklin en Tennessee, Estados Unidos, se incendió en septiembre pasado después de que un trabajador de la construcción llamara al 911 para reportar una explosión. Quien diría que meses después la propiedad sería no solamente promocionada con una foto donde está envuelta en llamas sino también adquirida en esas deplorables condiciones por US$1,5 millones, incluso un precio un poco más alto que el promedio en el área que es de US$1,1 millones.

La mansión de Tennessee salió a la venta después de su incendio Zillow

El fuego derrumbó el techo de la casa antes de que los bomberos pudieran apagarlo. Como conscuencia, el vestíbulo quedó completamente destruido, con montones de escombros en el piso, el aislamiento sobresalído de las paredes y un candelabro quemado.

La propiedad, aunque sufrió daños graves, no fue completamente destruida por el incendio. Zillow

Sin embargo, y a pesar de todos los daños, cuando publicaron la propiedad en el portal inmobiliario Zillow, esta mansión de dos hectaras y una casa de huéspedes (que no fue tocada por las llamas) se vendía “tal como está”. Las fotos, que no escondían de ninguna manera los desastres ocurridos, no fueron problema para que, a pesar del alto precio, la mansión se comercializara como un lugar para “construir la casa de sus sueños”.

La publicación proponía ahorrar decenas de miles de dólares sin las tarifas de impacto del condado de Williamson y se calificó como una “oportunidad rara” de poseer la casa de Winslow Road, que no fue completamente destruida por el incendio.

Usaron fotos de los cimientos en la publicación porque querían “ser transparentes” con los compradores. Zillow

“¡Vistas abiertas desde la cima de la colina!”, decía la publicación, así como mensajes alentadores como que “aún se pueden salvar muchas cosas del fuego, incluidos los cimientos completos, los porches, los patios, el paisajismo y la vida al aire libre”.

La agente de bienes raíces que vendía la casa comentó sobre la decisión de usar las fotos del incendio porque querían “ser transparentes” sobre la historia de la casa y mostrar que aún se podría devolver a su esplendor si alguien decidiera reconstruirla.

El nuevo propietario prometió publicar las imágenes de su restauración. Zillow

La mansión, que fue vista 194.000 veces y guardada por casi 4000 usuarios en la plataforma antes de que fuera adquirida, se vendió en US$1,5 millones en tan sólo cuatro días, según el noticiero Telemundo.

