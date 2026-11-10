La paradoja de Maserati: tendrá una isla de lujo en Dubái con viviendas desde US$408.000, pero no se puede acceder en auto

Maserati llevará su sello italiano a una isla residencial en Dubái. La automotriz anunció una alianza con Samana Collecta, la nueva marca de alta gama de Samana Developers, para desarrollar Maserati Island, un complejo en la isla que representa a España dentro de The World Islands, el archipiélago artificial ubicado frente a la costa de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Presentado el 9 de noviembre, el emprendimiento trasladará la identidad de la firma a viviendas, interiores y espacios comunes.

Maserati Island es un complejo en la isla que representa a España dentro de The World Islands en Dubai Maserati

La escala del proyecto excede la de un edificio de marca: el plan reúne 840 departamentos, siete villas sobre el agua y otras dos integradas a la vegetación, denominadas tree villas. La primera etapa comercial comprenderá 232 unidades, con opciones que van desde monoambientes hasta departamentos de cuatro dormitorios, con piscinas privadas y vistas abiertas al mar, según el anuncio oficial. Las entregas comenzarán, de acuerdo con el cronograma previsto, en 2030.

“Con Maserati Island, hemos dado un paso importante en el camino que comenzó con Casa Maserati”, afirmó Santo Ficili, CEO de Alfa Romeo y Maserati. El ejecutivo explicó que la alianza busca trasladar los valores de diseño y la atención al detalle de la automotriz a una experiencia residencial.

El plan reúne 840 departamentos, siete villas sobre el agua y otras dos integradas a la vegetación Maserati

La primera etapa comercial comprenderá 232 unidades, con opciones que van desde monoambientes hasta departamentos de cuatro dormitorios Maserati

Cuánto costarán las propiedades

Los precios iniciales se ubican aproximadamente en los US$408.000 y el valor bruto del desarrollo por encima de los 4000 millones de dirhams, equivalentes a unos US$1090 millones, según Luxurylaunches, que cita información de Gulf News.

El mismo medio señala que los departamentos se distribuirán en seis edificios de planta baja y cuatro pisos. Sus nombres recuperarán modelos de la automotriz: Mistral, Ghibli, Bora, Levante, Grecale y Shamal. Así, la referencia a los autos formará parte también de las direcciones del complejo.

En los interiores, la conexión con Italia estará a cargo del arquitecto Carlo Colombo, de A++ Studio. El diseño incorporará cuero, madera trabajada y mobiliario de la colección Giorgetti Maserati Edition, surgida de la colaboración entre ambas marcas en 2025.

Los departamentos se distribuirán en seis edificios de planta baja y cuatro pisos Maserati

En los interiores, la conexión con Italia estará a cargo del arquitecto Carlo Colombo, de A++ Studio Maserati

Una propuesta para vivir todo el año

La apuesta comercial apunta a quienes buscan establecer una residencia permanente en la isla. Por eso, a las instalaciones recreativas se sumarán espacios de coworking, locales comerciales y servicios de conserjería, según detalla Curly Tales. La intención es ofrecer infraestructura para combinar trabajo y vida cotidiana dentro del desarrollo.

La oferta de amenities incluirá playas privadas, una laguna central, piscinas, un club de playa y un restaurante italiano flotante. También están previstos spas, áreas de entrenamiento cubiertas y al aire libre, y una marina destinada a deportes acuáticos.

La oferta de amenities incluirá playas privadas, una laguna central, piscinas, un club de playa y un restaurante italiano flotante Maserati

La isla carece de un puente o acceso vial y se proyecta un servicio de yates con salidas cada 30 minutos Maserati

La conexión con Dubái será una de las particularidades de la propuesta. Luxurylaunches informa que la isla carece de un puente o acceso vial y que se proyecta un servicio de yates con salidas cada 30 minutos. El punto de embarque en tierra firme y la duración del recorrido todavía no fueron anunciados. Para quienes evalúen mudarse, ese traslado será tan relevante como la distribución del departamento: formará parte de la rutina diaria de regreso a casa.