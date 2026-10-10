Hallan la casa abandonada de un piloto de rally y descubren una inesperada cápsula del tiempo

Una casa abandonada en Italia se convirtió en una inesperada cápsula del tiempo del mundo de los rallyes, ya que en su interior, aficionados a la exploración urbana, encontraron trofeos, fotografías, revistas especializadas, herramientas, neumáticos, repuestos y varios vehículos, entre ellos un Peugeot 106 Rallye N1 rojo que parece haber quedado a medio reparar.

Así se ve el Peugeot 106 Rallye N1 rojo que parece haber quedado a medio reparar Instagram

Las imágenes fueron difundidas en Instagram por Urbex Market, cuyos integrantes aseguran que encontraron la propiedad abierta y que no forzaron puertas, ventanas, cerraduras ni barreras. Tampoco retiraron o movieron objetos y decidieron no revelar la ubicación exacta del lugar para evitar posibles actos de vandalismo o saqueos. Según los exploradores, la vivienda perteneció a Roberto Giacchetti, piloto italiano al que se atribuye una trayectoria vinculada a los rallyes. Entre sus resultados aparece un sexto lugar en la clasificación general del Rally della Neige del Levanco. Los registros deportivos también permiten confirmar que continuó compitiendo hasta 2018.

La vivienda perteneció a Roberto Giacchetti, piloto italiano al que se atribuye una trayectoria vinculada a los rallyes Instagram

Un garaje convertido en archivo de competición

El lugar parece haber funcionado durante años como una combinación de vivienda, taller, almacén y archivo personal. Junto a los vehículos aparecen fotografías de competiciones, trofeos, revistas, llantas, neumáticos Michelin y diferentes piezas utilizadas en los rallyes.

Junto a los vehículos aparecen fotografías de competiciones, trofeos, revistas, llantas, neumáticos Michelin y diferentes piezas Instagram

Entre los objetos también destaca un chaleco Sparco World Rally Champions y un parabrisas de competición con la inscripción “Peugeot 106”. Algunas fotografías muestran al pequeño Peugeot en plena competición, aunque la unidad que aparece en ellas, identificada con el dorsal 102, no sería la misma que permanece abandonada en la propiedad. El protagonista del hallazgo es un Peugeot 106 Rallye rojo, cubierto de polvo y aparentemente detenido durante algún proceso de reparación. El automóvil tiene las ruedas traseras desmontadas y su radiador se encuentra fuera de su lugar, mientras distintas piezas y componentes permanecen alrededor. Los documentos deportivos relacionan directamente a Giacchetti con un Peugeot 106 N1. En el Rally dei 2 Laghi de 2016 aparece inscrito con este modelo junto a Franca Regis Milano. Dos años después, en el Rally del Sebino, volvió a competir con un 106 N1, esta vez acompañado por Greta Pandiani.

En esa última participación conocida, Giacchetti terminó 17º de la clasificación general y consiguió el primer lugar de su categoría. El resultado confirma que el piloto seguía compitiendo con el pequeño Peugeot hasta hace apenas ocho años.

El Peugeot 106 que fue una escuela de pilotos

Presentado por Peugeot en 1991, el 106 tuvo poco después una versión Rallye que se convirtió en una alternativa muy atractiva para los pilotos privados. Su primera generación utilizaba un motor 1.3 de 100 CV y tenía un peso de apenas 825 kilos. Posteriormente llegó una versión con motor 1.6 de 103 CV. Su fórmula era sencilla: poco peso, un motor atmosférico y una configuración que obligaba a mantenerlo alto de revoluciones. Estas características hicieron del 106 Rallye una opción popular para quienes buscaban competir con un presupuesto relativamente contenido. La propiedad escondía, además, otros vehículos. Junto al Peugeot aparecen un Alfa Romeo GT, un Nissan X-Trail de primera generación y un SEAT Arosa 16V cuya luneta trasera lleva la inscripción “ROBIGIACH”, aparentemente relacionada con el apellido de Giacchetti.

También fue encontrada una Gilera CX 125, una peculiar motocicleta deportiva fabricada entre 1989 y 1991 y que actualmente es considerada una rareza entre los aficionados y coleccionistas.

Una historia que todavía tiene preguntas

El hallazgo permite reconstruir parte de la trayectoria de un piloto que mantuvo durante años una estrecha relación con los rallyes, pero también deja un misterio abierto: no se conoce qué ocurrió con Roberto Giacchetti ni por qué su propiedad terminó abandonada.