Los barrios de Buenos Aires donde el alquiler de un dos ambientes es el más barato: ranking actualizado

Aunque el mercado de alquileres se mantuvo con aumentos moderados en los últimos meses de 2025, el comienzo de 2026 trajo una aceleración en los precios. Durante el primer trimestre del año el valor medio en los alquileres subió un 14,1%, mientras que en mayo el incremento fue del 1,7%.

En este contexto, el precio medio de un departamento de dos ambientes se ubica en $848.509, mientras que un monoambiente se encuentra en $747.120, es decir, un 12% menos. La brecha se amplía al comparar con un tres ambientes, cuyo valor asciende a $1.140.599, un 34% más que el de dos ambientes.

El valor de alquiler de un tres ambientes es un 34% más que el de dos, con un precio de $1.140.599 Ricardo Pristupluk

En esta línea, Leandro Molina, director de Zonaprop -la plataforma que realizó el relevamiento- analiza el comportamiento de los últimos años e indica que los precios en los nuevos contratos -los departamentos que se publican- se desaceleraron con fuerza en febrero 2024, tras la derogación de la Ley de Alquileres. “En los últimos 12 meses el precio medio en CABA registra un incremento de 32,5%, el menor incremento interanual desde diciembre 2019“.

El especialista también destaca la evolución de la oferta de alquiler desde la pandemia: en febrero de 2023 alcanzó un mínimo histórico, y un año después, en enero 2024 -luego de la derogación de la Ley de Alquileres- la oferta de departamentos para alquiler tradicional en la ciudad de Buenos Aires creció un 62% respecto al mes previo. Luego de ese salto, el crecimiento se moderó: “En mayo 2026 creció 7,3%. El volumen de oferta actual es 3,2 veces superior al registrado en febrero de 2023 (mínimo)”, señala Molina.

El ranking de barrios

En un contexto en el que los alquileres siguen aumentando, es importante realizar un listado de cuáles son los barrios más baratos y más caros para alquilar. Si se tiene en cuenta un dos ambientes, el listado de las zonas más accesibles se conforma por:

Lugano: $651.902 por mes

Nueva Pompeya: $703.219 por mes

Versalles: $720.897 por mes

Floresta: $737.219 por mes

Parque Avellaneda: $739.758 por mes

En un nivel intermedio, con valores 4,4% más bajos que el promedio de la Ciudad, se encuentran:

Parque Patricios: $802.292 por mes

Paternal: $807.492 por mes

Parque Chacabuco: $809.369 por mes

Villa Luro: $817.234 por mes

Boedo: $821.531 por mes

En el otro extremo, los barrios que componen el top cinco de los más caros, con valores hasta 52% mayores al promedio son:

Puerto Madero: $1.285.939 por mes

Núñez: $951.766 por mes

Palermo: $943.809 por mes

Belgrano: $939.679 por mes

Chacarita: $922.792 por mes

Puerto Madero es el barrio con el precio de alquiler más alto, con un promedio de $1.285.939 para un departamento de dos ambientes Gentileza

Cuál es la rentabilidad que deja un alquiler

La relación alquiler/precio subió en mayo y se ubicó en 5,94% bruto anual. En este contexto, se necesitan 16,8 años de alquiler para recuperar la inversión, un 9,6% menos de lo que se necesitaba hace un año, según Molina.

Barrio por barrio

Las zonas más atractivas para los inversores que buscan renta son:

Lugano: 10,7%

Villa Riachuelo: 8,7%

Nueva Pompeya: 8,2%

La Boca: 8,0%

Parque Patricios: 7,8%

Parque Patricios es uno de los barrios con mayor rentabilidad, con un 7,8% Soledad Aznarez - La Nación

En contraste, los barrios con los alquileres más caros son también los de menor rentabilidad: