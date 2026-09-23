Magdalena Tato, escribana: “El mercado tiene margen de crecimiento y cada mejora en el financiamiento se va a traducir en más escrituras”

El mercado inmobiliario parece haber encontrado por ahora una meseta que, mal que mal, lo hace funcionar con alrededor de 6000 operaciones de compraventa por mes. No es un sector que esté acelerando con fuerza, pero tampoco muestra señales de un freno significativo. Y lo más llamativo es que consigue sostener ese nivel con un crédito hipotecario que todavía se encuentra por debajo del año pasado.

En agosto se firmaron 6055 escrituras de compraventa en la ciudad de Buenos Aires, apenas cuatro más que las 6051 de julio (0,1%) y 65 por encima de las 5990 de junio (1,09%), de acuerdo a los datos relevados por el Colegio de Escribanos porteño.

Pero, es importante decir que el mercado logró mantenerse durante tres meses consecutivos en torno de las 6000 escrituras, un volumen elevado en términos históricos, aun cuando perdió una parte importante del motor que había impulsado la recuperación durante 2025: los créditos hipotecarios. Es más, la caída fue del 4,9%, frente a las 6370 que se habían firmado en agosto del año anterior. Por lo que, más que una recuperación lineal, entonces, lo que muestran los números es una estabilización en el nivel de actividad.

El mercado logró mantenerse durante tres meses consecutivos en torno de las 6000 escrituras

En los primeros ocho meses del año se acumularon 41.583 escrituras, apenas 2,3% menos que durante el mismo período de 2025. “Agosto dejó un número que sitúa al mes entre los cinco mejores agostos de los últimos 28 años”, señaló Magdalena Tato, presidente del Colegio de Escribanos porteño. Según explicó, para encontrar registros superiores hay que remontarse a 2025, 2007 y 1998.

Para Tato, el dato confirma que “el piso de demanda se mantiene sólido”. Y probablemente allí esté una de las claves para interpretar el momento actual: el mercado no está batiendo los récords del año pasado, pero tampoco devolvió la recuperación conseguida desde 2024.

El mercado hipotecario muestra un leve repunte, pero todavía está lejos del 2025

El dato que igualmente el mercado sigue de cerca es que durante lo que va del año se firmaron 6170 escrituras realizadas con hipoteca, lo que implica una caída de casi el 34%, frente a las 9341 del 2025. Son más de 3100 operaciones hipotecarias menos.

Ahí aparece la verdadera particularidad del mercado actual: las compraventas prácticamente empatan con 2025, mientras que el crédito se mueve a una velocidad muy distinta.

En agosto hubo 1059 escrituras con hipoteca, 20,8% menos que un año atrás. De todos modos, la comparación mensual muestra una recuperación con respecto a los meses anteriores: habían sido 959 en julio y 765 en junio, lo que muestra una recuperación de alrededor del 38% entre junio y agosto. Pero también recuperaron participación dentro del mercado: representaban el 12,8% de las operaciones en junio, cerca del 15,9% en julio y alcanzaron aproximadamente el 17,5% en agosto.

En agosto hubo 1059 escrituras con hipoteca, 20,8% menos que un año atrás Ricardo Pristupluk

La foto entonces es que en el corto plazo mejoró, pero todavía no alcanza para igualar a la del año anterior. En junio, las hipotecas estaban 37,1% debajo del mismo mes de 2025; en julio, la caída interanual fue del 31,2%; y en agosto se redujo al 20,8%. La brecha se está achicando, pero el año todavía arrastra una contracción cercana a un tercio en las operaciones financiadas.

“Lo que los datos de agosto nos siguen marcando con claridad es la brecha entre la actividad de compraventa y el crédito hipotecario”, sostuvo Tato. Y agregó: “El mercado opera prácticamente al mismo nivel que el año pasado, pero las hipotecas acumulan en ocho meses una caída del 34% respecto de 2025”.

La baja de tasas de los créditos: cuándo se va a ver el impacto del efecto del FGS en las operaciones

En este contexto, todas las miradas están puestas ahora en el impacto que la primera licitación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) podría tener en el mercado.

El 26 de agosto, el Ministerio de Economía anunció un programa para que el FGS coloque hasta $2 billones en depósitos UVA en bancos, con el objetivo de generar fondeo de mayor plazo destinado exclusivamente a nuevos créditos hipotecarios para primera vivienda. El esquema contempla licitaciones de hasta $200.000 millones y establece que los préstamos financiados con esos recursos no pueden superar una tasa del 7,5%, deben tener un plazo mínimo de 15 años y un máximo de 150.000 UVA por crédito.

La primera licitación se realizó recién el 7 de septiembre: se adjudicaron los $200.000 millones disponibles entre 13 bancos, luego de que 18 entidades presentaran ofertas por $258.640 millones. Es más, en la actualidad ya son 11 los bancos que redujeron el interés de sus préstamos UVA y lo llevaron al 7,5%, mientras que algunos pocos están por debajo.

Pero, para que realmente se vea el impacto de las medidas, hay una cuestión de tiempos que es importante tener en cuenta: un crédito hipotecario no se transforma inmediatamente en una escritura. Entre que una persona inicia el trámite y efectivamente compra la propiedad pueden pasar más de 60 días. Por eso, los datos de agosto todavía no contienen ningún efecto de la medida. Y probablemente septiembre tampoco lo tenga.

Por eso, desde el sector esperan que el primer gran impacto puede verse recién para el último trimestre del año.

Entre que una persona inicia el trámite de un crédito hipotecario y efectivamente compra la propiedad pueden pasar más de 60 días Freepik

La situación en la provincia de Buenos Aires

La realidad de las compraventas en la provincia bonaerense no es muy distinta a la de CABA. Durante agosto se registraron 12.233 compraventas de inmuebles en la provincia de Buenos Aires, según el relevamiento mensual que realiza el Colegio de Escribanos de la provincia. La cifra representó un descenso interanual del 6% respecto a las 12.964 operaciones concretadas en el mismo mes de 2025.

En la comparación intermensual, en tanto, se observó una suba del 0,5% frente a julio, cuando se habían contabilizado 12.177 escrituras.

En cuanto a las hipotecas, durante agosto se firmaron 1629 actos, lo que implicó una caída interanual del 29% respecto al mismo mes del año pasado. En la comparación con julio, en cambio, se verificó un aumento del 12%.

“Los números de agosto muestran una estabilidad en la cantidad de compraventas respecto a julio y una mejora mensual en las hipotecas. Sin embargo, ambos indicadores continúan por debajo de los valores registrados en el mismo período del año pasado, por lo que debemos seguir analizando la evolución del mercado con prudencia”, señaló el Presidente del Colegio de Escribanos bonaerense, Guillermo Longhi.

“Será importante observar en los próximos meses cómo evolucionan el crédito hipotecario y la confianza general del mercado e inversores, que es lo que puede fortalecer el dinamismo del sector”, finalizó.