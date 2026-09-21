Departamentos con vista al río, parque o skyline: caso por caso, cuánto más caros son

Los departamentos con vistas privilegiadas se consolidan como uno de los segmentos más codiciados dentro del mercado residencial de alta gama. La ubicación, la altura y la orientación siempre fueron factores determinantes en el valor de una propiedad, pero en los últimos años la demanda por unidades que ofrezcan una perspectiva abierta —ya sea hacia el río, grandes parques o el skyline urbano— se intensificó y generó brechas de precio cada vez más marcadas frente a opciones comparables sin ese diferencial.

“En el segmento premium, la vista es uno de los atributos que más incide tanto en el valor como en la demanda de una propiedad. Pero no todas las vistas se ponderan igual”, señala Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades, inmobiliaria destacada en la comercialización de nuevos desarrollos de alta gama, como Line Ocampo y Deco Polo, entre otros.

En el segmento premium, la vista es uno de los atributos que más incide tanto en el valor como en la demanda de una propiedad Gentileza

¿Agua, verde o ciudad?

La apertura visual hacia el agua hoy se posiciona como la más buscada y también como la más difícil de conseguir. “En términos generales, la vista abierta al río suele ser la más valorada y la más escasa, especialmente cuando es franca y permanente. Después ubicaría las vistas a grandes espacios verdes, como los Bosques de Palermo, el Campo de Polo o parques, y finalmente el skyline, que también tiene mucho valor, sobre todo en pisos altos y edificios de categoría”, precisa Goldszer.

Desde Toribio Achával, su gerente comercial de emprendimientos, Charly Medina, coincide en que lo más valorado es una vista abierta al río o a un espejo de agua relevante, pero reconoce que en Buenos Aires estas posibilidades son reducidas. “La línea de costa es finita y, particularmente, la ciudad de Buenos Aires fue concebida de espaldas al río. Si el agua no es una opción, la vista a un pulmón verde brinda una sensación de amplitud y de entorno natural que, en una urbe como la nuestra, cotiza muy bien. Respecto del skyline, se lleva las miradas en momentos particulares, al amanecer o al anochecer”, afirma.

Los departamentos más altos tienden a tener las mejores vistas

Cuánto más se paga por una buena vista

Ahora bien, cómo impactan las vistas en los valores de mercado es más difícil de precisar. “En cuanto al precio, no hay un porcentaje único porque depende muchísimo del proyecto, la altura, la orientación y, fundamentalmente, de que esa vista esté asegurada en el tiempo. Pero en propiedades comparables, una buena vista puede representar aproximadamente entre un 10% y un 20% adicional, y en casos excepcionales de producto premium, con vistas únicas al río o a un gran espacio verde, la diferencia puede superar esos porcentajes”, dice Goldszer. En desarrollos de alta categoría, especialmente en zonas como Puerto Madero, Palermo Nuevo o ciertas áreas de Núñez y Belgrano, estas diferencias pueden escalar aún más cuando se combinan vistas abiertas con amenities de nivel superior.

Para Medina, una buena manera de estimar cuánto más caro es un departamento con una gran vista es comparando unidades de un mismo edificio. “En un desarrollo de categoría, puede llegar a haber diferencias de más de un 20% entre un penthouse, si lo tuviera, y propiedades en pisos bajos y medios”, dice.

Claro que la demanda por este tipo de unidades también responde a un cambio en la forma en que los compradores de alta gama evalúan el valor inmobiliario. “Hoy el comprador de alta gama no compra solamente metros cuadrados: compra también luz, amplitud, privacidad y paisaje. Y cuando una propiedad reúne esos atributos con una vista difícil de replicar, se transforma en un producto escaso y eso se refleja directamente en su valor”, señala Goldszer. Y es que la escasez, en este caso, no es solo geográfica sino estructural: la vista es un atributo que no puede reproducirse ni ampliarse, y su disponibilidad está limitada por la propia configuración urbana.

En este contexto, los departamentos con vistas al río, a parques o al skyline se consolidan como activos diferenciales dentro del mercado premium. Y es precisamente por ello que hoy son, sin duda, los más cotizados de Buenos Aires.