Papa León XIV: así es el histórico palacio de Recoleta donde se hospedará durante su visita a la Argentina

La construcción del Palacio Fernández Anchorena comenzó en 1907, y en 1922 se convirtió en residencia presidencial
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En Argentina no se habla de otra cosa. La llegada del Papa León XIV al país desató operativos policiales, cortes en las calles, y una gran expectativa entre la comunidad religiosa. De concretarse, será la primera visita de un papa al país en 39 años, desde la llegada de Juan Pablo II en 1987.
El recorrido está previsto del 8 al 11 de noviembre de 2026, con paradas en Claypole, Luján, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires. Y, según un comunicado oficial del gobierno, se hospedará en la sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires, ubicada en el histórico Palacio Fernández Anchorena, en el barrio de Recoleta.
El edificio no es uno más, sino que tiene una historia que se remonta a 1907, cuando Juan Antonio Fernández y Rosa Irene de Anchorena encargaron su construcción al arquitecto francés Édouard Le Monnier. Sin embargo, el matrimonio nunca llegó a habitarla. Durante esos años, los únicos que vivieron en la casona fueron empleados del servicio doméstico, que limpiaban diariamente las grandes habitaciones y salones.
“Se cree que hicieron la casa con la intención de venirse a vivir a la Argentina. En Buenos Aires, tenían un administrador que la montó toda. Pero Juan Antonio Fernández sufrió un accidente en una pierna en París que le impidió caminar bien, por lo que retrasaron el viaje. Al final nunca volvieron”, declaró a LA NACION en 2022 Walter D’Aloia Criado, museólogo y autor del libro El infierno y la gloria de Adelia María Harilaos de Olmos, investigación biográfica acerca de la segunda propietaria del palacio, y coautor de otro libro sobre la historia del edificio de la actual Nunciatura Apostólica.
Los hijos del matrimonio viajaron a Buenos Aires en algunas ocasiones, aunque no durmieron en la casa, sino en el hotel Plaza. En una carta a sus padres, uno de los hijos Fernández Anchorena explicó: “Es una casa tan grande y yo me siento tan solito”.
En 1922 el edificio comenzó una nueva etapa. Marcelo Torcuato de Alvear alquiló la propiedad para instalarse junto a su mujer, Regina Pacini, y la convirtió en residencia presidencial. Solo vivieron durante un año, ya que luego se mudaron a Belgrano.
Y fue entonces que la alquiló Adelia María Harilaos de Olmos, viuda del ex gobernador de Córdoba Ambrosio Olmos, y amiga del presidente, que tras años de vivir como inquilina decidió comprarla.
Harilaos tuvo una vida marcada por sus vínculos con la iglesia y por sus actividades benéficas. “Tenía línea directa con el Vaticano. Sacaba ministros, nombraba obispos. Conseguía lo que quería”, explicó el museólogo a este mismo medio, que investigó la historia de esta mujer durante 10 años. Incluso llegó a ser nombrada Marquesa Pontifica por el Vaticano, por su rol como benefactora. Según el investigador, la mujer destinó buena parte de su fortuna a obras sociales, entre ellas escuelas, hogares y proyectos orientados a mujeres trabajadoras.
En 1934 el palacio Fernández Anchorena se volvió el epicentro de uno de los hitos más importantes de la época: el Congreso Eucarístico Internacional. Allí se alojó el cardenal Eugenio Pacelli, enviado del papa y futuro Pío XII. Una reseña del libro de D’Aloia Criado, publicada por la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, destaca tanto la hospitalidad de Adelia como su participación en la organización del encuentro.
Finalmente la mujer donó su casa, sin el jardín, a la Iglesia. Es por eso que en 1952, tres años después a su fallecimiento, se montó allí la Nunciatura Apostólica. La Iglesia luego compró los jardines.
Décadas más tarde, el edificio recibió a Juan Pablo II durante sus visitas de 1982 y 1987. Su historia quedó, desde entonces, estrechamente vinculada a las visitas papales al país.
Ahora, se prepara para un nuevo hito histórico: es el lugar elegido para recibir y alojar al Papa León XIV en su visita a la Argentina.
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