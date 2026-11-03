Papa León XIV: así es el histórico palacio de Recoleta donde se hospedará durante su visita a la Argentina

En Argentina no se habla de otra cosa. La llegada del Papa León XIV al país desató operativos policiales, cortes en las calles, y una gran expectativa entre la comunidad religiosa. De concretarse, será la primera visita de un papa al país en 39 años, desde la llegada de Juan Pablo II en 1987.

El recorrido está previsto del 8 al 11 de noviembre de 2026, con paradas en Claypole, Luján, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires. Y, según un comunicado oficial del gobierno, se hospedará en la sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires, ubicada en el histórico Palacio Fernández Anchorena, en el barrio de Recoleta.

El Papa León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre Alessandra Tarantino - AP

El edificio no es uno más, sino que tiene una historia que se remonta a 1907, cuando Juan Antonio Fernández y Rosa Irene de Anchorena encargaron su construcción al arquitecto francés Édouard Le Monnier. Sin embargo, el matrimonio nunca llegó a habitarla. Durante esos años, los únicos que vivieron en la casona fueron empleados del servicio doméstico, que limpiaban diariamente las grandes habitaciones y salones.

El Palacio Fernández Anchorena en 1909, recién terminada su contrucción (Gentileza Walter D’Aloia Criado)

“Se cree que hicieron la casa con la intención de venirse a vivir a la Argentina. En Buenos Aires, tenían un administrador que la montó toda. Pero Juan Antonio Fernández sufrió un accidente en una pierna en París que le impidió caminar bien, por lo que retrasaron el viaje. Al final nunca volvieron”, declaró a LA NACION en 2022 Walter D’Aloia Criado, museólogo y autor del libro El infierno y la gloria de Adelia María Harilaos de Olmos, investigación biográfica acerca de la segunda propietaria del palacio, y coautor de otro libro sobre la historia del edificio de la actual Nunciatura Apostólica.

Los hijos del matrimonio viajaron a Buenos Aires en algunas ocasiones, aunque no durmieron en la casa, sino en el hotel Plaza. En una carta a sus padres, uno de los hijos Fernández Anchorena explicó: “Es una casa tan grande y yo me siento tan solito”.

El hall de entrada del palacio fue inspirado en la Opera del palacio de Versalles Luis Piccarelli

En 1922 el edificio comenzó una nueva etapa. Marcelo Torcuato de Alvear alquiló la propiedad para instalarse junto a su mujer, Regina Pacini, y la convirtió en residencia presidencial. Solo vivieron durante un año, ya que luego se mudaron a Belgrano.

Y fue entonces que la alquiló Adelia María Harilaos de Olmos, viuda del ex gobernador de Córdoba Ambrosio Olmos, y amiga del presidente, que tras años de vivir como inquilina decidió comprarla.

Adelia Harilaos de Olmos junto a uno de sus sobrinos nietos Elía Harilaos

Harilaos tuvo una vida marcada por sus vínculos con la iglesia y por sus actividades benéficas. “Tenía línea directa con el Vaticano. Sacaba ministros, nombraba obispos. Conseguía lo que quería”, explicó el museólogo a este mismo medio, que investigó la historia de esta mujer durante 10 años. Incluso llegó a ser nombrada Marquesa Pontifica por el Vaticano, por su rol como benefactora. Según el investigador, la mujer destinó buena parte de su fortuna a obras sociales, entre ellas escuelas, hogares y proyectos orientados a mujeres trabajadoras.

Los grandes salones del palacio, hoy Nunciatura Apostólica solo se abren cuando hay grandes eventos y aún conservan el mobiliario de la marquesa pontificia Adelia Harilao de Olmos Gentileza

En 1934 el palacio Fernández Anchorena se volvió el epicentro de uno de los hitos más importantes de la época: el Congreso Eucarístico Internacional. Allí se alojó el cardenal Eugenio Pacelli, enviado del papa y futuro Pío XII. Una reseña del libro de D’Aloia Criado, publicada por la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, destaca tanto la hospitalidad de Adelia como su participación en la organización del encuentro.

Finalmente la mujer donó su casa, sin el jardín, a la Iglesia. Es por eso que en 1952, tres años después a su fallecimiento, se montó allí la Nunciatura Apostólica. La Iglesia luego compró los jardines.

Los jardines de la Nunciatura Apostólica fueron comprados por la Iglesia, mientras que el palacio fue donado por Adelia Harilao de Olmos. Gentileza

Décadas más tarde, el edificio recibió a Juan Pablo II durante sus visitas de 1982 y 1987. Su historia quedó, desde entonces, estrechamente vinculada a las visitas papales al país.

Ahora, se prepara para un nuevo hito histórico: es el lugar elegido para recibir y alojar al Papa León XIV en su visita a la Argentina.