Nuevos créditos hipotecarios: la reacción de los bancos al paquete de medidas de Caputo

La reacción de los bancos al nuevo programa para ampliar el crédito hipotecario para primera vivienda anunciado por el Gobierno fue favorable, aunque la cautela domina puertas adentro. “El programa anunciado es positivo”, coincidieron las entidades, pero advierten que el esquema no elimina por completo el descalce de plazos y prefieren esperar la reglamentación antes de confirmar cuando participarán y cómo trasladarán ese fondeo a sus líneas.

La medida que dio a conocer el ministro de Economía, Luis Caputo, contempla que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) destine dos billones de pesos a depósitos a plazo fijo en bancos, a través de licitaciones, para que esos recursos sean utilizados en créditos hipotecarios. Los préstamos financiados con ese dinero serán para primera vivienda, deberán tener una tasa máxima de UVA + 7,5%, un plazo mínimo de 15 años, un monto máximo de 150.000 UVA (unos US$200.000) y las entidades dispondrán de 90 días para colocar los fondos.

“El anuncio del Gobierno contribuye a que los bancos continúen ofreciendo créditos hipotecarios y está en línea con lo que el sector estaba analizando, garantizando además un rendimiento real positivo al FGS”, afirmó Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA).

“El sistema de subastas nos parece muy bueno por ser transparente y permitirá la competencia entre entidades”, señaló el ejecutivo. Pero puso el foco, sobre todo, en el problema que la medida intenta atacar: “Para nosotros era muy importante que se contribuyera al fondeo de estos créditos porque son a muy largo plazo, y este es un buen mecanismo que apunta a bajar el riesgo de descalce de plazos”.

Luis Caputo anunció el Programa de Licitación de Plazos Fijos con Destino a Crédito Hipotecario

Los bancos puertas adentro: a la espera de la letra chica

Más allá de la recepción positiva, entre los bancos todavía hay mucha prudencia. Según pudo saber LA NACION, la mayoría de las entidades prefieren esperar a conocer en detalle la reglamentación antes de confirmar si participarán desde la primera licitación. “La medida es positiva, pero queremos evaluar todo antes de asegurarnos que vamos a participar en la primera licitación”, explicó una fuente consultada de un banco privado.

Desde el banco Supervielle celebraron la iniciativa y destacaron que el desarrollo del crédito hipotecario requiere precisamente fuentes de financiamiento de más largo plazo. “Venimos sosteniendo la necesidad de contar con medidas que impulsen el desarrollo del crédito hipotecario como una herramienta clave para promover la reactivación económica, ampliar el acceso a la vivienda y dinamizar sectores estratégicos como la construcción y toda su cadena de valor”, señalaron desde la entidad.

También remarcaron el efecto social del financiamiento para primera vivienda: la posibilidad de que una familia pueda reemplazar el pago de un alquiler por una cuota destinada a adquirir su propia casa. Actualmente, la entidad se encuentra analizando el programa y a la espera de su implementación para definir su participación en las licitaciones.

Una lectura similar realizó Diego Gatto, gerente de Créditos a la Vivienda del Banco Hipotecario, quien destacó que “toda política que permita viabilizar y ampliar el fondeo de largo plazo puede redundar en una mayor oferta de préstamos hipotecarios y, como consecuencia, una baja de tasas”.

El problema que no termina de desaparecer

La iniciativa apunta a uno de los principales obstáculos estructurales del sistema financiero argentino: el descalce entre el plazo al que los bancos reciben depósitos y el período durante el cual prestan para una vivienda.

Una entidad puede captar fondos a uno, dos o tres meses y, al mismo tiempo, otorgar una hipoteca a 20, 25 o 30 años. Esa diferencia de tiempos genera un riesgo que limita la posibilidad de expandir el crédito en forma sostenida. Los depósitos del FGS, que podrán extenderse hasta cinco años, mejoran esa ecuación porque aportan una fuente de recursos más larga y previsible, pero no la resuelven definitivamente.

“Una hipoteca sigue teniendo una duración considerablemente mayor que ese fondeo previsto”, explicaron desde un banco privado. Sin embargo, destacaron que el esquema “reduce significativamente” el problema y crea una fuente de financiamiento real de mediano plazo. “Es un paso favorable dentro de un proceso más amplio de profundización financiera”, agregaron.

Pero, es importante recalcar que en la Argentina hay un problema que puede llegar a ser hasta más grande que el del fondeo: la capacidad de las personas para poder acceder. Uno de los bancos consultados resumió el escenario de la siguiente manera: el esquema representa “una alternativa de fondeo interesante”, pero del otro lado debe existir una demanda con suficiente previsibilidad sobre sus ingresos y estabilidad laboral.

Los bancos deberán otorgar créditos hipotecarios a una tasa igual o menor a UVA +7,5% Freepik

¿Bajarán las tasas?

Los créditos financiados con recursos del FGS no podrán superar UVA + 7,5%. Algunas entidades ya ofrecen préstamos en esos niveles, por lo que para ellas el nuevo programa no necesariamente implicaría modificar las condiciones actuales.

Pero, para aquellas que operan por encima de ese límite, si quieren utilizar los recursos adjudicados por el FGS, deberán prestar ese dinero a una tasa de UVA + 7,5% o menos. Esto no significa necesariamente que vayan a reducir las tasas de todas sus líneas.

Según pudo saber LA NACION, algunas entidades analizan crear un producto hipotecario específico para primera vivienda, con una tasa igual o inferior a la establecida por el Gobierno, financiado exclusivamente con el dinero recibido del FGS. La aparición de esas nuevas líneas podría, de todos modos, incrementar la competencia entre bancos y generar presión sobre las tasas del resto del sistema.

Otra de las condiciones del programa será determinante para entender quiénes participarán primero. “Hay un límite de 90 días para colocar en créditos hipotecarios el dinero que reciban, así que las primeras licitaciones creería que van a estar concentradas en los que hoy ya tienen carpetas moviéndose”, explicó Federico González Rouco, economista de Empiria y especialista en el mercado de vivienda. “Los otros posiblemente empiecen a bajar tasa y después activen la licitación”, agregó.